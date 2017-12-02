ملطلط – فائز جواد

يقينا ان حالات الفوضى العارمة في شتى مجالات الحياة اليومية وخاصة في الشارع العراقي عموما والبغدادي خصوصا تفرز لنا تصرفات غير لائقة بمجتمعنا الذي عرف منذ القدم احترامه المتبادل مابين شرائح المجتمع واحترام الصغير للكبير والعطف والمودة المتبادلة مابين ليس فقط ابناء الاسرة الواحدة بل المحلة برمتها والمدينه فالمحافظة ، نعم هكذا هي اخلاق آبائنا واجدادنا التي يقينا انسحبت على الاولاد والاحفاد ، ولكن في ظل انتشار الفوضى وعدم احترام بل وعدم الخوف من القوانين والانظمة التي سنتها الحكومة والتي بدا الغالبية من المواطنين يضربها عرض الحائط بالتالي فقد الشارع البغدادي الاحترام المتبادل مابين افراده في المقهى والشارع والدائرة والاسواق فراح جيل من الشباب الذي يجهل معنى الحرية والديمقراطية التي جلبها لنا الاحتلال المقيت فانطلت تلك الكذبة الكبيرة ليس على الشباب بل على بعض الوجهاء وكبار السن والمدعين السياسه الذين كنا ومازلنا نتوسم بهم ان يكونوا خيرا وعونا للاسهام بتربية الاجيال من الشباب حين دخلوا قسرا خانة الطيش والاستهتار فانعكست تلك التصرفات على الشارع فولدت لنا حالات سلبية نعاني منها في كل مكان وصاحب تلك التصرفات كلمات غريبة بدأ الغالبية من الشباب يطلقها ويتداولها ليتاثر بها كبار السن الذين بدأوا يستخدمونها بل اجتاحت بعض الكلمات الغريبة تلك مواقع التواصل الاجتماعي والانترنيت بعد ان بدا الغالبية تداولها في احاديثهم التي من المفروض ان تكون في غاية الاحترام والتقدير ، واذا مااستعرضنا بعض الكلمات فنجدها لاتسع قاموسا ، وماثارني من تلك الكلمات التي ربما تكون مضحكة بعض الشئ وهذا ينطبق على مقولة شر البلية مايضحك ، فوجدت كلمة ( ملطلط ) تستخدم كثيرا بين سائقي التكسيات واصحاب العربات الجوالين والباعة والمترددين على حد سواء في الاسواق المحلية ، طبعا هنا لااعني قط الجميع بل اقول واؤكد على الغالبية التي تستخدم مثل تلك العبارات والمصطلحات الغريبة والمشفرة بين الشباب غالبية العراقي التي تتصدرها كما اسلفت كلمة ملطلط ومعناها (مخربط) يعني الشخص الذي لايحسن التصرف والتدبير والطائش والذي يقول ولايفعل ويتصرف ولايفهم وشارد البال معتقدا انه يتميز بالدهاء والذكاء بينما الحقيقه عكس ذلك تماما ، فوجدت الكلمة اليوم يتداولها الكثير بين سائقي المركبات وخاصة الاجرة والباعة الجوالين في الاسواق ويددون (امشي ملطلط ) ويقينا ومنذ السقوط 2003 والى الان برزت لنا كلمات ومصطلحات وعبارت غريبة ربما كان البعض يستخدمها في زمن النظام السابق زمن كان فيه القانون والنظام سيدا الموقف ،واستعرض بعضا من هذه الكلمات طبعا البعض منها واضح المعنى والاخر فيها غموض يحتاج الى تفسير مثلا ..(الا أطفرك).. أدري شلون أطفرني ؟ واشرررد / وهي متداولة كثيرا في اسواقنا وعرفت انها انها نوع جديد من الحرشة! و (الحاته مزش) ايضا من الحرشة وتطلق على الفتاة الجميلة . و (الباي عله) ايضا هي للتصنيف . و( حديقة ) وتطلق على المفلس ! وكلمة ( سالمين ) تعني الاستفسار من موضوع لايفهم . وكلمة ( دنغوز) وكنت كتبت عنها كثيرا وتعني الخبيث بصمت ! وكلمة (سته وخمسين) وهذه تطلق على الحيالين والمحتالين والنصابين والكذابين واعتقد ان الرقم هو مادة قانونية تحكم قضائيا على مثل هؤلاء ! والان تتداول كلمة (هلا بالخميس) على الفتاة الجميلة والمتبرجة خاصة ان الفيسبوك بدا ينشر صورا وفديوهات لفتيات جميلات ومثيرات تتصدرها الكلمة! وكلمه (خو ماكو شي) وهذه الكلمة بدا يتداولها وسمعتها كثيرا من اصدقاء لي وهي تعني وتستفسر عن موضوع او امر يدعي انه لم يفهمه او يراد الاستهزاء به !

وكلمة ( مضغوط ) او ( مضغوطين ) بمعنى ليش ضايجين ؟

والمشكلة انها بدات مثل تلك العبارات تكتب على زجاج المركبات والصندوق الخلفي للمركبات ! وتطول وتصول الكلمات والعبارات والتي ذكرتني بأقوى كلمة كنا نستخدما ايام الشاب عندما نصادف فـــــــتاة جمية فنقول بالشعبي ( يكولون طحين ماكو لعد هذا الكيك امنين ؟)

ويينا كنا نرددها بخجل وخوف ، والان تحل محلها كلمة (زاحف اصلي) وتعني ان الشــــــــخص الزاحف يلاحق الفتيات عــــــنوة !وتبقى كلمة ملطلط كلمة غير مرحب بها بدا الغالبية استخدامها الامر الذي دعاي ان اكتب عنها وعن زميلاتها من الكلمات والمصطلحات وربما تحفظون وسمعتم العشرات غيرها .