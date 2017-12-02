4 مواجهات قوية تزيد سخونة أول أدوار المونديال

السعودية تُمثل العرب للمرة الأولى في إفتتاح مباريات كأس العالم

{ مدن – وكالات: أصبح منتخب السعودية، أول فريق عربي يحظى بفرصة المشاركة في لقاء الافتتاح، في نهائيات كأس العالم، بعد أن أوقعته القرعة، في المجموعة الأولى مع مصر وأوروجواي وروسيا البلد المستضيف. ويحتضن ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، اللقاء الافتتاحي بين المنتخب الروسي، ونظيره السعودي. ويتسع الملعب الذي استضاف نهائي دوري أبطال أوربا عام 2008، نحو 80 ألف متفرج، كما أن المباراة النهائية من كأس العالم ستلعب عليه أيضًا. وغالبًا ما كانت مباريات الافتتاح في النسخ الأولى من البطولة، تشهد الكثير من الأهداف، حيث فازت فرنسا على المكسيك 4-1، وإسبانيا على البرازيل بنتيجة 3-1، في أول نسختين، وفي 1950 استضافت البرازيل البطولة وفازت في الافتتاح برباعية نظيفة على المكسيك. وفي المباريات الافتتاحية في 1954 و1958، فازت ألمانيا الغربية على تركيا والأرجنتين بنتائج عريضة كذلك. أما أول لقاء افتتاحي انتهى بنتيجة التعادل السلبي، كان ما بين إنكلترا وأوروجواي في 1966، ثم تكرر ذلك في 1970 ما بين المكسيك والاتحاد السوفييتي. المفاجآت كانت حاضرة في مباريات الافتتاح، أولها عندما تغلبت الكاميرون على الأرجنتين، بطل 1986، في افتتاح نسخة 1990، كذلك نجح منتخب السنغال في إسقاط نظيره الفرنسي، بطل 1998، في افتتاح نسخة 2002 . وفي النسخ الـ 3 الأخيرة، أصبحت مباريات الافتتاح تجمع دائمًا ما بين البلد المستضيف، وأحد فرق المجموعة الواقعة معه. وفازت ألمانيا المنظمة على كوستاريكا بنتيجة 4-2 في نسخة 2006، وتعادلت جنوب أفريقيا مع المكسيك بنتيجة 1-1 في 2010، وفازت البرازيل على كرواتيا بنتيجة 3-1 في آخر لقاء افتتاحي.

4 مباريات

ستشهد مباريات الدور الأول من نهائيات كأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل، مجموعة من المباريات الساخنة، بعدما أسفرت القرعة التي جرت مراسمها مساء اول امس الجمعة، عن وقوع منتخبات قوية وجها لوجه. ويستعرض التقرير التالي 4 مواجهات بالدور الأول، كان ينتظرها عشاق الكرة في الأدوار الإقصائية من البطولة:

إسبانيا – البرتغال

ستكون المواجهة المرتقبة بين البرتغال وإسبانيا ضمن المجموعة الثانية، أبرزت مباريات الدور الأول، وستتوجّه الأنظار نحو قائد البرتغال كريستيانو رونالدو، الذي سيلعب امام زملائه الحاليين في ريال مدريد وعلى رأسهم سيرجيو راموس وإيسكو وكارفاخال. ولعب رونالدو 4 مباريات أمام اسبانيا، ولم يتمكن من هز الشباك، وتبدو الفرصة سانحة لكسر هذا النحس، علما بأن المجموعة تضم أيضا كل من المغرب وإيران. والتقى المنتخبان عبر تاريخهما 35 مرة، فازت إسبانيا في 17 مباراة، وخسرت 6 فقط، وتعادل المنتخبان في 12 مواجهة. على صعيد كأس العالم، لعب المنتخبان مرة واحدة فقط، وكانت في ثمن نهائي مونديال جنوب افريقيا 2010، عندما تفوق الإسبان بهدف وحيد أحرزه دافيد فيا. أما آخر مباراة بين الفريقين فجاءت في نصف نهائي بطولة أوربا 2012، عندما وصلت إسبانيا إلى المباراة النهائية بفوزها بركلات الترجيح 4-2، اثر انتهاء الزمن الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

بلجيكا – إنكلترا

من المتوقع أن تشهد المجموعة السابعة قمة ساخنة بين بلجيكا وإنكلترا بهدف الحصول على أسهل خصم ممكن في ثمن النهائي، ما لم تحصل مفاجآت عند ملاقاة كل منهما للمنتخبين الآخرين في المجموعة، تونس وبنما.

وسائل الإعلام الإنكليزية تعد العدّة منذ الآن لهذه المباراة، نظرا لوجود العديد من لاعبي المنتخب البلجيكي في فرق الـبريميرليج، أهمهم كيفن دي بروين (بلجيكا)، وتوبي ألديرفيريلد (توتنهام)، وإيدين هازارد (تشيلسي)، وروميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد).

وخســـــــرت إنكلترا مباراتين فقط من أصل 21 لعبتها أمام بلجيكــــا في تاريخها، وآخر لقاء بين الطرفــــين كان وديا وفاز فيـــــــــه منتخب الأسود الثلاثة بهـــدف نظيف من إمضاء داني ويلبيك العام 2012 .

وتواجه المنتخبان مرتين على صعيد كأس العالم، الأولى كانت في مونديال سويسرا 1954، عندما تعادلا 4-4 في الدور الأول، والثانية كانت في ثمن نهائي كأس العالم 1990 في إيطاليا، عندما سجل الإنكليزي دافيد بلايت هدفه الشهير في الدقيقة 119 (1-0).

الأرجنتين – كرواتيا

في المجموعة الرابعة، تبدو كفة الأرجنتين راجحة على الورق عندما تلاقي كرواتيا الساعية بدورها إلى تكرار إنجاز 1998، عندما وصلت إلى الدور نصف النهائي بقيادة هدافها دافور سوكر.

سيستفيد المنتخب الكرواتي بالتأكيد من الخبرة التي اكتسبها قائده لوكا مودريتش في مواجهة أسطورة الأرجنتين الحية ليونيل ميسي، كما أنه سيستعين بزميل البرغوث في برشلونة، إيفان راكيتيتش لمعرفة السبل التي يمكن من خلالها إيقاف الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات.

وتقابل المنتخبان 4 مرات فقط في تاريخهما، وفازت الأرجنتين في مباراتين مقابل خسارة واحدة وتعادل واحد، والتقيا في الدور الأول من منافسات كأس العالم 1998، وتفوق الفريق اللاتيني حينها بهدف وحيد من إمضاء ماوريسيو بينيدا.

ألمانيا – السويد

سيكون لزاما على المنتخب السويدي إثبات أن تفوقه على إيطاليا في ملحق التصفيات لم يأت من قبيل الصدفة، عندما يواجه حاملة اللقب ألمانيا في المجموعة السادسة. وتوقع البعض أن يختفي المنتخب السويدي عن ساحة البطولات مع اعتزال النجم زلاتان إبراهيموفيتش دوليا، لكنه قدم أداء مميزا في التصفيات توّجه بحرماننا من مشاهدة هولندا ثم إيطاليا في النهائيات. اللافت في تاريخ المواجهات بين البلدين، أن ألمانيا فازت في 15 مباراة مقابل 13 انتصارا للسويد و8 تعادلات، ما يعني أن الصراع دائما يكتسي بطابع تنافسي بالغ بينهما، لكن السويد لم تفز في أي من المباريات السبع الأخيرة.