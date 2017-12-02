الشباب: تأهيل المشاريع بالمناطق المحرّرة يعتمد على الموازنة

بغداد – الزمان

أكد مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة الدكتور علاء عبد القادر، ان تحديد ميزانية خاصة لإعادة أعمار المنشآت الرياضية في المحافظات المحررة سيسهل من عملية تأهيل المشاريع الرياضية.

وقال عبد القادر خلال لقائه رئيس نادي المستقبل الرياضي مصطفى نجم ومسؤول الشعبة الرياضية في مديرية شباب ورياضة الانبار احمد كريم أن إعادة أعمار المنشآت الرياضية يعد مكملا لعمليات تحرير الأراضي من عصابات داعش الرهابية، وهي خطوة مهمة لمكافحة الإرهابية وتدفع الشباب إلى أفراغ طاقاتهم في ممارسة الرياضية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع الأندية الرياضية وخصوصا ما يتعلق بموضوع الانتخابات وضوابط التأسيس. من جانبهم أعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الشباب والرياضة على لاتاحتها فرصة مناقشة القضايا التي تسهم في تطوير الواقع الرياضي في محافظة الانبار، وفي ختام اللقاء قدما دروعا تقديرية من ناديي الرمادي والمستقبل.

على صعيد اخر كرمت وزارة الشباب والرياضة ابطال العراق بكرة الطاولة المشاركين في بطولة غرب اسيا وكأس العرب، والحاصلة على المركز الثالث في بطولة مدارس اسيا للشطرنج في احتفالية اقيمت في القاعة المركزية في دائرة العلاقات والتعاون الدولي وبحضور مدير عام الدائرة احمد الموسوي وعدد من موظفي الدائرة

واكد الموسوي ان الوزارة حريصة على دعم ابطال العراق ولاسيما اصحاب الانجاز الذين يرفعون اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، مبينا ان اللاعبين بحاجة الى مدربين على مستوىِ عال ودورات وبرامج من اجل صقل وتطوير مهاراتهم.

وشدد الموسوي على اهمية التنظيم الجيد والتخطيط وتجاوز الاخطاء، وهذا يتطلب تضافر الجهود بين الاتحادات والمؤسسات الرياضية الداعمة لتطوير وتنمية الطاقات الرياضية.من جانبه ثمن مدرب المنتخب الوطني بكرة الطاولة عقيل جبار جهود وزارة الشباب والرياضة وتـــــــــكريم ابطال الرياضة ولاسيما انهم لاعبون صغار ويحصلون على اوسمة التفوق لتضاف الى انجازات العراق.وشمل التكريم الحاصلين على الوسام الذهبي في بطولة غربي اسيا بالدراجات في الاردن والوسامين الذهبي والبرونزي في بطولة كاس العرب التي اقيمت في سلطنة عمان والتاهل الى نهائيات اسيا في كوريا الجنوبية وحصولهم على المركز13 ضمن 48 دولة اسيوية مشاركة فضلا عن تكريم اللاعبة سالي عباس عبد الزهرة الحاصلة على المركز الثالث (الوسام البرونزي ) في بطولة مدارس اسيا للشطرنج التي ضيفتها ايران.