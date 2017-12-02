التربية توافق على إنتقال طلبة الفنون للمرحلة الخامسة

أرجاء إمتحان الإشراف التربوي إلى 20 من كانون الأول

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قررت وزارة التربية تأجيل امتحانات الوجبات الخاصة بالإشراف التربوي والاختصاصي.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان )أمس أنه (تم تأجيل موعد الامتحان من تاريخ الثالث من كانون الأول كما كان محــــــددا سابقاً، إلى العشرين من الشهر نفسه).

مؤكداً (وجود حاجة لاستكمال كافة التحضيرات الفنية واللوجستية الخاصة بالإمتحان).

واضاف ان (سبب التأجيل يرجع إلى كثرة اعداد المتقدمين، والحاجة لاستكمال الإجراءات المطلوبة)، مؤكداً (حرص الوزارة على انجاح الامتحان بالشكل الذي يلبي الطموح).

اجتياز امتحان

ونابع البيان ان (الوزير محمد اقبــــــــال تمنى للممتحنين الموفقية والنجاح، واستثمار فرصة الــــــتأجيل هذه للتهيوء والاســـــــــتزادة من المعلومات لاجــــــــــتياز الامتحان).

وأعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة المثنى قسم الامتحانات عن استمرارها باستلام طلبات المتقدمين للمشاركة في الامتحانات الخارجية ولغاية العشرين من شهر كانون الأول.

وقال بيان سابق ان (قسم الامتحانات في المديرية وفر جميع المستلزمات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية كما تم تزويد المتقدمين باستمارة خاصة للتقديم توزع مجاناً)، واضاف إن (عدد المتقدمين بلغ أكثر من 200 متقدم من الذكور والإناث للدراسة الابتدائية فيما بلغ عدد المتقدمين على الدراسة المتوسطة أكثر من 50 متقدما للذكور والإناث أما الدراسة الإعدادية فبـــــــــلغ بكافة فروعها أكثر من 70 متقدما من كلا الجنسين). وأضاف البيان إن (التعليمات نصت على إن الطالب الذي يكمل بدرسين أو اقل يكون مؤهلا للدخول في الامتحان النهائي- البكلوريا- ، أما الذين يرسبون بأكثر من درسين يعد راسبا ولا يحق له أداء الامتحانات الوزارية النهائية).

من جانب اخر وافقت وزارة التربية على انتقال طلبة الفنون الجميلة في محافظة نينوى من المرحلة الثالثة الى المرحلة الخامسة اسوة بأقرانهم وانصافاً لهم.

ضياع سنوات

وقالت الوزارة، في بيان امس ان (الوزير محمد اقبال وجه المديرية العامة لتربية المحافظة بالسماح للطلبة الذين نجحوا للمرحلة الثالثة والراسبين فيها فقط في السنة الدراسية 2013-2014، بالانتقال الى المرحلة الخامسة اسوة باقرانهم)، مؤكدا (حرص الوزارة على طلبة المحافظات المحررة وعدم ضياع السنوات السابقة التي كانت تحت ظل داعش).

واوضح البيان ان (الوزارة حريصة على وضع الحلول المناسبة ومعالجة كافة الاشكالات التي تواجه طلبة المناطق المحررة بسبب وقوعها لاكثر من ثلاث سنوات تحت احتلال داعش الارهابي).