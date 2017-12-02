علاوي يرى المحاصصة والفساد والإقتصاص من الضباط تطيح بالتضحيات

باحثان لـ (الزمان): العراق بحاجة إلى مرحلة جديدة تتضمن تصفير المشكلات

بغداد – رحيم الشمري

دعا باحثان مختصان بالستراتيجيات السياسية الى وضع خطة تنمية واقعية تعمل على معالجة سلبيات الماضي في اطار آليات النهوض بعراق ما بعد القضاء على ارهاب وتطرف داعش، وبدء مرحلة مستقبلية تركز على النهوض بالاقتصاد وامتصاص البطالة وتخفيف الثقل المالي عن كاهل المواطن ، والتوجه نحو الاعمار واعادة النازحين وتصفير المشاكل التي نتجت عن الحرب .

وقالت رئيسة المركز العراقي للدراسات الستراتيجية في الموصل الباحثة نجاة حسين الجبوري لـ(الزمان) امس، (ادعو رئيس الحكومة حيدر العبادي الى آليات متقدمة للطريق السليم والنهوض بعراق ما بعد الحرب ، بدلاً عن الخطاب الاعلامي الانتخابي السائد حاليا ، من خلال تصحيح مسار البلاد ورفع الظلم وانهاء سلسة أزمات ترمي الدولة بثقلها على المواطن المحدود الدخل ، من دون ان تجد منفذاً سليماً للحل او تعترف بالفشل والعجز عن القيام بشئ) ، مشيرة الى ان (هناك دولاً لا تريد لوطننا خيراً وأصوات منظمات فارغة الهدف تدعي المدنية والعمل التطوعي ، لم تحقق اي خطوة ملموسة مفيدة تعود بالنفع على طبقات الشعب المسحوقة).

ورأت الجبوري ان (الاعلام مازال يسير بجانب الطريق ، تاركاً المسلك المخصص لانتهازيين ودخلاء ومن بينها من يخدم سياسيين بدل النهوض بثقافة المجتمع).

وتساءلت (عن اي انتخابات وهدر للمال العام يتحدثون بعد الدمار والعنف والنزوح الذي اجتاح مدننا وسكانها والخدمات المتردية والشباب الذي بدون عمل ).

مضيفة ان(عوائل شهدائنا وجرحانا وابنائهم بعهدة رئيس الحكومة شرعنا وقانونا ، وعلى العبادي التفكير مع مستشاريه كيف يقدم خدمة للفئات المعدومة ورفع حال البلاد والعباد ، بدل تصريحات الانتخابات والــسياسة).

اهل الخير

وخلصت الى القول ان (أهل الخير والطيبين هم املنا ، وهم سر بقاء نسيج مجتمعنا متماسك رغم محاولات التقسيم وهم من يقدمون النفس والمال لمن يحتاج) ، لافتة الى ان(هناك أناس أثبتوا أنهم عون للفقراء وأعمالهم تقوم بما عجزت عنه حكومات ودوّل ومنظمات). بدوره، قال المتحدث الرسمي لوزارة الهجرة ستار نوروز لـ(الزمان) امس ان (البلد يحتاج الى نهضة حكومية مجتمعية اعلامية صحيحة ، مع عمل مشترك لاعادة الحياة للمناطق المحررة من إعمار البنى التحتية وتشغيل اليد العاملة ، وحل الازمات التي تواجه مناطق مختلفة وتحد من عودة النازحين ، رغم ان المتحقق حاليا يتمثل بعودة ثلثي النازحين ، والبقية ينتظرون إجراءات تتعلق بالاستقرار والمصالحة المجتمعية ، ومنها مرتبط ببسط الامن وبث رسائل اطمئنان للسكان تشجع على عودتهم).

وتابع نوروز انه (الفرق المتختصة لفروع وزارة الهجرة سجلت خلال عملها نقاطاً مهمة ووضعت رؤية ستراتيجية كتبت بدقة ورفعت الى الجهات المختصة ، وقد نظرت للمسائل الجزئية واساسيات المشكلة ، إذ تم معالجاتها فستكون أساساً للاستقرار).

مؤكداً ( الحاجة لحملة تثقيف للإنسان والأجيال الناشئة ، ووضع خطوات لمعالجة ما تركه داعش من مشاكل امنية واجتماعية) ، معرباً عن إعتقاده بـ(وجود شخصيات قادرة على التكاتف وصناعة المجتمع العراقي من جديد ، مع التركيز على وحدة الخطاب الاعلامي ووقف التصريحات التي تؤدي الى رد فعل يؤثر سلباً في الجهود الرامية للتهدئة والاستقرار).

من جهة اخرى حذر نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي امس من ان استمرار المحاصصة وتفشي الفساد المالي والاداري والاقتصاص من الضباط المتقاعدين بقطع رواتبهم بحجج اجتثاث البعث دون علاج قد تطيح بالجهود والتضحيات التي قدمتها قوات الجيش والشرطة الوطنية والحشد الشعبي المقاتل في فرض الامن والاستقرار في البلد .

وضع سياسي

ونقل بيان تلقته (الزمان) عنه قوله خلال زيارته وزارة الدفاع حيث التقى الوزير عرفان الحيالي وعدداً منال قادة والضباط ان (هناك وضعاً سياسياً معيناً ساعد في نمو داعش الارهابي، واذا لم تتغير تلك البيئة السياسية ويتم معالجة اثارها فقد يعود التنظيم الارهابي مجددا ولو بعناوين اخرى) .

من جهة اخرى، قال علاوي الأمين العام لحزب الوفاق الوطني العراقي أن الحزب سيبقى وفياً لمبادئه التي عاهد عليها الجماهير في نبذ المحاصصة ومحاربة الفساد وترسيخ الوحدة الوطنية.

ونقل بيان ةتلقته(الزمان) عنه قوله خلال لقائه جمعا من ملاكات وقيادات الحزب بعد حصوله رسميا على إجازة التأسيس من مفوضية الانتخابات أن (المسيرة النضالية لحزب الوفاق الوطني ستتواصل رغم كل الصعوبات والعوائق من أجل إرساء مبادئ النظام الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات ومواجهة الفساد )، لافتا الى ان (الحزب يعول على وعي العراقيين وثقافتهم من أجل دعم تلك المسيرة وتصحيح الانحرافات التي شهدتها العملية السياسية).

الى ذلك دعا علاوي خلال لقائه مجموعة من الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، الى (وقفة حقيقية تخفف معاناة المرأة العراقية وتساعدها في النهوض لبناء المستقبل المشرق جنباً الى جنب مع اخيها الرجل).

واكد لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، انه (لا يمكن القبول باستمرار النظرة الدونية للمرأة وهي التي اثبتت علو كعبها في القيادة وتميزت عن الرجل في العديد من المجالات)، لافتاً الى ان (المرأة العراقية كانت وما تزال وستبقى قدوة في النهوض بمسؤوليتها الاجتماعية والتاريخية في بناء الوطن وتعزيز روح المواطنة).