بالمقارنة بين الماضي والحاضر يرسم المستقبل – قاسم حمزة

الجريمة التي ترتكب الان ضد الوطن والشعب هو التصرف الاني من قبل من هم بيدهم القرار والتفرد واعتماد قرار اللحظه في تسير الامور وفي كل المسارات وحتى الامنية منها ونتيجة لادارة المحاصصة نرى التفاوت الكبير بين امكانيات الوزراء ومن يتبعهم في سلم السلطة ووفقا لما يريده الحزب المنتمي اليه يضاف لذلك جهلهم واميتهم بعلم الادارة وابعاد من لهم خبرة وتجربة بل استعمال شتى الطرق لجعلهم يهربون ويغادرون البلد ان طبيعة الحقد والبغض الاعمى على كل ناجح بعمله والذي له خلفية تتعارض مع افكاره المتخلفة ومتمسك بوطنيته هو المتبع بخطط السلطة وهو الذي اوصل البلاد الى ما هو عليه الان لانهم يرفضون الخطط الناجحة والتي تخدم الوطن والشعب بعقلية ان هذه من بقايا النظام الفلاني وتلك مارسها ووضع خططها المسؤل الفلاني فكيف يسير البلد بهكذا عقول جاهلة وتابعة لاوامر خارج الحدود والغريب بالامر ان البعض من الذين ينشرون في بعض الصحف والتي قراؤها لا يتجاوزون اصابع اليد او في الفضائيات المملوكة لاحزابهم ويقدمون بعناوين محلل سياسي واخر محلل عسكري او خبير بالشؤون الدينية او الاقتصادية يكتبون ويتحدثون بامور يخجل منها الخجل مبتعدين عن الحقيقة بل محرفين لهاونرى الختم على جباههم ليخدعوا الناس من انها من اثر السجود كيف وانتم الشياطين الساكتون عن الحق بل الزمن الرديء صنع الان شياطين يصرخون ويكتبون ويؤججون الفتن والعداء وهم يعلمون ان البلاد في طريقه الى الضياع التام والتمزق وهنا اصبح لزاما ان ينهض الطيبين بحملة توضيح على ما يكتبه ويصرح به المفسدون والتابعون ونشر المقارنة بين الماضي والحاضر لكي يرسم مسقبل البلد على ضوء ذلك بدأ من رغيف الخبز وكيف كان الامن الغذائي مؤمناً لسنوات وكيف كانت الحصة التموينية وعدد موادها وما حالها الان ومن كان السبب وما هي درجة الامان والامن ومستوى هيبة الدولة وعن وضعها الان وكيف كان حضورها ومركزها بين دول العالم والمنظمات الدولية ودرجة تاثيرها اقليميا وعربيا وحالها الان ثم الجوانب التعليمية وكيف كان العراق ياخذ الدرجة الاولى وانتهاء الامية وباعلان اليونسكو واليونسيف في جوانب التامين الصحي وبين حال البلاد الان وهو خارج الارقام المعلنة حتى بعد الصومال وافغانستان وما هو النسيج الاجتماعي ومكوناته واخوة دياناته ومذاهبه وما وصل اليه الان ومقارنة بواقع ودرجة الفساد التي تنخر بالبلاد ووصلت الى كل المؤسسات من عامل الخدمة الى القمة بالتسلسل وهل هناك قضاء مستقل لا يخضع الى السلطة والعدل وكيف هو الان فكم جيش وكم مقر وكم حزب ومن هو صاحب القرار وكيف كانت الدولة العراقية وعلى مر العصور هيبتها في الداخل والخارج واحترامها ويحســـــــب لها حساب في الخارج وكم كانت نسبة البطالة سابقا وخاصة بين اصحاب الشهادات وما هي النسبة الان وهل هــــــــناك اعتراف بالـــــــــشهادات العراقية اللصادره بعد 2003 دوليا وكيف كان احترامها سابقا والخطر الاكبر هو انتشار المخدرات القاتلة والمدمره للشـــــــــعوب وكيف المنظمات الدولية اعطت شهادة خلو العراق من هذا الوباء والوضـــــــــــع الان والذي اصبحت البلاد محطة لتصدير المخدرات اضافة لكونها سوقاً لاستهلاك ذلك هذه نبذة صغيرة للمقارنة وجب علينا جميعا ان نوضح وننشر الفرق بين الامس واليوم.

ومن كان السبب وكيف نختار من يحافظ على البلاد ويعمل لخلاصه وبناء مستقبلا من خلال الخطط والبــــــــرامج الناجحة والتجارب والاستفادة من كل العقول التي ساهمت بتطوير البلاد وبغض النظر عن انتماءاته الفكرية او الدين والمذهب والذين لهم الحق ان يرددون تجربة حكمهم ما قاله الشاعر

حكمنا وكان العفو منا سجية………….. ولما حكمتم سال بالدم ابطح

وحسبكم هذا التفاوت بيننا…………….فكل اناء بالذي فيه ينضح