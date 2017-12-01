ماكرون يستقبل نيجرفان بارزاني ونائبه في باريس  

باريس‭-‬‮ ‬زاخو‮ ‬‭-‬‮ ‬الزمان‭- (‬أ ف ب‭) ‬

يلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬امانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الاليزيه‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬علاقاته‭ ‬متوترة‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الجمعة‭. ‬وهو‭ ‬اول‭ ‬كسر‭ ‬للزيارات‭ ‬الدولية‭ ‬بعد‭ ‬الحظر‭ ‬الجوي‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬على‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬عقب‭ ‬الاستفتاء‭ ‬

وسيستقبل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬ابن‭ ‬شقيق‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاقليم‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني،‭ ‬وقوباد‭ ‬طالباني،‭ ‬نجل‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬جلال‭ ‬طالباني،‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬ان‭ ‬بارزاني‭ ‬ونائبه‭ ‬غادرا‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬برا‭ ‬عبر‭ ‬نقطة‭ ‬ابراهيم‭ ‬الخليل‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬حيث‭ ‬غادراها‭ ‬الى‭ ‬باريس‭ .‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬فيما‭ ‬تستمر‭ ‬الأزمة‭ ‬بين‭ ‬اربيل،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬وبغداد،‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬استفتاء‭ ‬الاستقلال‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬السلطات‭ ‬الكردية‭.‬

وبعد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تعارضه‭ ‬بشدة،‭ ‬استعادت‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬تقريبا،‭ ‬وبينها‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬النفطية‭. ‬وكان‭ ‬ماكرون‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬الذي‭ ‬استقبله‭ ‬في‭ ‬الاليزيه‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر،‭ ‬الى‭ ‬‮«‬التحاور‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الاكراد‭ ‬‮«‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‮»‬‭ ‬حقوقهم‭ ‬‮«‬ضمن‭ ‬اطار‭ ‬وحدة‭ ‬العراق‮»‬‭.‬