وهل الكتاب خير جليس ؟ – سيف ابراهيم

كثيرا ما كنا نقرأ ونردد ، عبارة و خير جليس في الزمان كتاب ، هذه ألعبارة التي تؤكد و تدل على أن ألكتاب ، هو خير ألاصدقاء أجمعين وإنه أفضل جليس .

هي عبارة لا شك إنها تعكس ، قيمة و أهمية كبيرة للقراءة وتدفعنا وتحثنا لإيلاء وقتا كبيرا لها ، كي نفهم اكثر و يتطور وعينا و تتوسع مداركنا . لكن حريّ بنا ، ألتوقف لوهلة و ألتمعن لبرهة في مسألة الكتاب ، ذلك من خلال النظر اليه على إعتبار أنه جماد ، يتحرك من خلال كاتبه .

هذا يعني و ببساطة أن ألكتاب ، ما أوجد من فراغ ، بل إن هناك من قام عليه ، إهتم به ورتب مفرداته ومعانيه ومواضيعه و أوجده .

إذن فهو طريقة أخرى مغايرة و مختلفة في الطرح لا أكثر ، وليس هناك من مسوغ في مسألة ترك وجوب ألتمحيص في ألكتاب .

لذلك لا يصح ألقول ، أن خير جليس في الزمان كتاب ، كما لا يصح قول خير جليس في الزمان ألانسان ، على إعتبار أن ألتعميم غير صحيح ومرفوض بالجملة ، بل الكتاب هو من صنيعة ألبشر و ألبشر ليسوا على شاكلة واحدة .

بمعنى أدق يتوجب ألقول أنه مثلما يتوجب علينا ، أخذ الحيطة والحذر والتمعن جيدا باختيار الجليس من البشر ، يتوجب علينا وبذات القدر من ألاهمية والخطورة ، إختيار الجليس من الكتب لأنه لا فرق بينهما ، ألاول طريقة تواصله معنا من خلال ألكلام ، وألثاني طريقة تواصله معنا بالكتابة ، كلا ألامرين من ألبشر بكل تأكيد لا ألحجر .

وألكتب فيها من ألصالح ألشيء ألكثير ومن ألطالح الشيء الكثير وألكبير أيضا ، لا وجود لصالح بالمعظم كونه صنيعتنا نحن البشر ، ونحن لسنا على صنف طريق واحد لذلك يتوجب الحذر .