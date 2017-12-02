إتهام جهات حزبية بتسييس القرارات والأحكام السابقة وتجييرها لمصالح ضيّقة

مؤتمر للمكوّن الفيلي يوصي بتشكيل لجنة قضائية من أجل إعادة الحقوق

بغداد – قصي منذر

اوصى المؤتمر القانوني الأول للمكون الفيلي بتشكيل لجنة قضائية للإشراف على إعادة جميع الحقوق القانونية إلى المكون الفيلي تحت رعاية مباشرة من السلطة القضائية الإتحادية، متهماً جهات سياسية بتسييس القرارات الصادرة في اوقات سابقة لصالح الفيليين وتجييرها لمصالح حزبية. وذكر بيان تلقته(الزمان) امس ان (المؤتمر القانوني الأول بشأن توحيد السجلات الوطنية وإخراج أبناء المكون الفيلي من قيود الأجانب عقد تزامناً مع الذكرى السابعة لصدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بتأريخ 29/11/2010 الخاص بعدّ ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية)، مشيراً الى ان هذا المؤتمر الذي عقد في المقر المركزي للجبهة الفيلية ببغداد يعد(تعبيراً عن التضامن الوطني المشرف مع مظلومية هذا المكون العراقي الأصيل المضطهد وما قدمه من الدماء الزكية والتضحيات الجليلة في سبيل العراق الإتحادي الديمقراطي التعددي الموحد). وبدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء والمغيبين بحضور ممثلي السلطة القضائية الإتحادية والرئاسات الثلاث والوزارات والجهات الحكومية والرسمية والكتل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والوجهاء والأعيان والشيوخ والتنظيمات العشائرية والشخصيات العامة والإجتماعية . وتوجه الأمين العام للجبهة الفيلية ماهر الفيلي خلال كلمة ألقاها في المؤتمر بـ(الشكر الجزيل والتقدير العالي إلى القضاء العراقي النزيه ؛ نظراً للدور الوطني المشرف الذي أضطع به في إعادة الإعتبار إلى المكون الفيلي عما تعرض له من جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري من خلال إصدار حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا التأريخي العادل بتأريخ 29/11/2010، إضافةً إلى قيام محكمة التمييز الإتحادية بإصدار قرارها المتعلق بإستعادة أبناء المكون الفيلي للجنسية العراقية وحقوقهم المغتصبة، وما ترتب على هذه الأحكام الجليلة من ترسيخ جوهري لهوية المكون الفيلي الوطنية الأصيلة بصفته جزءاً أساساً لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور) . بدوره، أكد ممثل السلطة القضائية الإتحادية القاضي عقيل ناظم محمد أهمية الحكم القضائي وإستقلالية سلطة القضاء وحياديتها وإستعدادها التام لدعم ومساندة المطاليب المشروعة التي طرحت في المؤتمر تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الإتحادية وهيئة الإشراف القضائي وجهاز الإدعاء العام . وبحسب البيان، فقد ركز المجتمعون على أهمية الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، التي بفضلها صدرت سلسلة من المراسيم والقرارات والتوجيهات العليا تبعاً لذلك، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2010 وقرار مجلس النواب رقم 18 لسنة 2011 وقرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2012 والتقرير البرلماني المتعلقة بإزالة الآثار السيئة عن المكون الفيلي . وأعرب عدد كبير من الحضور وأبناء المكون الفيلي عن (أسفهم وإستنكارهم الشديدين نتيجةً لتسييس جميع هذه القرارات والتوجيهات والمراسيم التي تم إخضاعها إلى المحاصصة والتحزب والفئوية وإفراغها من محتواها الحقيقي وخرجت عن مبادئها وأهدافها السامية، وجرى تجييرها إلى حساب ومصالح جهات سياسية معينة التي لا هم لها سوى منافعها الشخصية الضيقة ومكاسبها الإنتخابية ومغانمها ومتاجرتها الرخيصة بالدماء الطاهرة والتضحيات الجليلة الغالية بأبخس الأثمان وعبر التسويف والمماطلة وتشكيل الكثير من اللجان الإدارية والوزارية طيلة السنوات الماضية، والتي فشلت فشلاً ذريعاً في وضع وتطبيق الحلول المناسبة للمظلومية المتراكمة ومعالجة الإشكاليات والمعوقات بشكل جذري، لكونها لم تكن بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها)، على حد قول البيان الذي اشار الى ان (الحاضرين اكدوا رفضهم الشديد لعمل تلك اللجان المشبوهة والمتلكئة والمستغلة من أطراف معينة، وهي مجرد مقبرة لدفن الجهد وطمر العمل وإضاعة الوقت من دون التوصل إلى أية نتيجة تذكر، والدليل ما نحن عليه اليوم بلا حقوق ولا هوية وقيود أبناء المكون الفيلي لازالت في سجلات الإقامة والتجنس والتبعية الأجنبية والشارات العنصرية). وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات والمقررات من أهمها مقترح تشكيل لجنة قضائية للإشراف على إعادة جميع الحقوق القانونية إلى المكون الفيلي ومتابعتها تحت رعاية مباشرة للسلطة القضائية الإتحادية (كونها سلطة مشهود لها بالإستقلالية والحيادية والمهنية وبعيدة عن المحاصصة والتحزب وتبنيها لهذا الموضوع المهم للغاية ؛ نظراً لإمتلاكها الإرادة والمبادرة الوطنية الحرة).