مدرّب بنما يُحذّر من التهاون أمام تونس

{ بنما – وكالات: حذَّر الكولومبي هيرنان داريو جوميز، مدرب منتخب بنما، الكولومبي من التهاون أمام تونس، في مونديال 2018 بروسيا بعدما أوقعتهما القرعة في نفس المجموعة التي تضم أيضًا كلاً من بلجيكا، وإنكلترا.

وقا لجوميز في تصريحات له بخصوص تونس: يظن الكثيرون أن هذه المواجهة هي التي سنحصل فيها على نقاط، لكن يجب أن نتعامل مع هذا المنافس بحذر. وصرح المدرب أي واحدة من المجموعات كانت لتصبح صعبة لأننا سنواجه فرقًا لها تاريخ عنا، لهذا يجب التحلي بالصبر والهدوء. وأشار بارا إلى أن فريقه عليه أن يحاول في مواجهة إنكلترا الاعتماد على الكرات الأرضية بسبب الفارق في احجام اللاعبين وهو الأمر الذي قد يصب في مصلحة بنما. وعن بلجيكا، اعتبر أن المسألة ستكون بمثابة اختبار كبير لأن فريق الشياطين لا يلعب كرة قدم أوربية تقليدية.