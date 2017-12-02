مقترحات بشأن مستقبل الحشد الشعبي – سامي الزبيدي

لا أحد ينكر الدور الكبير بل المؤثر للحشد الشعبي في معارك تحرير مدننا من قبضة عصابات داعش الإرهابية و تشهد لدوره الكبير والمتميز معارك تحرير جرف الصخر وتكريت وبيجي وباقي مناطق محافظة صلاح الدين وكذلك محافظات الانبار ونينوى وكركوك وقدم أبطال الحشد في جميع هذه المعارك مئات الشهداء وآلاف الجرحى وكان الحشد خير ظهير وسند لقواتنا المسلحة في جميع تلك المعارك ، وبعد إكمال قواتنا المسلحة والحشد الشعبي مهامهم في تحرير المحافظات والمدن وطرد داعش من أراضي العراق الطاهرة التي دنسها هؤلاء الإرهابيون التكفيريون بجرائمهم وأفعالهم الشنيعة والوحشية بحق أبناء هذا الشعب من مختلف القوميات والأديان والمذاهب والطوائف والتي هزت الضمير العالمي و المتمثلة بالقتل وعمليات الإعدام بطرق وحشية وعمليات الاغتصاب وانتهاك حقوق الإنسان وتدمير المدن التاريخـــــــــية وآثار العراق القديم وأضرحة الأنبياء ومقامات الأولياء وهدم الكنائس والجامعات والمدارس والبنى التحتية للمدن وسرقة أموال العراق وثروته النفطية ، وبعد أن لبى أبناء الشعب نداء المرجـــــــــعية الرشيدة المتمــــــــثل بفتواها الكفائية في التطوع للدفاع عن العراق ومقدساته وعن شعبه وبعد أن أنهوا مهامهم في تحرير المدن ومساندة القوات المسلحة حتى القضاء على داعش وطرده من أرض العراق الطاهرة بدأنا نسمع بعض الآراء والمقـــــــترحات حول مستقبل الحشد الشعبي هل سيبقى الحـــــــشد قوة مستقلة تمارس مهامها وواجباتها في حفظ الأمن اسوةً ببــــــــاقي قواتنا المسلحة والقوات الأمنية ؟

أم سيتم حل هذه القوات التي شكلت بموجب فتوى المرجعية للتصدي لداعش ومنعها من التوسع في احتلال مدن العراق والدفاع عن الشعب العراقي ؟

وتضاربت الآراء والنداءات بين مؤيد لفكرة حل الحشد بعد الانتهاء من خطر داعش وتحرير كامل محافظاتنا ومددنا وبين بقاء الحشد كقوة لها مهامها لان داعش وخطر الإرهاب لن ينتهي من العراق نهائياً وستبقى خلايا داعش وعناصره تهدد امن المدن العراقية ما دامت هناك حواضن لهذا التنظيم ولغيره من الإرهابيين لن تنتهي بعد وستبقى المؤامرات التي تستهدف وحدة العراق أرضاً وشعباً مادامت الخلافات السياسية والصراعات على المناصب والمكاسب قائمة بين الكتل والأحزاب الفاعلة على الساحة العراقية ، وللتوفيق بين وجهات النظر المختلفة بصدد مستقبل الحشد الشعبي أقترح ما يلي :

1- دمج عناصر الحشد الشعبي ممن تتراوح أعمارهم بين العشرين والأربعين عاماً بتشكيلات القوات المسلحة ولاسيما قوات الجيش أو الشرطة الاتحادية .

2- منح كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن الخمسين عاما مكافأة نهاية الخدمة تقرر بقانون على أن تكون مكافأة مجزية لتضحيات هؤلاء الأبطال.

3- تشكل قوة تسمى باحتياط القائد العام للقوات المسلحة تتألف من ثلاث الى أربع فرق ومن مختلف تنظيمات ومرجعيات الحشد الشعبي ومن مختلف طوائف الشعب العراقي وتخصص لها معسكرات في عدد من محافظات العراق ويعود منتسبي هذه الفرق الى أعمالهم وحياتهم قبل التطوع في الحشد الشعبي على أن يتم استدعاؤهم كل ستة أشهر للتدريب لمدة شهر أو كلــــــــما دعت الحاجة الأمنية لهم للدفاع عن العراق وهؤلاء أشبه بقوات الاحتياط المعمول بها في العديد من دول العالم .

4- يستفاد من موارد الحشد الشعبي ( الأسلحة والاعتدة والآليات والمعدات ) لتسليح وتجهيز فرق الاحتياط هذه وتحفظ أسلحتها ومعداتها وتجهيزاتها في معسكراها التي تبقى فيها قوات هيكلية من كل فرقة احتياط ،أما باقي موارد الحشد الشعبي فتسلم للقوات المسلحة .

5- يعامل شهداء وجرحى ومعاقو قوات الحشد الشعبي معاملة منتسبي القوات المسلحة من حيث الحقوق التقاعدية والخدمات العلاجية والحقوق الأخرى .