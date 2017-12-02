أشور من بغديدا تطلق العنان لصوتها الشجي بعد سنوات مظلمة

أولى إذاعات سهل نينوى تستأنف بثها مجدداً لأجزاء واسعة من المدن

الموصل – سامر الياس سعيد

عادت مجددا لفضاء الاثير اذاعة اشور من بغديد .. هذا الصوت الذي عايشه ابناء البلدة وعاشوا معه مناسباتهم بمختلف مسمياتها لتعود هذه الاذاعة بريادتها التي تعودت عليها فمثلما كانت اول الاذاعات التي اطلقت بثها من سهل نينوى لتقدم مادتها الاعلامية الغنية من وسط البلدة التي تعرف بكثافتها المسيحية وذلك بعد حرب التغيير التي جرت عام 2003 فكان بثها متزامنا مع يوم التاسع من نيسان من العام المذكور لتواصل رسالتها الاعلامية حتى صمت صوتها نتيجة سيطرة عناصر تنظيم الدولة الاسلامية على البلدة في مطلع اب (اغسطس ) من عام 2014 لتعود مجددا اذاعة اشور من بغديدا لاطلاق العنان لرسالتها الاعلامية ببث تجريبي عبر التردد90,09..

بث تجريبي

يقول مدير اذاعة اشور من بغديد الاعلامي نوئيل الجميل ان البث التجريبي الحالي يغطي مناطق تشمل الحدود المتاخمة لمدينة اربيل اضافة لاجزاء من مدينة الموصل حيث يستمر هذا البث التجريبي عبر مدار 24 ساعة ويتضمن في الوقت الحاضر بث اغان اشورية وعربية .. ويتابع الجميل بان لاذاعة اشور خطط مستقبلية سيتم العمل بها لانهاء مرحلة البث التجريبي والمباشــــــــرة ببدء بث فعال يواكب الاحداث مثلما كانت عليه رسالة الاذاعة قبل ان تضطر للتــــــــوقف حال سيطرة تنظيم داعش على البلدة ومن تلك المشاريع تجــــــــــهيز الاذاعة باجهزة تسجيل حديثة ومكسرات فضلا عن تهيــــــــــــئة اســـــــــــتوديو حديث للبث مع الاستعانة بكوادر فنية وهندسية و موظفي بث لاستئناف بث الاذاعة بشكل فاعل ومؤثر .. وما بين انطلاق الاذاعة في 9نيسان (ابريل ) 2003 وظهيرة يوم6اب (اغسطس ) من عام 2014شريط مكتظ بالكثير من الاحداث التي شهدتها الاذاعة يسردها مواكبها نوئيل الجميل فيقول كانت اذاعة اشور من بغديد تقدم لمستمعيها برامج منوعة فضلا عن نشرات اخبار باللغتين العربية والسريانية يتناوب على تقديمها كلا من الاعلامي فوزي ميخائيل وهاني شيتو حيث كانت تحوي الاذاعة 34 موظفا تتنوع هوياتهم بين كـــــــــوادر هندسية ومذيعين ومقدمي برامج حيث كان يدير الاذاعة في تلك الفترة الاعلامي وسام يوسف وكنت وقتها مديراً للادارة وكان الشاعر شاكر سيفو يحرص على تقديم برامج ثقافية عبر اثير الاذاعة وكان السيد خالص ايشوع يقدم البرنامج الرياضي فيما يقدم الروائي والكاتب هيثم بردى برنامجا خاصا عن القصة القصيرة وهنالك الدكتور بشار سقط الذي كان يقدم في الاذاعة البرنامج الصحي كما ان بث الاذاعة في فترتها السابقة يغطي كلا من مدن الموصل ودهوك واربيل وكانت الاذاعة تحرص على تخصيص تغطيات موسعة حول المناسبات الـــــــقومية كراس السنة البابلية الاشورية المعروفة باكيتو ويوم الشهيد الاشوري وعيد الصحافة السريانية كما كانت تقدم تغطية حول ذكرى تاسيس الحركة الديمقراطية الاشورية بالاضافة لاحتفالها بالمناسبات الدينية ببرامج منوعة واستذكارية ..