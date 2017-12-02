شهيد و7 جرحى ضحايا إنفجارين في بغداد

بغداد – محمد الصالحي

استشهد مدني واصيب سبعة اخرون بانفجار عبوتين ناسفين جراء اعتدءين منفصلين في بغداد الجمعة. وبحسب مصدر في الشرطة فأن مدنيا استشهد واصيب اربعة اخرون بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبي بقضاء المدائن جنوبي بغداد بعد ساعات على اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الفواكه والخضر بمنطقة سويب جنوبي بغداد ايضاً. الى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العثور على مستودع للعبوات الناسفة يحتوي على أكثر من 60 عبوة جنوب غربي محافظة كركوك.وقالت المديرية في بيان إن (استخبارات عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع الشرطة الاتحادية عثرت على مستودع للعبوات الناسفة يضم أكثر من 60 عبوة باستخدام اسطوانات الغاز كانت معدة لاستهداف المواطنين الأبرياء وقواتنا الأمنية في ناحية الزاب بقضاء الحويجة في كركوك).