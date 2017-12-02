السعودية وإيران من الحرب الباردة إلى الحرب بالوكالة – فواز موفق ذنون

تعد العلاقات السعودية – الإيرانية من أكثر العلاقات تعقيدا في منطقة الشرق الأوسط ، فقد لازمت هذه العلاقات أزمات متلاحقة جلها تندرج في إطار البحث عن الريادة و الزعامة على المنطقة وكل لديه مصالحه ونفوذه وحلفاؤه ومشاريعه وأوراقه السياسية التي يحاول من خلال كسب الصراع السياسي ذلك الصراع الذي تحول من صراح الحرب الباردة الى الحرب بالوكالة في أكثر من دولة في المنطقة العربية ويعد عام 1979 بداية الصراع بين البلدين في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران واتخاذها من الأجندة الثورية أساسا لنظامها السياسي الأمر الذي ترك مخاوف جدية لدى صناع القرار في السعودية من رغبة النظام السياسي الجديد في طهران تصدير الثورة إلى الخارج ،مما ادخل العلاقات بين البلدين إلى توتر مستمر ومتصاعد ، فوجدت السعودية في الحرب العراقية الإيرانــــــية (1980-1988) الفرصة مواتية لدعم العراق لوقف المد الثوري الإيراني في المنطقة . وبعد الحرب وعلى اثر خروج العراق كقوة إقليمية بعد معاقبته دوليا بسبب اجتياحه للكويت (1990-1991) برزت السعودية وإيران كقوتين إقليميتين أخذتا تعتمدان على موقعهما الاستراتيجي كأحد أوراق الصراع بين البلدين طيلة فترة التسعينات من القرن الماضي مع انخفاض في مستوى التوتر السياسي على اثر التفاهمات بين البلدين حول مختلف شؤون المنطقة غير ان كلا البلدين كانا لاينظران بعين الثقة تجاه بعضهما البعض .

ولعل ابرز مراحل التوتر بين البلدين وصولا الى مرحلة الحرب الباردة كانت بعد احداث 11 ايلول / سبتمر 2001 و تدشين الولايات المتحدة مرحلة جديدة من سياستها تجاه الشرق الأوسط وإسقاط النظم الإسلامية المتشـــــــددة (نظام طالبان 2001) والأنظمة الشمولية (نظام صدام حسين 2003) الأمر الذي أتاح لإيران الى محاولة تقديم نفسها كقوة إقليمية كبرى في المنطقة بعد إزاحة نظامين خطرين على حدودها الغربية والشرقية ، فدخلت إيران المنطقة بقوة خاصة في العراق بعد وصول حلفائها إلى سدة الحكم وقامت بدعمهم سياسيا وعسكريا ، مما أزعج الرياض التي رأت توغلا إيرانيا واسعا في الساحة العراقية ، فدخلت العلاقات بين البلدين منعطفا جديدا كان عنوانه البارز صراع الحرب الباردة المستندة على الطابع المذهبي. على إن حركة التغيير العربية أو مااصطلح على تسميته الربيع العربي (2011) اخرج الصراع السعودي – الإيراني إلى العلن وأصبح الحديث هنا عن حرب بالوكالة برزت بشكل واضح في الثورة السورية من خلال دعم إيران لنظام بشار الاسد ودعم السعودية للفصائل المسلحة المناوئة له دون احراز تقدم سياسي وعسكري لكلا الطرفين ، الا ان دخلت روسيا الى ميدان الصراع السوري فمالت الكفة الى ايران وسوريا والفصائل المتحالفة معها وتقهقرت الفصائل المدعومة سعوديا والتي عانت من وجود اي دعم دولي فاخذا تبحث عن مفاوضات واتفاقات علها تستطيع الحصول على بعض مافقدته على الجغرافية السورية .. وفي منطقة عربية اخرى ، كانت الحالة اليمنية هي الاخرى ميدان الحرب بالوكالة بين السعودية وايران ، فقد استغلت حركة انصار الله او الحوثيون الربيع العربي في اليمن وتنحي علي عبدالله صالح عن الحكم لصالح نائبه عبد ربه هادي منصور وفقا للمبادة الخليجية والتي رعتها السعودية خوفا من وصول الربيع العربي إلى دول الخليج ، استغل الظروف السياسية ليسيطر على العاصمة صنعاء بمباركة ودعم من الرئيس المخلوع ، وهو مادفع الرياض الى دعم هادي منصور والجيش اليمني الموالي له لشن حرب على الحوثيين في الارض اليمنية وتكفلت هي لمحاربة الحوثيين من الجو عبر تشكيل مايعرف بالتحالف العربي ، وهذه الحرب هي الاخرى لم تسفر عن أي تغيير في الموقف على الارض واظهر الحوثيون مدعومين بالدعم العسكري الإيراني صمودا لغاية الان في حرب قد تستمر لسنوات اخرى دون احراز أي تقدم لصالح الطرف اليمني الأخر المدعوم من قبل المملكة السعودية. أمام تقدم إيران وحلفائها في المنطقة واقترابها من تشكيل مااصطلح على تسميته بالهلال الشيعي ، دخلت الحرب بين البلدين إلى ميدان أخر هذه المرة وهو لبنان ، في ظل حديث بدأ يظهر على الملأ باعتزام تشكيل جبهة إقليمية يكون عنوانها القضاء على إحدى اذرع إيران في المنطقة وهو حزب الله ، وهذا ماظهر جليا بعد إجبار المملكة السعودية لسعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية على الاستقالة في خطوة فسرت على إنها رغبة سعودية برفع الغطاء عن حزب الله الذي يشكل مع بقية الأحزاب اللبنانية حكومة اصطلح على تسميتها حكومة الوحدة الوطنية ، وهذه الرسالة وصلت إلى إيران التي أيقنت بان ماتسعى إليه الرياض ماهي إلا سياسة إقليمية تقودها السعودية وإسرائيل مدعومة من قبل الولايات المتحدة . والسؤال الذي يدور يطرح الان هل ستستطيع إلسعودية فتح جبهة اخرى ضمن جبهات الحرب بالوكالة مع ايران ؟ ام ان غرقها في رمال الاراضي اليمنية يمنعها من ان تشارك فعليا في الحرب خاصة وان المعلومات المتوفرة تقول بان لقاءات على مستويات رفيعة سعودية – اسرائلية تفيد باستعداد الرياض تقديم الدعم المادي لتل ابيب من اجل خوض غمار الحرب وقول غادي ايزنكوت رئيس الاركان الاسرائيلي لوكالة فرانس برس بان بلاده مستعدة لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع السعودية لمواجهة ايران ومؤكدا بان لن يسمح بان يكون هناك تهديد ستراتيجي على إسرائيل وقائلا كذلك بان الحرب المقبلة على لبنان ستكون هذه المرة بمشاركة سعودية – إسرائيلية . بقي ان نقول بان اسرائيل لايمكن ان تخوض حربا بالوكالة من اجل مصالح استرتيجية تكسبها السعودية الا اذا كانت الحرب مضمونة النتائج وتمت بصفقة اقليمية دولية اطرافها السعودية واسرائيل والولايات المتحدة من اجل اعادة ترتيب اوراق المنطقة .