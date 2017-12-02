إحتفال بيوم الجودة وإنجاز طريق قره تبه

الإسكان يحصل على براءة إختراع في مجال البناء والإنشاء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اقامت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة احتفالاً مركزياً بمناسبة يوم الجودة العالمي بحضور وكيل الوزارة دارا حسن رشيد والمدراء العامين ومنتسبي الوزارة.

وقال رشيد في كلمة له اثناء الاحتفال نيابة عن الوزيرة ان نافع اوسي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تعد من الوزارت التي قطعت اشواطاً واسعة في نظام الجودة العالمية والشهادة الوطنية حيث تسعى الوزارة بوصفها خدمية تخدم فئة واسعة من ابناء البلد الى تقديم فضلى الخدمات من خلال بناء وتشييد المجمعات السكنية لسد حاجة المواطن في بغداد والمحافظات وادامة وصيانة الطرق والجسور والارصفة والقوالب الجانبية واعادة اعمار المدن المحررة بالاضافة الى اقراض المواطن بقروض صندوق الاسكان لبناء وترميم واضافة بناء للدور السكنية وتقديم الاستشارات الهندسية والفحوصات المختبرية للمواد الداخلة في البناء فضلا عن اعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية للمدن وغيرها من الاعمال).

واضاف ان (يوم الجودة العالمي يعد فرصة لكافة المهتمين من المهنيين والمنشأت والمنظمات في شتى بقاع العالم للاحتفاء بما وصلوا أليه من انجازات ومعرفة التغييرات في نتائج الاعمال والخدمات المقدمة وقياس مدى التطوير والتحسين في الاداء ولكون الجودة اصبحت جزءاً مهما في كل مفصل من مفاصل الحياة المتطورة والمعاصرة فأنه ليس من المستغرب ان يتم الاهتمام بموضوع الجودة واتقان العمل).

وتخلل الحفل عرضاً وضح فيه التشكيلات الحاصلة على شهادة الايزو وعرض انجازات قسم ادارة الجودة في الوزارة فضلا عن توزيع شهادات التدقيق الداخلي المعتمدة دولياً على فريق المدققين الداخليين في مقر الوزارة. فيما اعلنت الوزارة مواصلة تنفيذ اعمالها في الاشراف على تنفيذ وتأهيل 51,2 كيلو مترا من طريق قرة تبه في محافظة ديالى ضمن اعمال قرض البنك الدولي الطارئ لأعادة أعمار المناطق المحررة.

واوضح المركز الاعلامي للوزارة ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية طرق وجسور ديالى التابعة الى دائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة تواصل تنفيذ اعمالها في الاشراف على مشـــــــروع صيانة وإكساء 51,2 كيلو مترا من طريق قرة تبه – المنصــورية و بكلفة بلغت اكثر من 7,729 مليون دولار).

واعلنت الوزارة عن حصول دائرة بحوث البناء التابعة للوزارة على شهادة براءة اختراع في مجال البناء والانشاء بالنهوض في المستوى العمراني للبلاد من خلال الاستمرار في البحوث العلمية وتطوير كل متطلبات المواد التي تخص مجال البناء والانشاءات.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (دائرة بحوث البناء وبالتعاون مع الجامعة التكنولوجية والجامعة المستنصرية حصلت على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في مجال البحوث حيث توصلت الى تصنيع مشبكات مصنعة محليا من إعادة تدوير المطاط المضغوط للتطبيقات الجيوتقنية).

وبين ان (هذا الاختراع يهدف الى تسليح التربة وزيادة قابلية تحمل الأسس التي تشيد عليها لتقليل الهبوط في البناء لكون هذه الأنواع من الترب الهشة تنتشر بشكل واسع في وسط وجنوب العراق حيث تم بذل جهود كبيرة في سبيل انجاز هذا البحث).

واضاف ان (هذا البحث يأتي بهدف تصنيع مواد محلية من المطاط الذي يمثل مخلفات و ذلك بتعريضه الى مستويات عالية من الحرارة والضغط فقد يرى الباحثون أن المشبكات القاسية التي تستعمل في تسليح التربة تحت الأساسات ذات صلابة ومقاومة للسحب أعلى بكثير من مستويات الاجهاد والانفعال التي تتعرض لها).

وتابع البيان ان (مديرية بلدية الموصل التابعة لمديرية البلديات العامة احدى تشكيلات الوزارة نفذت حملة لازالة 15 كشكا متجاوز على الشارع الرئيسي بمنطقة الغابات السياحية في ايسر مدينة الموصل بالاضافة الى رفع الانقاض ومخلفات الحرب في المنطقة القديمة بواقع 200 طن من النفايات), من جانب اخر تواصل شركة سعد العامة- احدى تشكيلات الوزارة اعمالها في تنفيذ مشروع محطة كهرباء الفضيلية الثانوية.

وقال مدير عام الشركة صادق محمد حسن امس (لقد تمت اجراءات تهيئة الموقع للمباشرة بالعمل وحسب المحضر الموقع مع ممثلي مديرية توزيع كهرباء الصدر وتواصل ملاكاتنا الهندسية والفنية عملها في هذا المشروع بهمة عالية وبتزامن مع مسيرة الإعمار والتنمية التي يشهدها البلد ومن المؤمل انجاز هذا المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة له بـ270يوماً).