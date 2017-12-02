الدايني: تنظيم داعش لم يمت وخلاياه خطر على الأمن العام

الخدران يعلن إعتقال أرهابي هارب منذ تسع سنوات

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلن قائممقام قضاء الخالص في محافظة ديالى عدي الخدران ، عن اعتقال مطلوب هارب من وجه العدالة منذ تسع سنوات بتهمة الارهاب .

وقال الخدران لــ ( الزمان ) امس إن ( “قوة استخبارية نجحت من اعتقال مطلوب هارب من وجه العدالة منذ 9 سنوات وبحقه صادرة اربع مذكرات قبض بتهمة الارهاب ). واضاف الخدران، ان ( المعتقل يعد من اهم المطلوبين على لائحة الارهاب في قضاء الخالص وهو متورط بسلسلة طويلة من جرائم الارهاب خلال السنوات الماضية ) .ومن جهة اخرى اعلنت قيادة شرطة ديالى ، ان قوة مشتركة من قسم شرطة مندلي والجيش والحشد الشعبي نفذت عملية أمنية في منطقة الندا ووداي الحديد ووادي كلال شمال شرق المحافظة. وقال المتحدث الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية لــ ( الزمان ) ، ان ( العملية اسفرت عن ضبط كدس للمتفجرات يحتوي على سلاح رشاشة وقاذفة وهاون عدد 2 وخمسة اكياس من مادة السيفور و27 مسطرة تفجير وأسلاك وبطاريات تفجير وجهازين موبايل وآلات تفجير للأحزمة الناسفة وشهادة جنسية عراقية ووثيقة دراسية موضوعة في حاوية بلاستيكية مدفونة تحت الارض ) . واضاف العطية ، انه ( تم رفع جميع المواد بدون حادث يذكر ) .الى ذلك اكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، ان تنظيم داعش لم يمت في المحافظة ، مشيرا الى ان خلاياه النائمة تمثل خطرا جديا على الامن العام .

تضاريس معقدة

وقال الدايني لــ ( الزمان ) امس إن (محافظة ديالى تضم مناطق ذات تضاريس معقدة للغاية ومحدودية القوات الامنية الموجودة فيها بعد نقل جزء ليس كبيرا منها الى جبهات صلاح الدين وكركوك جعل تغطية كل المناطق مهمة صعبة للغاية) . واضاف الدايني ، ان ( هناك مناطق واسعة بدون تغطية امنية كافية وهي اشبه بالفراغات القاتلة التي تشهد مؤخرا نشاطا واضحا لخلايا داعش خاصة في حوض الندا وحمرين ومناطق اخرى ، لافتا الى ان تلك الفراغات ربما تتحول الى بؤرة تهدد الامن اذا لم تعالج بشكل مبكر ) .

واكد رئيس مجلس ديالى ، ان ( تنظيم داعش لم يمت في المحافظة ولاتزال خلاياه النائمة تمثل خطرا جديا على الامن العام ، مبينا ضرورة توسيع دائرة تشكيل الحشد العشائري في مناطق الفراغات القاتلة من اجل قطع الطريق امام التنظيمات المتطرفة من اعـــادة نشاطها للإضرار بالأمن العام ) .ومن جهة اخرى أعلنت رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي لــ ( الزمان ) ، ان (معدلات العنوسة في مجتمع ديالى بلغت مستويات غير مسبوقة هي الاكبر في تاريخ المحافظة مؤكدة بان عوامل عدة تقف وراء ارتفاع العنوسة بعضها مرتبط بالوضع الاقتصادي والبعض الاخر بمواضيع مســـتجدة على الســاحة ) .وحذرت الطائي، من ( خطورة المفاهيم الخاطئة التي تروج لها المسلسلات الأجنبية ومنصات التواصل الاجتماعي عن مفهوم بناء الأسرة والزواج والتي تدفع للأسف الشباب إلى العزوف عن الزواج، وهذا خطأ يهدد بناء الأسرة ويخلق مشاكل لا تحصى للمجتمع ) .

ودعت الطائي ، إلى ( ضرورة تبني برنامج وطني يساعد على بناء الأسر من خلال تقديم سلف الزواج ومساعدة الشباب لأن البناء المجتمعي ضرورة استراتيجي ) .

ملامح جفاف

الى ذلك قال رئيس مجلس ناحية مندلي في محافظة ديالى ازاد شفي ، إن (مندلي تمر بتسونامي آخر للجفاف بدأت ملامحه بالظهور في الأسابيع الماضية وبدأ يهدد بشكل جدي بفقدان ما تبقى من بساتين الناحية والتي تقدر بأكثر من 1000 دونم تضم أجود انواع التمور العراقية ) .

وأضاف شفي لــ ( الزمان ) ، أن (بساتين مندلي كانت خلال العقود الأربعة الماضية ضحية للحروب ومواسم الجفاف وتقلصت من 5 الاف دونم إلى الف دونم والاخير اصبح على حافة الهلاك بسبب الجفاف الأخير ) ، مبيناً أن ( أزمة المياه أسبابها عدة منها التجاوزات ) . واوضح شفي ، أن (أزمة مياه الشرب في مندلي محدودة في ظل وجود الآبار ومحطات تحلية المياه التي توفر مياه الشرب بأسعار مناسبة والتي هي طوق النجاة لأزمات المياه المزمنة منذ سنوات طويلة لكن تأثير تلك الأزمات انعكس على البساتين بشكل مباشر ) .

مشيرا الى أن ( تلك البساتين هي الرئة الخضراء لمندلي وفقدانها سيشكل كارثة بيئة ، داعياً إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء أزمة المياه ) .