الموارد: الطاقة التخزينية للسدود نحو 150 مليار متر مكعب

السمنت تفتتح معملين للإنتاج في الموصل لإعادة الإعمار

بغداد – داليا احمد

اكد مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية حسين محسن عبيد الخفاجي أن المتابعة والدعم اللامحدود من قبل وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني والخطط المبرمجة في إعادة وتأهيل معامل الشركة في المحافظات المحررة أثمر عن افتتاح معملين بجهود منتسبي الشركة وإمكانياتها الذاتية التي تجاوزت كل العقبات والمعوقات وبفترة زمنية قياسية بلغت مئة يوم رغم حجم الأضرار التي لحقت بهذين المعملين بنسبة تجاوزت الستين بالمئة).

وقال الخفاجي في بيان تلقته (الزمان) أمس انه (تم افتتاح معمل سمنت حمام العليل الجديد ومعمل سمنت الحدباء في مدينة الموصل لتكون الشركة أولى المؤسسات الحكومية الإنتاجية في الإعلان عن بدء العمل والإنتاج في المحافظة).

واضاف ان (الشركة لديها 18 معملا مــــــوزع في جميع أنحاء البلد 6 منها في محافـــظة نينوى ولاتزال أعمال الصيانة والتأهيل للمعامل الأربعة المتبقية وسيتم إعادة جميع المعامل إلى الخدمة وفق خطط مدروسة معدة سابقاً حسب الأولوية لكل معمل وفق الجدوى الاقتصادية وحجم الأضرار). وتابع أنه (خلال الشهرين المقبلين سيتم افتتاح المعامل المتبقية في مجمع بادوش حيث وصلت أعمال الصيانة والتأهيل إلى مراحلها النهائية وبهذه الانجازات المتسارعة في إعادة العمل والإنتاج لمعامل الشركة المتضررة بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات سيحقق مردودات مالية للشركة وفائضا كبيرا في الإنتاج للسوق المحلية). مشيرا الى ان (ما تحتاجه مدينة الموصل من السمنت في إعادة البناء والإعمار يمكن لمعامل الشركة تغطيتها بأجود الأنواع وأنسب الأسعار دعماً لإعادة الحياة لهذه المحافظة).

واقع الصناعة

واضاف الخفاجي إن (الشركة تسعى لتطبيق توجيهات السوداني وتوجهات الحكومة للنهوض بواقع الصناعة المحلية وجعلها أحد روافد الدخل الوطني للخروج من الاعتماد على مصدر الدخل الريعي بعد تعرض هذه الصناعة الاستراتيجية إلى تحديات كبيرة بعد عام 2003 كباقي الصناعات المحلية).

موضحا ان (صناعة السمنت الوطنية مستمرة وستبقى في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية مهما بلغت كميات الطلب على مادة السمنت في كل المحافظات ولن نحتاج لاستيراد هذه المادة من أي دولة كانت).

واشار البيان الى ان ( صناعة السمنت في العراق تعد من أهم الصناعات المحلية لتوفر موادها الأولية محلياً ووجود ملاكات في المعامل ذات خبرة متراكمة تمتد إلى أكثر من 80 عاماً حيث كان البلد من أهم الدول المصدرة للسمنت لدول الجوار خصوصاً في ثمانينات القرن الماضي، ولكن تعرضت هذه الصناعة إلى انتكاسة كبيرة بعد عام 2003 هددتها بالانهيار نتيجة إغراق السوق المحلية بالسمنت المستورد ولكن تداركت الحكومة المركزية عام 2015 هذا الخطر وأصدرت قراراً بمنع استيراد السمنت منذ بداية العام الماضي لوجود المعامل القادرة على سد حاجة البلد من السمنت والبالغ عددها 26 معملا بقطاعيها العام والخاص وقد وفر هذا القرار منذ تطبيقه إلى الآن أكثر من مليار دولار لخزينة الدولة حيث كانت تهدر سنوياً 600 مليون دولار في استيراد السمنت من دول الجوار).

من جهة اخرى اكد وزير الموارد المائية حسن الجنابي، ان العراق لا يحتاج الى بناء سدود جديدة، فيما دعا الى فصل مياه الشرب عن المياه الاروائية لتفادي ازمة شح المياه المقبلة.

طاقة تخزينية

وقال الجنابي في تصريح امس ان (على جميع المواطنين ان يعرفوا ان العراق لا يحتاج الى سدود، فالطاقة التخزينية تتجاوز 150 مليار متر مكعب). وأضاف ان (سدودنا شبه فارغة، كون المياه تأتي مباشرة الى حوض دجلة), موضحا (امكانية حفر الابار الارتوازية في جميع المحافظات المتضررة بشح المياه)، مبدياً (استعداده لتقديم أي خدمة للمواطنين وعلى المواطن ان يكون جزءا من الحل وليس الإساءة الى الموارد المائية)، مستبعدا (حرب المحافظات على المياه).

واوضح الجنابي ان (المياه الجوفية موجودة في المناطق الذيلية لكننا نحتاج الى تمويل للبدء بزيادة حفر الابار وان اطلاقاتنا وحصص المحافظات معروفة ومعلنة وتقاس على مساحات معينة لكن المشكلة هي التجاوزات التي تؤثر في حالة الشح المائية على المحافظات) وتابع ان (وزارة الموارد ليست مسؤولة عن توفير المياه في الجداول البعيدة لذا ندعم وزارة الاسكان والبلديات والاشغال العامة لإكمال المشاريع الكبرى الخاصة بتامين مياه الشرب).

فصل مياه

موضحا ان (الاعتماد على الأنهار والقنوات غير مجد كونها تخضع للمراشنة، وعلينا ان نفصل مياه الشرب عن المياه الاروائية).

واضاف الجنابي ان (نهر الفرات ليس لديه أي رافد داخل العراق لتعزيز قدرته المائية مما يجعل المحافظات الذيلية كالبصرة وميسان وذي قار وغيرها من المتأثرين بشدة بشح المياه).

مشيرا الى ان (الماء في نهر دجلة حتى هذه اللحظة يأتينا بشكل طبيعي من تركيا وان المشكلة ستبدأ في اذار المقبل فما فوق بسبب سد اليسو). فيما اعلن محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال، وصول موجة عالية من المياه الى سدة الكوت، مؤكدا بذلك بداية انفراج ازمة شح المياه في المحافظات. وقال طلال في بيان امس ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي اوعز بعد لقائنا به بعقد اجتماع عاجل بحضور وزيري الموارد المائية والزراعة والأمين العام لمجلس الوزراء وكان الحديث شاملا عن تجاوز الازمة المائية لهذا العام). وأضاف (حيث تم احداث توصيات على ضوء ذلك سيكون الحل)، مشيرا الى انه (بدأت بوادر حلول الازمة حيث وصلت موجة مياه عالية الى سدة الكوت ومنها تذهب الى محافظتي ذي قار وميسان وشط الغراف والدجيل وباقي الأنهر الخاصة بالزراعة).