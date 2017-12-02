دعاية إنتخابية أم خطوة لتصحيح المسار؟ – كوهر يوحنان عوديش

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية التي من المقرر اجراؤها في 15 ايار 2018 تعالت الاصوات لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، وكان السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق من اوائل الذين دعوا الى محاربة الفساد حيث اعلن انه بعد الانتهاء من داعش ستكون هناك حملة لمحاربة الفساد وهدد الفاسدين بالسجن ما لم يسلموا ما سرقوه!، ورافقه في تصعيده الاعلامي هذا الكثير من كبار المسؤولين والساسة في العراق الجديد الذي يعتبر احد من اكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية التي تشير على الدوام الى هدر واختلاس المال العام. محاربة الفساد ومحاسبة المختلسين وسراق المال العام هي امنية كل عراقي، لذلك على العراقيين جميعا دعم ومساندة السيد حيدر العبادي في حربه هذه اذا ما كان جادا ومصرا في تعامله مع هذه الافة التي نخرت/تنخر جسم العراق، لكن ما يثير الاشمئزاز والشكوك في نفوس العراقيين هو ان الكثير من كبار المسؤولين والساسة وقادة احزاب وزعماء دينيين ممن كانوا جزءا من الفساد، او بالاحرى كانوا الفساد نفسه، واختلسوا ونهبوا من المال العام مئات المليارات من الدولارات، اضافة الى تغاضيهم عن فساد كبار المسؤولين الذين ثبتـــــــــت بحقهم جرائم الرشوة والاختلاس، بل وحمــــــــــايتهم في اغلب الاحيان، اصبحوا يعزفون على هذا الوتر لتجميل صورتهم والحصول، اذا امكن، على اصوات الناخبين والحـــــــفاظ على مناصبهم التي تحميهم من الـــــــــــقانون وتطلق ايديهم للاستحواذ على الاكثر من مال الدولة دون محاسبة او ملاحقة قــــــــــضائية، وبهذا لا تكون هذه النغمة سوى وســـــــيلة خداع اخرى للاحتفاظ بكرسي الحكم.

فمنذ عام 2003 حتى يومنا هذا اصدر القضاء العراقي احكاما قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزيــــــــــن في الحـــــــــكومة، الكثير منهم بدرجة وزير، لكـــــــــن اي من هذه القرارات والاحكام لم تنفذ بحقهم، وذلـــــــــك اما لوجودهم خارج البلاد او لتمتعهم بحصانات تمنع ملاحقتهم ومعاقبتهم قضائيا او لكونهم مقربين ومدللين من اصحاب السلطة او لان انتماءهم الطائفي والحزبي يكون حاميا لهم ومانعا من اتخاذ اية اجراءات قانونية ضدهم في بلد منفلت امنيا وقانونيا.

محاربة الفــــــــساد ومعاقبة المختلسين وسراق المال العام لن يكون بكلمات رنانة تسعد النفس وتخدر العقـــــــــل لاستمرار الوضع على ما هو عليه، ولا يكون بمعاقبة البعض من المخــــــــــــتلسين الصـــــــغار الذين هم اداة وواجهة ينفذون اوامر اسيادهم للتمـــــــــــتع بالفتات الملقاة لهم، بل ان محاربة الفساد تكمن في محاسبة ومعاقبة الحــــــــــيتان والرؤوس الكبــــــــــيرة التي اوصلت العراق الى هذه الحالة الهزيلة اقتصاديا وامنيا. نتمنى ان لا تكون حملة رئيس الوزراء على الفساد دعاية انتخابية مبكرة بل خــــــــــطوة جريئة لمعاقبة المجــــــــرمين واعادة اموال العـــــــــــراق المنهوبة الى خزينة الدولة، عندئذ سيشعر المواطن ان وطنه بخير وليس كل رئيس بحرامي لقيط.