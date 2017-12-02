20 حقيقة من وحي سحبة بطولة روسيا

رونالدو لم يسجّل ضد أسبانيا وبنزيمة آخر من يهز شباك أستراليا

{ مدن – وكالات: انتهت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، المقرر إقامتها الصيف المقبل في روسيا، وأسفرت عن مجموعات سهلة وأخرى صعبة في الدور الأول. وفيما يلي أبرز الحقائق والإحصائيات التي جمعناها لكم على ضوء نتائج القرعة:

– وقعت نيجيريا في مجموعة الأرجنتين في 5 من مشاركاتها الـ 6 بنهائيات كأس العالم.

– ســــتكون المواجهة بين إنكلترا وبنما في المجموعة الســـــابعة، الأولى بين المنتخبين على جميع الأصعدة.

– لعبت إنكلترا أيضا مباراتها الأولى أمام تونس في مونديال 1998، عندما تغلبت عليها بثنائية.

– خسرت إنكلترا مباراة واحدة فقط من مبارياتها الـ 21 أمام بلجيكا، وجاءت هذه الخسارة بنتيجة 2-3 عام 1936.

– أبقت إنكلترا على شباكها نظيفة في 5 من أصل آخر 6 مباريات أمام منتخبات أفريقية في نهائيات كأس العالم.

– تغلبت البرازيل على كوستاريكا مرتين في مواجهات سابقة بالمونديال.

– فازت فرنسا في مباراتها الأخيرة أمام أستراليا عام 2013 بسداسية نظيفة.

– آخر من سجل لفرنسا في مرمى أستراليا، هو المستبعد حاليا من صفوف الفريق، كريم بنزيمة.

– فازت فرنسا في 6 من آخر 7 مباريات لها أمام الدنمارك مقابل خسارة وحيدة.

– سجل أوليفيه جيرو آخر 3 أهداف لفرنسا في مرمى الدنمارك.

– بيرو هي سابع دولة من أمريكا الجنوبية ستلعب أمام فرنسا في نهائيات كأس العالم بعد البرازيل وأوروجواي وباراجواي والأرجنتين وتشيلي والإكوادور.

– فازت ألمانيا على كوريا الجنوبية في مواجهتيهما السابقتين بنهائيات كأس العالم، آخرهما في نصف نهائي مونديال 2002.

– قبل 4178 يوما، فازت ألمانيا على السويد بهدفين نظيفين في نهائيات كأس العالم 2006.

– لم يسبق لألمانيا أن خسرت أمام المكسيك في تاريخ المونديال.

– تلقت اليابان هزيمة قاسية أمام كولومبيا 1-4 في نهائيات كأس العالم 2014.

– لم يسبق لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو أن سجل هدفا واحدا في 4 مباريات أمام إسبانيا.

– تقابلت إسبانيا مع المغرب مرتين، وفازت بهما بفارق هدف وحيد (1-0 في المغرب، و3-2 في إسبانيا).

– المنتخب البرتغالي هو ثاني أكثر الفرق التي لعبت أمامها إسبانيا بالاشتراك مع المنتخب الفرنسي (35 مباراة)، وراء المنتخب الإيطالي (37 مباراة).

– فاز المنتخب المغربي مرتين فقط في 13 مباراة لعبها في تاريخ كأس العالم، لكن إحداها كانت أمام البرتغال في مونديال 1986 بنتيجة 3-1.

– سيلتقي منتخب السعودية بمنتخب مضيف للمرة الثانية في تاريخ كأس العالم، وانتهت الأولى بخسارته 4-0 أمام فرنسا في 1998.