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أخطاء التأسيس .. حلول الحبل المشدود – مازن صاحب

هل ستبقى طبول الحرب تقرع ام سينهض مجلس النواب بواجباته الوطنية ويضع حلولا مستقبلية لإعادة بناء الــــــــثقة في العملية السياسية ؟؟

لا يبدو الجواب الموضوعي على هذه التساؤلات مستغربا ونحن نشهد يوميا ساعات من البث التلفازي لحوارات متعددة الاتجاهات بغية إعادة توجيه الادراك النوعي لجمهور الأحزاب والقوائم الانتخابية المتوقعة وإبراز نماذج من التحالفات التي تسوق للناخب العراقي معايير مغايرة عن معضلات ما زالت تواجه العراق الجديد من عام 2003 ويطلق عليها بعض قادة الأحزاب المتصدية للسلطة وصف (أخطاء التأسيس) !!

هذه الأخطاء التي تدفع كرة ثلج المعضلات الى الامام فقط من اجل ديمومة هيمنة ذات الأحزاب المتصدية للسلطة على مقاعد مجلس النواب العتيد، والجميع يواجه معضلة ((الفساد السياسي)) وما اسسه من مفاسد السلطة والمحاصصة وما تركته من معضلات على الدولة، والاقتصاد الريعي الذي يواجه معضلة تراكم الديون فقط من اجل ديمومة امتيازات الرئاسات الثلاث وموظفيها، ولا تنته عند معضلات اجتماعية بتراكم عدد الارامل والمطلقات واعداد مضافة سنويا من العاطلين عن العمل .

واذا ما وقعت الانتخابات في موعدها المحدد في أيار المقبل، سيسير الناخب العراقي على حبل مشدود في خياراته وهو يقف امام صندوق الاقتراع ، ما بين الرغبة ففي بناء مستقبل الوطن ،ونموذج جاهلية القرن الحادي والعشرين ، في استعارة واضحة لمضمون البداوة والتحضر التي ترى الاخر بعين عوراء ،لكن في سوق الانتخابات تتعامل مع الناخب بعقلية تاجر الجواري في سوق النخاسة لتحسين بضاعتها ، فترى هذا يتحدث عن مفاسد السلطة وكانه لم يمارسها ، واخر يتحدث عن الطائفية ، وكانه لم يمارسها بأبشع صورها ، وثالث يتحدث عن الإصلاح وهو في موقع رسمي لا يستطيع إصلاح مكتبه ، وهكذا تتراكم التصريحات وتقرع طبول الانتخابات، لعل وعسى يسير الناخب معصوب العنينين لاختيار من يجده الأقرب الى صوته ، فيما لا يحقق هذا التسويق الحد الادنى من تلك المطالب التي بح صوت المرجعية الدينية الشريفة في تكرارها خلال خطب الجمعة من الصحن الحسيني الشريف .

المطلوب ان يكون هناك اشراف دولي مباشر على اعلان دستوري لحل أخطاء التأسيس، وان يتم الاستفتاء عليه في هذه الانتخابات بعد ان يخضع عمل مفوضية الانتخابات للحوكمة وفقا للمعايير الدولية ، وابرزها وجود رؤية انتخابية وطنية كسياسات عامة تلتزم بمعاييرها هذه المفوضية في منح الأحزاب اجازات مما­­­­­­­­سة العمل السياسي، تبدأ من حيثيات إعادة النظر بالنموذج الانتخابي وفـــــــــقا لنموذج القائمة المفتوحة وان يكون لكل مرشح قائـــــــمة من المؤيـــــــدين لا قل عن 5000 ناخب ، على ان تكون هذه الانتخابات المقبلة بدورتين ، الأولى لا يقل فيها فوز المرشحين عن 25 بالمئة من مجموع الأصوات الوطنية ، باعتبار العراق ساحة انتخابية واحدة، ولا تقل عن 10بالمئة في الدورة الانتخابية الثــــــــــانية ، ولا يقبل أي ادراج لمرشحين جدد تحت عنوان الفائض من الأصوات للقائــــــــــمة وحصول كل نائب على عدد الأصوات المطلوبة للقاسم الانتخابي ، وأيضا فرضــــــــية عدم تسمية رئيس الوزراء والبرلمان والجمهورية بالتوافق البرلماني ، بل من خلال التصويت المباشـــــــــــر السري في جلسة افتتاح مجــــــــــلس النواب ، يضاف الى ذلك ان لا يقبل ترشيح من لا يحمل شهادة جامعية أولية على اقل تقدير ، وإقــــــــــرار ما بذمته المالية كمرشح لمجلس النواب.

مثل هذه المعايير المتعــــــــارف عليها دوليا، افتراضات صحيحة للإصلاح في العراق الجديد، ولابد لمجلس النواب اثبات جدارته بعملية الإصلاح من خلال تعديل قانوني الأحـــــــــزاب والانتخابات وفقا للمعايير الدولية ودون ذلك فان الحديث عن جمهور الناخبين ليس بأكثر من افتراء على صناديق الاقتراع وذلك الحبر البنفسجي.