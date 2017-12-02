سوق الدوارة ينافس جمعة المتنبي

تجمعات تتخذ من محمد القاسم سقفاً وتروي حكاية تحت خط الفقر

بغداد ــ داليـا أحمـد

يكتظ سوق “الدوارة” كل يوم جمعة بالمتبضعين من الطبقات الفقيرة لينافس بذلك جمعة المتنبي الذي يلتقي به المثقفون بين غني وفقير قصة حياة يلم بها اصحاب العربات من عمال “الدوارة” لشراء ما هو فائض عن الحاجة وبيعه للفقراء واصحاب الدخل المحدود حيث يجدون من جسر محمد القاسم سقوفاً يحتمون بها من حرارة الصيف وامطار الشتاء, بحثت (الزمان) عن سوق الجمعة او ما يسمى بسوق “الدوارة” لتروي حكاية تحت خط الفقر حيث قال احد الباعة ويدعى جاسم عبد ان (الوضع الاقتصادي في البلاد غير منصف فهناك طبقات تعيش في رفاهية تامة وهناك طبقات فقيرة للغاية لكن هذا هو الفارق الذي جعل لنا بابا للرزق لسد لقمة العيش حلالا فعلى مدى اسبوع كامل نجول في المناطق الراقية ومنها المنصور وشارع فلسطين والحارثية والقادسية وغيرها من المناطق للبحث عن الاغراض القديمة لدى العوائل المترفة مع انها ليست بقديمة الا ان هناك من يرغب بتغيير اثاث المنزل بين مدة واخرى ونقوم نحن الدوارة بشرائها وبأسعار بخيسة للغاية وهناك من العوائل من تهديها لنا من دون مقابل وبالتالي وجدنا من سوق الجمعة بابا للرزق وبيعها بأسعار تتناسب مع شريحة الفقراء او اصحاب الدخل المحدود بثمن ارخص بكثير مما تبيعه الاسواق التجارية نظرا لانها حاجات مستعملة) .

محاربة شريحة

واوضح ان (الكثير من اصحاب المحال التجارية يحاربون شريحة “الدوارة” ويتهمونهم بالسراق ولا يتحملون مكوثنا بالقرب من محالهم ولو لبضع دقائق مع ان وجودنا لا يعلو على التخلص من اشعة الشمس والحصول على البرودة المتوفرة في المحال بينما غداؤنا فيستحسن تناوله فوق العربية وهي تجول المناطق للخلاص من الاتهامات والتورط مع رجال الامن برغم ان عملنا حلال الا ان البلاد اصبحت لا ترحم من لا سند له) فيما قال ابو مرتضى وهو ايضا احد الباعة ان (فقر الحال والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد فضلا عن البطالة التي يعاني منها البلاد خضعتني الى ان اجعل من اولادي عمالا في مهنة الدوارة حيث يجوبون المناطق من اجل الحصول على قطع الاثاث المـــــنزلي او الاغراض الاخرى من المناطق الراقية ثم بيعها بأسعار مناسبة لسد رمق العيش)

واضاف ان (هناك بعضاً من قطع الاثاث ولاسيما المقاعد في غرف الاستقبال للمنازل يكون الربح بها يعادل 100 الف دينار او اكثر وهناك اسعار متفاوتة كل حسب اهميته ونفترش بها الطريق في سوق الجمعة ليتوافد عليه المتبضعون حيث كنا في السابق نجول من المناطق الراقية لنحصل على الاغراض ثم نجول بها على الفقراء من اجل بيعها فهكذا كانت تقسم ارزاقنا) .

ولفت الى ان (البطالة وسط ارتفاع متطلبات المعيشة والسكن بالايجار هم من قادوني الى تشغيل اولادي فأنا كأي أب اخر اتمنى ان يكملوا مشوارهم التعليمي ويتخلصوا من الفقر حينما يكونوا اصحاب شهادات لكن العوز المادي وفقر الحال اقوى من الامنيات)

وقالت المواطنة ام احمد احدى رواد سوق الجمعة (حينما سمعت بافتتاح سوق جديد لطبقة الفقراء شعرت بسعادة عارمة لما اعانيه من فقر الحال لست انا فحسب بل كل من اصحاب الدخل المحدود الذين يعجزون عن توفير متطلبات المنزل لذلك وجدنا من سوق الدوارة بابا لانعاش الوضع وشراء ما تبيعه الاسواق بأسعار ثمينة) .

واضافت (راتبي التقاعدي لا يكفي احيانا لسد حاجياتي الشخصية فعلاجي يكون بأثمان غالية تفوق راتبي والجأ الى اولادي من اجل اكمال النقص الذي لا استطيع توفيره فحينما سمعت بتجمع الدوارة تحت جسر محمد القاسم كل يوم جمعة تقصدت المجيء لشراء نواقص المنزل فتبضعت غسالة الملابس هذه بمبلغ 70 الفاً دينار في حين انها تصل الى 250 الف في الاسواق التجارية)

من جانبه اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان الحروب والصراعات التي مرت بها البلاد فضلا عن سيطرة تنظيم داعش الارهابي على بعض محافظات البلاد ادى الى ازدياد نسبة الارامل والايتام وبالتالي تفاقمت نسبة الفقر في البلاد.

اقتحام داعش

وقال الامين لـ (الزمان) أمس ان (الحروب والصراعات واقتحام داعش لبعض محافظات البلاد خلف زيادة في اعداد الارامل والايتام فضلا عن نــــــــزوح سكان تلك المحافظات الى الوســــــــــط والجنوب كفيلة لرفع نسبة الفقر في البلاد) .

واضاف ان (الحكومة هي الاخرى ابتعدت عن الاستثمار وتشغيل الايادي العاملة وراحت تضاعف جهودها في ادامة الحرب ضد التنظيم بتخصيص اموالا كبيرة لتجهيز القوات الامنية بالاسلحة والمعدات مما ضاعف نسبة البطالة وبالتالي يلجأ المواطن الى العمل بمختلف ميادين الحياة من اجل لقمة العيش) .

داعيا الحكومة الى (وضع خطة اقتصادية وآلية جديدة بتشغيل العمالة المحلية في الاستثمار واعادة الاعمار في المناطق المحررة).