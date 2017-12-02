الصديق الذي إخترق حدود الجدار – ثامر مراد

لم أتصور أبداً أن أكتب يوماً ما عن صديق – أعز من روحي- على نفسي لا بل هو بالنسبة لي خط مقدس لايمكن تجاوزهُ مهما حدث. موضوع الأستاذ- عبد المحسن الوائلي- المنشور في جريدة (الزمان) تحت عنوان- الصديق- جعلني أستعيد أحداثاً حدثت قبل ثلاثة أيام من كتابة هذا الموضوع و كان صديقي قد تسبب في خلق حالة من الحزن التي لايمكن أن تقاس لها درجة. حقاً أن جُرح الصديق لايمكن أن يلتئم بسهولة – خصوصاً – إذا كان ذلك الصديق يحتل المركز الأول في قائمة الأصدقاء . ملخص الحديث أننا كنا في وليمة في بيتٍ ما وكان الحديث قد جرنا الى مناقشة الوضع العسير الذي كان السجناء خارج البلاد قد تعرضوا له من قبل الدولة المضيفة يوماً ما على أثر حرب ضروس حدثت بين الطرفين المتنازعين. الطريف في الأمر – بينما كنتُ أتحدث عن موضوع الجوع الشديد الذي كنا نتعرض له يوما ما هناك خلف الحدود صرخ بأعلى صوته وكأنه يوبخني عن جرم كنت قد إرتكبته دون أن أعِي ذلك ” لاتتحدث عن هذا الموضوع أمامي أبداً لأنه من الماضي ويجعلك صغيراً أمام الآخرين ” وراح يطلق علي كلمات كأنها سكاكين تنهش في جسدي. كنت أتصور في البداية أنه يمزح معي ويحاول إستفزازي لكنني عرفت أنه يتحدث بصورة جدية ويحط من قدري أمام الآخرين بطريقة هستيرية لم أستسغها أبداً أبداً.

نظرتُ إليه بحزنٍ شديد وكأنني أستذكر كل صفحات التاريخ البعيد الذي مر بنا ونحن أصدقاء مع العلم أنني اسن منهُ بثلاث سنوات. شاء القدر أن نفترق عام 1988 . كنتُ مترجماً في وزارة الأعلام وكان ضابطاً في الجيش العراقي وفي يومٍ أسود سمعت أنه صار خلف الحدود في معسكرات أقل مايقال عنها أنها – صعبة – ذرفتُ عليه دموعاً سخينة .

أيقنتُ أنني لن أراه مجدداً أو ربما بعد سنوات لايمكن تخمينها. وإلتقينا مجدداً – بقدرة قادر عام 2002 . كان هو من إستقبلني دون أي شخص آخر من أقربائي. هو الوحيد الذي جاء لأستلامي في ساحة النسور. كنتُ جالساً في الباص وسمعت صوتاً ينادينني من خلف التاريخ ويضرب على زجاج النافذة. لم أصدق عيني حينما شاهدته يضرب النافذه بيده ويذكر إسمي بصوتٍ مرتفع. وإلتقت دموعنا في أمواجٍ لاتنحسر أبداً.

أخذني الى بيته قبل أن أذهب الى بيتنا وحلّق ذقني الطويل وعدل من هيئتي الرثة وقال بالحرف الواحد ” لاأريدك أن تذهب الى أطفالك وزوجتك بهذه الطريقة المأساوية..

أنت وسيم وستبقى في نظري ونظرهم وسيما.” تذكرتُ كل تلك ألأحداث في لمح البصر. إنتهت الوليمة وتركت المكان ولازال هو يتحدث عن الصعوبات التي كان قد واجهها يوما ما في معسكرات العذاب خلف الحدود. تلقفني الشارع الطويل ودموع حبيسة في عيوني لاتجف أبداً وقررت منذ تلك اللحظة أن أكتب كتابا عن تلك ألأيام العصيبة أطلق عليه إسم – عندما يتكلم الجندي المجهول – ليكون شاهداً تاريخيا للأجيال القادمة على عذاب شاهده عنصر بشري عاد الى وطنه الذي لايعترف بوجوده أصلا- وأقصد الوطن الذي لايعترف بوجود عنصر بشري على أرضه رغم العشق الكبير الذي يكنه ذلك العنصر الى تلك الأرض الطيبة .