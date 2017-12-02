بيع سيارات سايبا مع لوحات مرورية

التجارة تجهّز مناطق نينوى وغرب الأنبار بالتموينية

بغداد- شيماء عادل

اعلنت وزارة التجارة عن استمرارها بتجهيز المناطق المحررة في الموصل وغربي الانبار بالحصص التموينية اضافة الى جرد واحصاء العوائل في مخيمات النازحين في الموصل بعد عودة الكثير منها الى مناطق سكنهم.

وقال وكيل الوزارة الاقدم وليد حبيب الموسوي خلال الاجتماع الاسبوعي لخلية الازمة المركزية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (نسب التجهيز للكميات الموزعة في مناطق نينوى ولغاية 26 تشرين الثاني الجاري بلغت السكر 80بالمئة وزيت الطعام 40 بالمئة لحصة شهر ايلول والحويجة 75 بالمئة من مواد السكر والزيت والشرقاط 100بالمئة للسكر والزيت وغرب الانبار عنه – القائم 100بالمئة للسكر والزيت لشهر تشرين الاول فضلا عن تجهيز مادة الطحين لتلك المناطق)،

مضيفا ان (الوزارة وفرت خزين طوارئ في مخازنها بالانبار لقضاء راوة والتي سيتم تجهيزها بعد استكمال جرد العوائل من قبل دائرة التخطيط والمتابعة وكذلك توفير خزين من المواد في صلاح الدين وحمام العليل).

موضحا ان (الوزارة مستمرة بتأمين الامن الغذائي لكل المناطق التي تتحرر حديثا وكافة المحافظات عبر العقود التي ابرمتها الوزارة لتوفير مفردات البطاقة التموينية من الحنطة والرز ومن المناشئ الرصينة ولمواد السكر والزيت من المنتوج المحلي).

تقرير اسبوعي

مشيرا الى ان (اللجنة ناقشت مواضيع عدة منها التقرير الاسبوعي لمكتب المفتش العام في الموصل والملاحظات التي تم تأشيرها حول عمل فروع التجارة بعد استقرار الوضع الامني فيها وعودة الكثير من العوائل والموظفين الى مناطق سكناهم اضافة الى (ماتم تأشيره من ورود كميات من مادة السيراميك المصري لشركة المواد الانشائية ولاول مرة منذ احتلال داعش الارهابي لمدينة الموصل عام 2014 حيث بلغت الكميات 1382.400 متر مربع حيث تم التوجيه الى ايجاد صيغة لترويج وتسويق تلك المواد للمساهمة في عمليات الاعماروالبناء وكذلك تأشير استمرار تجهيز المناطق بمواد الحصة التموينية من السكر والزيت والطحين)،

مشيرا الى (الايعاز كذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة لاجراء جرد عاجل للعوائل في مخيمات ايواء النازحين ولاسيما بعد مغادرة اعداد كثيرة جدا من العوائل من المخيمات الى مناطق سكناهم في الموصل من اجل حصر العوائل فيها قبل المباشرة بتجهيزهم بالحصص التموينية).

على صعيد اخر اعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة عن بيع سيارات سايبا اجرة نوع صبا بسعر 8500000 دينار نقداً مع اللوحة المرورية بقيمة 500 الف دينار. وقال مدير عام الشركة وكالة احمد ياسين في بيان تلقته (الزمان) أمس ان على (الراغبين بالشراء مراجعة مقر الشركة او احد فروع الشركة في محافظات البصرة، ميسان، واسط، ذي قار وضمن فترة التجهيز التي تستمر من شهر الى شهرين).

واضاف انه (يتوفر لدى الشركة ايضاً سيارات نوع توسان موديل 2017 بسعر 31.850.000 دينار وسيارات اكسنت موديل 2017 بسعر 20.010.000 دينار وسيارات اكسنت موديل 2015 بسعر 19.878.000 دينار وباصات نوع اج -1 موديل 2015 و2016 بسعر (31.480.000) دينار وبدون لوحات مرورية).

سير العمل

داعيا (الراغــــــــبين بالشراء مراجعة قسم التسويق في مقر الشركة). وتفقد ياسين ايضا أقسام وشعب ووحدات الشركة للاطلاع المباشر على كيفية سير العمل واللقاء بالموظفين ومراجعي الشركة من المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير العمل ومعالجة وتذليل المعوقات التي تواجههم. واشار البيان انه(ضمن حملات العمل التطوعي التي تنفذها اقسام ودوائر الشركة قام منتسبو الأقسام والشعب بحملات تنظيف لرفع أنقاض وتنظيف وصبغ جدران الشركة اضافة الى ترميم وصبغ وخط اللوحة الرئيسية للشركة). واعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة ان الكميات المسوقة لمحصول الشلب من الفلاحين والمزارعين في المراكز التسويقية بلغت 14286 طنا . ونقل البيان عن (مدير عام الشركة هيثم جميل الخشالي القول ان (عملية التسويق لمحصول الشلب لهذا العام تجري بوتيرة متصاعدة منذ بدء التسويق في الثالث عشر من الشهر الجاري حيث لازالت المراكز التسويقية في محافظة النجف تواصل استلامها لمحصول الشلب من المسوقين حيث بلغت الكميات المسوقة 12972 طنا شلب بانواعه توزعت بين سايلو الـــــــــكوفة 4730 طنا وسايلو شلب ابو صخير 7317 طنا وسايلو النجف الافقي 178 طنا ومركز تسويق القادسية 747 طنا). واضافى ان (الكمـــــــيات المسوقة من الفلاحين والمزارعين في محافــــــــظة بابل بلغت 1063 طنا توزعت بين مركز تسويق بنزات الشلب وبواقع 992 ومسقفات الشلب بواقع 71 طنا).

مشيرا الى ان (محافظة الديوانية سوقت 605طنا من محصول الشلب توزعت بين مركز شلب الشامية بواقع 589 طنا وسايلو شلب الديوانية بواقع 9 اطنان فيما بلغت الكميات المسوقة في مركز تسويق الامين 7 أطنان).