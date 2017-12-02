نائب : 800 ملف فساد أمام العبادي والنزاهة

تظاهرات في بغداد والمحافظات مناهضة لخصخصة الكهرباء

بغداد – محافظات – الزمان

شهدت بغداد ومحافظات اخرى عصر الجمعة تظاهرات للمطالبة بمحاربة الفساد والغاء خصخصة الكهرباء. وطالب المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد بإلغاء مشروع استثمار صيانة وجباية الكهرباء لكونه يرهق كاهل المواطنين.وطالب عدد من الوجهاء والمثقفين والناشطين المدنيين في النجف خلال تظاهرة لهم بإلغاء خصخصة الكهرباء.ودعوا الجهات المعنية للاستماع إلى صوت الشعب وإلغاء قرار خصخصة الكهرباء المجحف.وشهدت الناصرية تظاهرة مماثلة كما جدد العشرات من الناشطين المدنيين والمواطنين في الديوانية جدد رفضهم للمشروع خلال تظاهرة نظموها في مركز المحافظة. من جهة اخرى، كشف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي الجمعة عن وجود نحو 800 ملف فساد مقدم إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي وهيئة النزاهة.وقال النائب المالكي في تصريح انه (في حال تفعيل هذه الملفات خلال الأيام المقبلة فإنها ستطيح بالكثير من رؤوس الفساد التي سرقت قوت الشعب العراقي).وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر قد اكد أن المتهمين بقضايا الفساد الكبيرة الذين يقصدهم العبادي لايتجاوزون أصابع اليد، موضحا أن إعلان أسمائهم يتم عبر القضاء.