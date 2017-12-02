كلام أبيض

صورة الصحفي – جليل وادي

قال زميلي الذي بلغ أعلى المراتب العلمية في المجال الاعلامي: بأنه ما عاد يفخر بمهنته كما كان حاله في السابق، بل وصل الأمر به الى الخجل من التصريح بها، فقد تشوهت صورة الصحفي في أذهان الكثير من الناس والمؤسسات، ما قلل من التقدير الذي يستحق، مع ان الصحافة مهنة ورسالة كما وصفها الاعلاميون الأوائل، لذلك امتهنتها النخبة المثقفة التي أدركت وآمنت بالدور الرسالي للاعلام، وعلقت عليها آمالا عراضا لاحداث التحولات التي تتطلع لها الشعوب.

فلم يكن الأعلام مكانا للمهرجين، او الذين يظنون انه ملء للمساحات الورقية او الزمنية بأي كلام، او الذين لهم من (الخداع) أكثر مما لهم من الاتزان، ومثل هؤلاء أبعد ما يكونون عن الوظيفة التنويرية لهذه المهنة النبيلة، وما أكثرهم في واقعنا الاعلامي، فلا غرابة ان تشهد سلوكا ابتزازيا، او اشاعة لثقافة متخلفة، او تعزيزا لاصطفاف طائفي، او اعتياشا على مال سياسي.

فالمهنة لم تعد مقدسة، بل غدت من المهن المنتهكة، فدخلها من لا يمت بصلة لوظيفتها، ولا تتوافر فيه اشتراطاتها، لا ثقافة ولا لغة ولا فكرا، فكيف لمثل هؤلاء ان يزودوا المجتمع بالثقافة التي من شأنها جعله مواكبا ومتحضرا ومنتميا للمستقبل أكثر من حنينه للماضي المكتظ بالألغام الذي أدخلنا المتخلفون في دهاليزه حتى صار من الصعب أن تجد مخرجا.

لقد بلغت صورة الصحفي من التشوه حدا يتعذر معها السكوت،فأعداد الطارئين في تزايد متواصل، وضوضاء ثرثرتهم صمّ الآذان حتى لم نعد نسمع معها همسات الحكمة التي يُطلقها المرابطون من نبلاء هذه المهنة الذين ما زالوا يكافحون من أجل وطن حر وكلمة شريفة، فقد رُكنت المعايير المهنية جانبا، وضُلل الرأي العام، وصار بحث الناس عن الحقيقة كالبحث عن ابرة في كومة قش.

ولا يقتصر الأمر على الطارئين، بل هناك من المؤسسات التي يعد مجرد وجودها انتهاكا لرسالة الاعلام، فما تبثه او تطلقه من مضامين تجر المجتمع الى الخلف ولا تدفعه الى الأمام، وفي الوقت الذي تنمق فيه الكلام عن مفاهيم متحجرة تغض البصر عما انتجته المجتمعات المتحضرة من قيم جديدة تجسد الانسانية بأعمق معانيها، غير مدركة لحقيقة ان التطور بأبعاده المادية والمعنوية أمر حتمي لا فكاك منه أبدا، وان ما تقوم به كبح للتطلعات، وزج للمجتمع في دوامة التناقضات، واجزم بفشل مشروعها، ولكن بعد فوات الأوان، وعند ذاك تكون الفجوة مع الآخر قد زاد اتساعها، وأصبح من العسير ردمها.

فعندما لا تكون النخبة المتنورة والمؤمنة بقيم الحداثة قائدة للاعلام، وعندما لا يكون الصحفي نموذجا اجتماعيا في الثقافة والأخلاق والمهنية، وعندما لا تكون أبواب الاعلام موصدة باحكام بوجه الطارئين، فالصورة مرشحة للمزيد من التشوه، وسيجعل ذلك من وسائل الاعلام التقليدية شبيهة لما يجري في مواقع التواصل الاجتماعي التي تفتقد لما اسميه بـ (المرجعية المؤسسية) التي تتكفل بمراجعة المضمون ومحاكمته على وفق المعايير التي تجعل منها رسالة نافعة للمجتمع.

فاذا كانت الصحافة مهنة، فيفترض ألا يسمح بالعمل فيها الا من حاز على اجازة العمل من المعاهد والكليات الاعلامية كما هو حال المهن الاخرى، لاكساب الراغبين بامتهانها المهارات والمعايير الفنية والعلمية والأخلاقية . وقد يندرج ما أقدمت عليه وزارة التعليم العالي في هذا الاطار بسماحها للصحفيين اكمال دراستهم الجامعية في كليات الاعلام، بالمقابل على كليات وأقسام الاعلام الارتقاء بعملها العلمي الى مستويات الجودة المطلوبة، لأن ضعف مخرجاتها من بين أبرز الاتهامات الموجهة لها، وعلينا جميعا ان نقر بحقيقة ان الاعلام العراقي بحاجة الى اصلاح، لما ينطوي عليه عمله من مخاطر، فنسبة كبيرة مما نحن فيه من مآس أسهم الاعلام بقدر كبير فيها، وما تصدعات النسيج الاجتماعي الا حصيلة تراجع الاعلام في التصدي لما فعلته السياسة، بل وتميعه مع الخطاب السياسي غير الوطني.