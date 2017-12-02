بيت الحكمـة يستعيد الأحداث والوقائع المحمدية

قراءة معاصرة في السيرة النبوية.. الإسراء والمعراج أنموذجاً

فـــــلاح المرســومي

عقد قسم الدراسات التاريخية في بيت الحكمة صباح يوم الاثنين 30/10/2017 ندوته العلمية والتي كانت بعنوان ? قراءة معاصرة في السيرة النبوية.. حادثة الإسراء والمِعراج أنموذجاً ? وقد ترأس الجلسة الأستاذ المساعد الدكتور إسماعيل طه الجابري وبمقررية الباحث الأقدم في القسم سلوى محمد جاسم، وقد أفتتحت الجلسة بكلمة لرئيس الجلسة أشاد فيها بدور بيت الحكمة في الاستمرار على صبِّ جُلَّ اهتمامه لمعالجة أبرز وأهم القضايا التاريخية والفكرية والدينية ، وإذ جاءت سيرة النبي مُحمَّد صلى الله عليه واله وسلم من المدونات التاريخية المهمة التي كثرت فيها الكتابات منذ البدايات الأولى كتجربة إسحاق بن هشام وحتى تاريخنا المعاصر لمحمد حسين هيكل من جهة وكتابات المُستشرقين من جهة أخرى، وأنَّ الندوة بهذا الموضوع تأتي تماشياً مع مشروع علمي كبير تعمل عليه العتبة العباسية المقدسة في مدينة كربلاء متمثلةً بدار الرسول الأعظم ، لإعادة كتابة السيرة النبوية ، بعدها ألقى الباحث الأستاذ الدكتور عبد الكريم عز الدين صادق الأعرجي أستاذ مادة التاريخ والحضارة الإسلامية في كلية التربية للبنات / جامعة بغداد ، ورقته البحثية التي أعدها لموضوع الندوة، مُستفتحاً كلامه بقوله تعالى ? سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ? مبيناً أنَّ هذه الحادثة المهمة في السيرة النبوية الشريفة لها عواملها ومظاهرها، وهنالك الكثير من التساؤلات المطروحة بصدد هذه الحادثة منها: متى حدثت من الناحية الزمانية ؟ وسبب الوجود في الاختلاف الكبير في الآراء حول زمن الحدوث ؟ وهل أن الإسراء ومن بعده المعراج كان بروح النبي فقط، أم بروحه وجسده معاً ؟ ثم لماذا الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج بعد ذلك إلى السماء العليا ؟ مبيناً في بحثه جملةً من آراء المؤرخين والمفسرين للقرآن الكريم والفقهاء والكُتاب المعاصرين، فضلاً عن آراء المستشرقين في هذا الميدان ،

زمان ومكان

وقد أجاب الباحث على مجمل هذه التساؤلات أولها فيما يتعلق بزمان ومكان الحادثة حيث أشار إلى ارتباطها بحالتين، الأولى (الإسراء) والثانية (المعراج) إذ يطلق كثير من العلماء كلمة الإسراء على رحلة النبي من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، ويطلق المعراج على رحلته من بيت المقدس إلى السموات العليا، مشيراً إلى أن ابن الأثير كان قد تطرق إلى هذا الموضوع بقوله ، لقد اختلف الناس في وقت المعراج ، فقيل قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بسنةٍ واحدة، ومنهم من يعتقده قبل الهجرة بستة أشهر، وبعضهم قال في السنة الثانية عشرة للبعثة، أو في الحادية عشرة أو في العاشرة ، أما فيما يتعلق بمكان انطلاق هذه الرحلة ، فقيل بأنه كان نائماً بالمسجد في الحِجر فأُسري بهِ منه ، وقيل كان نائماً في بيت أم هاني بنت أبي طالب ، كما طرح الباحث رأي “ابن كثير” القائل بأن حادثة الإسراء إنما حدثت بعد النبوة بخمسة أعوام ، وقيل بعام ونصف ، وقيل بعد البعثة بستة عشر شهراً ، وفيما يخص أن الرحلة الى الملأ الأعلى كانت بالروح والجسد ، فقد اختلفت أيضاً الآراء حولها ، من أنها هل كانت بروحه فقط ، أم بروحه وجسده ؟ فكان للشعراوي اعتقاد بأن يجوز أن يكون الرسول محمد (ص) قد تعرض لحدث الإسراء أولاً مناماً ، ثم تعرض له روحاً ، ثم تعرض له يقظةً ، أما الرأي عند الإمام الرازي فيتمثل من خلال ما جاء في تفسيره ، ناقلاً قول أهل التحقيق الذي يدلل على أنه أسرى بروحه وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى، وكان رأي محمد جواد مغنية في تفسيره حول هذا الموضوع أن قدم أدلته على تحقيق الروح والجسد في الإسراء ، وفيما يتعلق بانها رحلة الى المسجد الأقصى في القدس فقد جاء الباحث على رؤية ” الزُهري ” لها من أن كل المناطق المحيطة بمركز مكة تُسمَّى بالمسجد الحرام ، وما في ذلك رواية إسرائه من بيت أم هانئ ، وهنالك من يرى بأن الرسول مُحمَّد صل الله عليه واله وسلم كان نائماً في بيته ، فآتاه جبرائيل وميكائيل فقالا : انطلق إلى ما سألت الله ، فانطلقا بهِ إلى ما بين المقام وزمزم ، فأُتي بالمعراج ، أما ابن هشام فيشير إلى أن المسجد الأقصى ، هو بيت المقدس ، مبيناً ذلك بقوله ” أن الرسول قد أُسري بهِ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس من إيلياء ” أما الشيخ محمد الغزالي فيرى أن هذه الرحلة كانت مباشرة من مكة إلى السماء العليا دون المرور ببيت المقدس! حيث تتجلى الحكمة الإلهية في هذا الصدد ، معتقداً بأن النبوءات ظلّت دهوراً طوالاً وقفاً على بني إسرائيل ، وظل بيت المقدس مهبط الوحي ومشرق أنواره على الأرض ، ثم كان مجيء الرسالة المحمدية انتقالاً بالقيادة الروحية في العالم من أمةٍ إلى أمة ومن بلد إلى بلد. أما من الكتاب المعاصرين الآخرين فكان كذلك الدكتور يوسف زيدان صاحب رواية (عزازيل) المشهورة ، الذي شكك في حادثة المعراج ، وقال بأن الحادثة من الإسرائيليات والتراث الفارسي ،

تراث فارسي

وأن القصاصين في القرون الأولى مثل جالسي المقاهي في هذا العصر، هم من أشاعوا وروجوا قصة المعراج ، وأن لا أساس لها في الدين ، وأن الثابت في القرآن الكريم فقط رحلة الإسراء ، مبرراً ذلك بأن الرسول حين لاحقه قوم قريش غادر إلى الطائف ، وعلى الطريق كان هناك مسجدان (الأدنى) و (الأقصى) وهذان المسجدان معروفان آنذاك وهما قرب الطائف ، وأن الأقصى في القدس لم يكن موجوداً يومها ، وأن المسجد الأقصى يمثل لعبة سياسية قام بها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ، ليُعقب الباحث على هذا الرأي الأخير (المُشكِّك) باعتماد رأي السيد أبو القاسم الخوئي ، الذي يتلخص بقوله “المعروف بين المسلمين عدم وقع التحريف في القرآن، وأن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم (ص) وأن المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف” ليؤكد النظرية المتفق عليها بين عموم الباحثين والمؤرخين أن بيت المقدس كان موجوداً في عهد الرسول مجمد (ص) وحقيقة وقوع الحادثين ، أما المؤرخ ابن الأثير والشيخ الطبرسي والشيخ المجلسي فيذهبون بالقول إلى أن الناس في تلك الفترة الزمنية كانوا يعلمون ببيت المقدس وكذلك يعلمون بالمسجد الحرام ، ومنهم من ذهب إلى بيت المقدس ، ومنهم من يعرف الطريق إليه ، وعندما طلبوا من الرسول أن يصف لهم بيت المقدس فإنه بادر إلى وصفهِ بما في ذلك الأجزاء الدقيقة ، وهم يدركون علم اليقين بأن الرسول لم يزر البيت ولم يشاهده في حياته سابقاً وإلا لما سألوه وطلبوا منه وصفه ، أما بشأن المعراج وهي حادثة عروج الرسول مُحمَّد (ص) إلى السماء ، وفي هذا الموضوع هنالك أيضاً أكثر من إشكالية أثارها بعض الكتاب المعاصرون والمستشرقون والتشكيك في هذه الواقعة ، فبعد أن نزل رسول الله في بيت المقدس وزار المسجد الأقصى وتفقد مواضع متعددة من المسجد ، وتفقد بيت لحم مسقط رأس السيد المسيح ومنازل الأنبياء وآثارهم ومحاريبهم وصلَّى عند كل محراب من بعض تلك المحاريب ركعتين ، ثم بدأ بعد ذلك في القسم الثاني من رحلته حيث عرج من ذلك الموقع إلى السماوات العلى، وشاهد النجوم والكواكب وأطلع على نظام العالم العلوي متحدثاً مع أرواح الأنبياء،

حادثة منتحلة

ولعل أبرز إشكالية في هذا الموضوع عند هؤلاء المعاصرين قولهم بأن الإسراء قد ذكر في القرآن الكريم ولكن المعراج لم يُذكر، وبالتالي فإنهم يعتقدون بأن المعراج هي حادثة مخلوقة ومُنتحلة من قبل القصاص والمؤرخين ، إلا أن المشهور عند العلماء المسلمين هو صحة حادثة المعراج المقترنة بالإسراء ليذكر الباحث في المقابل شواهده الداعمة لهذه الواقعة لما أكده كل من الشيخ المجلسي والإمام علي بن الحسين زين العابدين ” عليه السلام ” والمؤرخ ابن هشام وغيرهم كثير، بأن المعراج والإسراء حقيقتان واقعتان والتشكيك فيهما أو إنكارهما تكذيب للقرآن والسُنَّة النبوية ، كما وعرف الباحث (البراق) بأنه الحيوان الخرافي الذي امتطاه الرسول في رحلته السماوية ، وهذا الحيوان هو في شكله يقع بين الحمار والبغل ، ومقتبس على ما يبدو من البَرق ليدل على سرعته ، كما وتطرق الباحث إلى المحطة الأخيرة من رحلة الإسراء والمعراج، وهي الوصول إلى السماء التي انتهت إلى العروج للسماوات العلى، إذ شاهد الرسول النجوم والكواكب ، وأطلع على نظام العالم العلوي ، وتحدث مع أرواح الأنبياء والملائكة السماويين ، واطلع على مراكز الرحمة والعذاب (الجنة والنار) ورأى درجات أهل الجنة ، وأشباح أهل النار عن كثب ، وبالتالي تعرف على أسرار الوجود ، ورموز الطبيعة ، ووقف على سعة الكون ، وآثار القدرة الإلهية المطلقة ، ثم واصل رحلته حتى بلغ إلى سدرة المنتهى ، كما وقد أشار الباحث إلى أن المرويات التاريخية التي تطرقت إلى رحلة الرسول مُحمَّد صلى الله عليه واله وسلم لم تدون بصورة تفصيلية ودقيقة ، معتقداً بأن ذلك يعود إلى الإرادة الإلهية التي تتناسب مع العالم الإلهي الآخر الذي لا يمكن أن يطلع عليه الجميع ، بل أننا نرى العكس من ذلك ، فإن الرحلة إلى السماء قد رافقتها الكثير من الخرافات والروايات الدخيلة ، وكذلك المرويات الإسرائيلية حتى أن هنالك كتيب يعرف بـ(الإسراء والمعراج) يُنسب إلى عبد الله بن عباس ” رضي الله عنه ” فيه تفاصيل كثيرة عن وصف السموات السبع ، والحقيقة أن هذا الكتاب يحتوي أغلبه على الخرافات والأكاذيب ، وبالتالي فهو (كذب محض وافتراء ظاهر) وقد أختتم الباحث ورقته بذكر دور المستشرقين بحادثة الإسراء والمعراج ورأيهم فيها ، حيث كان لهم اهتمام واضح في هذا الموضوع الحساس في الفكر والعقيدة الإسلامية ، فيرى المستشرق الايطالي فرانشيسكو غابرييلي بأن الاعتقاد والإيمان بمعجزاته (الرحلة الليلية) من مكة إلى القدس ومن ثم إلى السماء ، التي أستند إليها الكثير من الإيمان بالأُخرويات كالبعث والحساب مظهراً هنا التشكيك بالإسراء والمعراج وعاداً إياه نوعا من أنواع الأحلام ، وقد جاء الباحث أيضاً على عدد من المستشرقين الآخرين وآرائهم التي تختلف بين مستشرق وآخر ما بين أن تكون حادثة الإسراء والمعراج رواية أو أحلاما أو رؤيا أو تجربة روحية ونفسية حدثت أثناء نوم الرسول مُحمَّد ” صلى الله عليه واله وسلم ” وبانتهاء الباحث من القاء بحثه ، عقب كل من الأستاذ الدكتور سامي الحاج حمود، الذي بيَّن بأن حادثة الإسراء شيء والمعراج شيء ثاني ، معززاً ذلك بالإشارة إلى الإسراء في سورة الإسراء ، وهي واضحة لا تقبل التأويل، أما المعراج فلم يرد في القرآن الكريم، ولكنه استدل عليه من آيات سورة النجم: ? وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ? منبهاً إلى أن النص القرآني إنما يتحدث عن حادثتين منفصلتين لا حادثة واحدة ، مستدلاً على ذلك أيضاً بسير الأحداث في السيرة النبوية الواردة في المصادر التاريخية ، والتعقيب اخر كان للأستاذ الدكتور داود سلمان خلف الزبيدي ، الذي أكد أن السيرة النبوية إنما تمثل ركناً مهماً في دراسة تاريخ المسلمين ، وأن رواة الإسراء والمعراج في سيرة ابن إسحاق قد أوردوا الرواية عن آل أبي بكر عن عائشة وعن أم هانئ بنت أبي طالب وعن يونس بن بكير بن إسحاق وعن إسماعيل الأسدي وعن موسى بن عقبة عن الزُهري وعن موسى بن عقبة عن الزُهري وعن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وعن جابر وعن ابن عباس وعن عبد الله بن مسعود…، ليختم المعقب ورقته بأنه يجب عرض مرويات السيرة النبوية على القرآن الكريم ومرويات أهل البيت عليهم السلام (الصحيح منها) لمحاولة الوصول إلى سيرة صحيحة عن الرسول الكريم ، ولعل من الجدير بالذكر في هذا التقرير واهمية موضوع الندوة وما جاء فيها من بحث ومعقبين وآراء لكثير من الحضور ان نذكر أبرز وأهم نقاط الالتقاء والتي يمكن إيجازها في الآتي:

1- أن حادثة الإسراء والمعراج هي حادثة قد اقترنت مع ذكرها في القرآن الكريم.

2- أن رحلة الرسول كانت من المسجد الحرام في مكة حتى المسجد الأقصى في بيت المقدس، ثم تم العروج بهِ إلى السماء.

3- تنقل الرسول بواسطة مخلوق يُدعى (البراق).

4- صعود الرسول إلى السماوات السبع حتى وصل عند سدرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى، ملتقياً قبل ذلك بالأنبياء والرسل.

5- أن هنالك الكثير من الروايات المنسوبة والملفقة على حادثة الإسراء والمعراج، وهي في الحقيقة دخيلة على الموضوع ولا صحة لها.

6- تبين أن أغلب المستشرقين لهم آراء قاسية وسلبية بشأن هذه الحادثة ، ووجد بأن أرائهم لا ترتقي إلى أسلوب البحث والتدقيق ، بل أنها أقرب إلى الاستنتاج والتحليل والحكم المسبق.