غداً حين كنت وحدي – ممتاز زعيتر

ابق لي وجعا واحدا أحب أن أبكي أحب دموع السماء والمطر غدا، حين كنت في بيت أبي هذا الباب مررت به آلاف المرات عن أي مبنى آخر تبحث عن حائط يتكئ عليك انقطع النور وتدلّت أسلاكه الكثيرة أبحث عن الصخور اللواتي كانوا هنا، كتل أخرى تشغل الفراغ انس هذا الأمر، كتاريخ حضوري الى سلة المهملات أرقامي ليست في الخدمة وأشخاص لي رحلوا كتبت مرثيتي وجمعت عيدانا للنار لبست ردائي وتبعت ما لا يبين تعبت جلست أستعطي.

عبأت حقيبة القش ما في جيبي أعطيته إياه وحين حان وقت الصعود نسيت اختفى عني الخيط الأبيض بالعادة لا ارتكب الخطأ عشر مرات لم يعد لي من يخدعني الطقس أجمل بالذكريات التالفة هذي الكوابيس لي جريت وحسبُ في هذي الشوارع باكرا منذ الخيوط الأولى دحرجت الصخر لم أر شيئا.

غدا كنت رأيت ابق لي من الخطايا خطيئة أن أراك خذوا ثوبي ما أطوله واشركوني أحفر معكم على خشبي أشركوني أنقر معكم على صخري قمت أستدفئ بثلج ثوبي أدخل الليل اليّ الفرح ما ليس لي ليس لي بل لكم ومن ليس معي في فرحي أنا معه أتقاسم خبز العطلة معه وحلوى النزهة في البر أعبر الجسر كي تراني أيكون لي جسر ولا يكون لي نهر تضجرني التواريخ هنا لا الحوادث متى تخرج الحمّى مني لم يبق لي الا وقت ضئيل وصل العشاء قبل أوانه متى سأعرف البهجة ونكون في البرية نركض قميص أنظف للرقصة ورائحة عشب حديقتها المختبئة أترك مثل كل الحمقى كفيّ لتشتبكا أتغيّب العشاء ولا أحضر الموائد أمس.

سأكون في المنزل هناك أماكن أخرى، هل أنت هنا اضغط على زر دورك من أي دور سقطت من السراديب الى الأعلى من صانع الفوضى الى كائن يتدحرج أخرج من اختبائك، هل أنت هناك أخرج من غيابك، أنت تحب الطبخ في الزوايا أوشكت الظلمة أن تنتهي لم يلبّ الدعوة غيرك خلّفت الوحدة ندباتها وأطبق الحزن على الطاولات مبارك من يأتي مبارك من لا يأتي.