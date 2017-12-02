التورّط الأمريكي في أفغانستان – رحيم قادر احمد

بعد احداث 11 ايلول عام 2001 التي دمر بها برج التجارة العالمي ومبنى البنتاغون بطائرات انفجرت بعد الاصطدام وراح من فيها بظروف لااحد يعرف لغز هذا الموضوع اتهم فيها القاعدة وزعيمها اسامة بن لادن الذي اغتالته الولايات المتحدة بعملية مثيرة وكانها فلم من افلام الكاوبوي في هوليود،المثير في عملية الاغتيال انها كانت تنقل مباشرة وكانها حدث رياضي من باكستان بالتحديد من بيت اسامة بن لادن الذي كان يسكن قريبا من اكاديمية عسكرية،ولااحد يعلم به،اذا كان هذا الكلام صحيحا كان يسكن في مبنى مؤلف من عدة طوابق،يقول جيران اسامة بعد اغتياله ،كان بيتا هادئا جدا لا يثير انتباه الاخرين والساكنون به لا علاقة لهم باحد ،،حتى يقال ان المسؤولين الباكستانيين لايعرفون مكان ابن لادن..تدعي الحكومة الباكستانية ان لاعلم لها بالغارة الامريكية،ولابمكان اختباء ابن لادن في حينها ،امريكا دولة ذرائعية على اثر احداث الحادي عشر من ايلول واتهام افغانستان وحركة طالبان والقاعدة في التفجيرات،حصلت امريكا على تعاطف عالمي وتأييد بالرد على ماحصل في نيويورك لان الكارثة كانت بمستوى احداث (بيرل هاربر) في الحرب العالمية الثانية التي قامت بها اليابان والتي بسببها قصفت اميركا اليابان بالقنابل الذرية مدينتي (هيروشيما وناغازاكي) غزت الولايات المتحدة عام 2001 افغانستان غزوا عسكريا بمختلف انواع الاسلحة سواء كانت محرمة ام غير محرمة،انتقاما لاحداث سبتمبر،،غزو اميركا الى اصدقائها تنظيم القاعدة منذ ذلك التاريخ الى حد الان السؤال المطروح الان:ماهذا الغزو الذي امتد لهذه السنوات؟ ما هدف الولايات المتحدة من استمرار هذا الاحتلال؟ قبلهم دخل هذا المازق الاتحاد السوفيتي..بعد ان استدرجتهم الولايات المتحدة لهذا المستنقع وهذا الوحل وبسبب هذه الورطة دفع السوفييت ثمنا غاليا وكان احد اسباب انهيار السوفييت .لماذا هذا التكالب علي هذا البلد المسلم فقير الموارد الا من زراعة المخدرات .هل الغزو لقربه من خصوم امريكا . او بسبب العقيدة للافغان كونهم مسلمين.او لقربها من منابع النفظ؟.اوباما سحب اعدادا من جنوده الغزاة الخارجين عن القانون لصوص محترفين شاهدنا اجرامهم في بلدنا العزيز .اما الرئيس ترامب ولانه صاحب امبراطورية من العقارات وارصدة مالية له حسابات اخرى يتعامل بحساب الارباح والخسائر فهو يطالب الحلف بدفع ما بذمتهم من ديون لصالح امريكا. فهو ينظر لانتشار قواته الغازية من ناحية التكاليف .

رقم مرعب

حسب تقدير الخبراء ان امريكا انفقت 6 بلايين دولار واكثر من ذلك، وهذا الرقم مرعب وخيالي،لان الفترة طويلة اكثر من ستة عشر عاما،ومصاريف المرتزقة والغزاة الامريكان باهظة جدا،والفرد الغازي الامريكي، يتوفر له كل شئ بدءا من المأكل والملبس وحتى يوفر له ضمن العقد بائعات هوى. الرئيس ترامب ناقش هذا الموظوع مع مستشاريه وصناع القرار، لسحب الجيش الامريكي بسبب الانفاق حيث ترتب عليه عجز في الميزانية. من ضمن المقترحات ارسال مرتزقة الى افغانستان،يقول ترامب ورثت فوضى حقيقية من الادارة السابقة ونحن في مأزق ولاجدوى من صرف الاموال والخسائر شملت حتى التحالف الدولي الغارقين في المستنقع الافغاني. من هو صاحب القرار لهذه الفترة الطويلة من الغزو؟ من المؤكد ان الغزو الامريكي سيفشل كما فشل الغزو السوفيتي. هنالك راي يقول ان اسرائيل تريد ابقاء الوضع كما هوكي تستمر امريكا بمقاتلة المتشددين من طالبان صنيعة المخابرات الامريكية،الذين تم تهيئتهم، لطرد السوفيت من كابل.والان انقلب السحر على الساحر.. راي اخر يقول ان امريكا تريد تغريب كابل من حيث عولمتها لتقاليد وعادات الغرب،وبالتالي يساهم بالتخفيف من المتشددين ،وينعكس ذلك ايضا على باكستان وايران لذلك نلاحظ هنالك منظمات تشجع النساء الافغانيات على التحرر والمطالبة بالحقوق على النمط الغربي،من حيث ازالة الحجاب ،ولبس الملابس الاوربية، والغريب في الامر عندما كانت كابل محتلة من السوفيت كان المجاهدون والحركات الاسلامية المتشددة مدللة من قبل امريكا ،الان امريكا تطاردهم، الامريكان اصحاب مشروع غير معلن لتغيير افغانستان من دولة اسلامية متشددة الى معتدلة، تسهم في هذا المشروع جهات متعددة ومنظمات دولية،كذلك يسهم في ذلك السفير الامريكي الافغاني الاصل (زلماي خليل زادة) بتحديث كابل وفق الطراز الغربي، اي احتلال في العالم لدولة يسبب قتال تهجيرا انتهاك حقوق الانسان؟. العراق نموذج حي لمن قام به اللصوص الامريكان، من تدمير في الدولة العراقية القائمة من عام 1921 والان تعاني الدولة العراقية ولم يقدم الامريكان او اي دولة مساعدة من البنى التحتية، او مشروع حيوي ،او اعتذار للشعب العراقي حيث قانونا تتحمل الولايات المتحدة الخراب والدمار والفوضى في العراق.

فتنة طائفية

الاحتلال البريطاني اسس المملكة العراقية واظهر العراق واسهم في ادخال العراق في عصبة الامم المتحدة، الامريكان قدموا لنا الفتنة الطائفية والقومية،لان هدفهم الاستحواذ على النفط،لايهمهم غير النفط، العراق من وجهة نظرهم مخزون نفطي..

زهرة الخشخاش

كان مقررا ان ينسحب الامريكان من افغانستان عام 2014 لكنه لم يحصل والخسائر مستمرة .. ماذا يفعل الامريكان؟ هنالك في افغانستان ارقى انواع الافيون (زهرة الخشخاش) افضل انواع المخدرات افضل من المخدرات الكولمبية،يبدو ان المرتزقة الامريكان وحلفاءهم من التحالف الا شرعي،يتناولون الكثير من المخدرات.وهم مرتاحون للبقاء اكثر من ست عشرة عاما بالقرب من مزارع زهرة الخشخاش وهو افضل الاصناف حاليا واسعاره باهضة الثمن.ماذا لو عطفت علينا امريكا؟ ونفذت مشروع مترو من فائض ارباع مبيعات الخشخاش.مثلما عطف بلفور على اليهود واهداهم فلسطين.. اميركا فعلتها مرة باعت اسلحة لايران من ارباح مبيعات الاسلحة الى ثوار ( نيكاراكوا) ،وكانت في حينها فضيحة ايران كونترا في عهد رونالد ريكان الرئيس الامريكي الأسبق. الا يستحق الشعب العراقي هدية مترو من امريكا؟ كي يمسح من ذاكرتنا مجزرة ملجأ العامرية؟.