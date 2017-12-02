الطفل الموهوب

خلال زيارتي الى الجامعة المستنصرية التقيت بالطفل (سالار خالد) سالار طفل من مواليد 2006 عمره الزمني طفل ولكن العمر العقلي تجاوز المالوف له عدة مولفات اهداني احد مولفاته سلار لا يختلف عن باقي الاطفال لا يوجد اي اختلاف اهل سالار عرفو ان ابنهم موهوب جدا .

فامه عكفت على تنمية القدرة العقلية والموهوبة لا نتظر على انه صغير لا عكفت ودىبت على ذلك باقي الاطفال الام لا تجلس مع طفلها وتعرف ماذا يحب وماذا حدث معه وما هي مواهب الطفل اجد الطفل ضائعا بين الايباد والتلفزيون لكي يغذي عقله بشتى الامراض ويغزو عقل الطفل العراقي حتى وان كان موهوبا سوف تندثر الموهبة وتضيع.

ان كل طفل كنز من كنوز في ايدي الاهل اما يصبح كنزا واما يصبح حجرا لماذا اجد الام تعنف الطفل بالكلمات والضرب بدل الكلام الطيب ان الطفل رحمة في البيت ونور وبركة وخير الى الاهل في مرة من المرات قرات قصة ان ام انشتاين تم ارسل رسالة من المدرسة ان انشتاين هو طفل غبي ولايصلح الى المدرسة امه احتفظت بالرسالة وهي وحدها امنت بابنها وموهبته وعملت منه المخترع والموهوب الى امهات اولادكم امانة في اعنقكم فحافظوا عليها نموا به حب الى الاخر وحب الدراسة.

والى الاب لا تعنف ابنك ولو بحرف ان اهم مراحل بناء شخصية الانسان هي الطفولة فازرعوا الحب والرحمة والمودة في الطفل لكي تشاهدو ابناءكم ناجحين ومتفوقين ويتمعتون بافضل نفسية اجد كثيرا من الناس غير موهوبين ولكن الاهل دعموا هذا الطفل وشجعوا لكي يصبح انسانا ناحجا مع ان لايتملك اي موهوبة لماذا لان شجعوا ونمو المواهب ف تفوق عكس بعض الاهل ابنهمً موهوب جدا وعبقري علموا على انهاء الابن بالعنف اللفظي والجسدي اصبح انسانا غير واثق من نفسه غير ناحج ومريض نفسيا كله سبب الاهل وعدم الوعي ان الطفل.

هيام كبة