وزارة النفط تدعو الشركات الأمريكية إلى الإستثمار في القطاع

الكويت: إستيراد الغاز من العراق لن يؤثر على عقود التزويد العالمية

الكويت – الزمان

رأى مسؤول كويتي إن كميات الغاز الطبيعي التي ستستورد من العراق ستكون قليلة ولن تؤثر على عقود الكويت مع الشركات العالمية التي تزودها بالغاز.وقال العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي إن (الكميات التي يتم التفاوض عليها مع العراق لا تتجاوز سبعة في المئة مما تستورده الكويت من الغاز حاليا وفي المستقبل لن تزيد عن 3 بالمئة)، لافتا الى ان (ذلك لن يؤثر على عقود الغاز التي أبرمتها الكويت مع شركات عالمية)، وبشأن اسعار النفط اكد بورسلي إنه (إذا قرر منتجو النفط تمديد اتفاق خفض الانتاج فسوف يكون لذلك تأثير على الأسعار)، موضحا ان (الكويت تنتج حاليا 2.71 مليون برميل يوميا من النفط الخام، يذهب جزء منها لمصافي التكرير والجزء الآخر يتم تصديره)، مبينا أن (تلك الكمية مساوية لحصتها المقررة في منظمة أوبك)، وتابع ان (هناك عدداً كبيراً من المستهلكين للنفط الكويتي ولاسيما بعد اعتذار الكويت لعشرة زبائن كانوا يرغبون في الحصول على النفط بسبب التزامها بحصتها المقررة في أوبك). وسيجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك مع منتجين آخرين لمناقشة إمكانية استمرار التخفيضات بعد الاتفاق على خفض الإمدادات بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا).

اعمال هندسية

واستعان العراق بشركة تويو اليابانية للأعمال الهندسية لمساعدته في مد خط أنابيب للغاز إلى الكويت ومصنع البتروكيماويات. وقال مصدر في تصريح امس ان (المشروع سيتيح للكويت تنويع مصادر استيراد الغاز في أعقاب أزمة سياسية بين دول خليجية وقطر)، مبينا ان (العراق يحتاج إلى خفض عاجل لحرق الغاز لتحقيق الأهداف التي التزم بها أمام البنك الدولي)، وأضاف ان (مشروع الغاز الكويتي هو حل سريع ووسيلة سهلة لتحقيق ربح من تلك الموارد). وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قد كشف عن التوصل لاتفاق لتزويد الكويت بالغاز من حقول الرميلة للمساهمة في تسديد جزء من التعويضات عن غزو 1990.واكد جهاد في تصريح إن (العراق سيزوّد الكويت 50 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا خلال المرحلة الأولى لتصل فيما بعد إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا)، لافتا الى أن (عملية التزويد ستكون بدل احراق الغاز في الحقول فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي المتبادل بين البلدين)، وتابع ان (الاتفاق ماض بين البلدين ومتوقف فقط على سعر الوحدة حسب الأسعار الرسمية).

من جهة اخرى بحث الوزير جبار علي اللعيبي مع السفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز .

تعزيز تعاون

وقال بيان امس ان (اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النفط والغاز)، وشدد اللعيبي على (اهمية تعزيز العلاقات وتطويرها في المجالات كافة لاسيما في قطاع صناعة النفط والغاز)، داعيا الشركات النفطية الامريكية الى (تفعيل مشاركتها في الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والمصافي والبنى التحتية).

من جانبه ابدى سيليمان (رغبة شركات بلاده في تعزيز التعاون المشترك مع العراق في جميع المجالات ولاسيما في قطاع صناعة النفط الغاز).