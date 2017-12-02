هزة إرتدادية بقوة 3.9 تضرب دربندخان

زلزال قوي يهز إيران كرمان الإيرانية

بغداد – الزمان

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بلغت شدته 6 درجات هز إيران بالقرب من مدينة كرمان الجمعة.وكانت الهيئة قد ذكرت في البداية أن شدة الزلزال 6.3 درجة.وكان مركز الزلزال على بعد 58 كيلومترا شمال شرقي كرمان التي يسكنها أكثر من 821 ألف نسمة.ووقع الزلزال الساعة 6:32 صباحا بالتوقيت المحلي وعلى عمق عشرة كيلومترات.وكان زلزال قوى ضرب الحدود العراقية – الايرانية في 12 من الشهر الماضي بدرجة 7.3 تسبب بمقتل المئات واصابة أكثر من 10 الاف شخص غالبيتهم في محافظة كرمنشاه الايرانية فضلا عن دمار كبير بـ 7 مدن ايرانية، كما تسبب بمقتل 7 اشخاص في العراق واصابة 535 اخرين ودمار عدد من المنازل. الى ذلك، أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية الجمعة عن تسجيل هزة ارضية ارتدادية بقوة 3.9 على مقياس ريختر في دربندخان بمحافظة السليمانية. وقالت في بيان إن (مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية لاحقة ارتدادية صباح الجمعة في تمام الساعة ٠١:٢٩:١٥ بالتوقيت المحلي تبلغ قوتها 3.9 درجة على مقياس ريخترحيث تبعد ١٢كم جنوب شرق دربندخان). وأشار البيان الى أن (المواطنين شعروا بها، ولم نسجل حصول أية أضرر مادية او بشرية).