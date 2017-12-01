ماكرون يستقبل نيجرفان بارزاني ونائبه في باريس  

باريس- زاخو - الزمان- (أ ف ب)
يلتقي الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون السبت في الاليزيه رئيس وزراء ونائب رئيس وزراء اقليم كردستان العراق الذي ما زالت علاقاته متوترة مع حكومة بغداد كما اعلنت الرئاسة الجمعة. وهو اول كسر للزيارات الدولية بعد الحظر الجوي الذي ضرب على الاقليم الكردي عقب الاستفتاء
وسيستقبل ماكرون في الفترة الصباحية نيجرفان بارزاني ابن شقيق الرئيس السابق للاقليم مسعود بارزاني، وقوباد طالباني، نجل الرئيس السابق جلال طالباني، الذي توفي في تشرين الاول/اكتوبر. وقالت مصادر في الاقليم الكردي ان بارزاني ونائبه غادرا صباح امس برا عبر نقطة ابراهيم الخليل الى تركيا حيث غادراها الى باريس .
ويأتي هذا اللقاء فيما تستمر الأزمة بين اربيل، كبرى مدن كردستان العراق وبغداد، بعد شهرين على استفتاء الاستقلال الذي نظمته السلطات الكردية.
وبعد الاستفتاء الذي كانت تعارضه بشدة، استعادت الحكومة المركزية من المقاتلين الاكراد جميع المناطق المتنازع عليها تقريبا، وبينها محافظة كركوك النفطية. وكان ماكرون دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي استقبله في الاليزيه في 29 تشرين الاول/اكتوبر، الى «التحاور» مع الاكراد «على ان «يأخذ في الاعتبار» حقوقهم «ضمن اطار وحدة العراق».