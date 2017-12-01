محامية:الأزمة سببها سوء فهم ومخترق هاتف شفيق يسرب الفيديو

‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اكدت‭ ‬دينا‭ ‬عدلي‭ ‬حسين‭ ‬محامية‭ ‬الفريق‭ ‬شفيق‭ ‬بتصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬حملة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اجهزة‭ ‬الاعلام‭ ‬المواليه‭ ‬للنظام‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬الفريق‭ ‬احمد‭ ‬شفيق‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬الترشيح‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسه‭ ‬وان‭ ‬الترويج‭ ‬لاتصالاته‭ ‬بالاخوان‭ ‬ولجوئه‭ ‬الى‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬لاعلان‭ ‬خبر‭ ‬ترشحه‭ ‬امر‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬واشارت‭ ‬ان‭ ‬الفيديو‭ ‬الذى‭ ‬ظهر‭ ‬فيه‭ ‬شفيق‭ ‬فى‭ ‬قناه‭ ‬الجزيره‭ ‬تم‭ ‬تصويره‭ ‬من‭ ‬تليفون‭ ‬ابنته‭ ‬بعد‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬التوجه‭ ‬للمطار‭ ‬منذ‭ ‬اسبوع‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬وانه‭ ‬استطاع‭ ‬هاكرز‭ ‬اختراق‭ ‬هذا‭ ‬التليفون‭ ‬وعرضه‭ ‬فى‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬شفيق‭ ‬والامارات‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬بعد‭ ‬سوء‭ ‬الفهم‭ ‬الذى‭ ‬حدث‭ ‬وان‭ ‬السلطات‭ ‬الاماراتية‭ ‬ابلغته‭ ‬ان‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬كان‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬حياته،‭ ‬وانه‭ ‬حر‭ ‬الان‭ ‬فى‭ ‬التنقل‭ ‬والسفر‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ . ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬شفيق‭ ‬للمسؤليين‭ ‬الامارتيين‭ ‬تقديره‭ ‬وعرفانه‭ ‬لرعاية‭ ‬الامارات‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬فتره‭ ‬تواجده‭ ‬بها‭ . ‬اوكدت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬شفيق‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬باريس‭ ‬لتنظيم‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفى‭ ‬،فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬واكد‭ ‬اللواء‭ ‬رءوف‭ ‬السيد‭ ‬احمد‭ ‬قيادات‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬قيادات‭ ‬الحزب‭ ‬قررت‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفى‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬لعرض‭ ‬تحركاته‭ ‬القادمة‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اعلن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الحزبية‭ ‬والسياسيين‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬ترشيح‭ ‬شفيق‭ ‬قانونيا‭ ‬ً‭ ‬وان‭ ‬ترشيحه‭ ‬سوف‭ ‬تثرى‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬السابق‭ ‬والمرشح‭ ‬المحتمل‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬ان‭ ‬الترشح‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬اى‭ ‬مواطن‭ ‬يجد‭ ‬فى‭ ‬نفسه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬لمشاكل‭ ‬مصر‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬ترشحه‭ ‬اثراء‭ ‬المنافسه‭ ‬وعودة‭ ‬للحياة‭ ‬سياسية‭ ‬سليمة‭ ‬وعن‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬الترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يترشح‭ ‬فى‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ .‬

فى‭ ‬المقابل‭ ‬هاجم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬ترشح‭ ‬شفيق‭ ‬للرئاسة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬اعلانه‭ ‬نبأ‭ ‬ترشحه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مصر‭ ‬واوضح‭ ‬النائب‭ ‬حازم‭ ‬عمر‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الديموقراطى‭ ‬ان‭ ‬شفيق‭ ‬اخطأ‭ ‬بترشحه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مصر‭ ‬وانه‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬جادا‭ ‬ً‭ ‬فى‭ ‬خدمه‭ ‬بلده‭ ‬لعاد‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬عقب‭ ‬ثوره‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬اسمه‭ ‬من‭ ‬ترقب‭ ‬الوصول‭ ‬واشار‭ ‬مجدى‭ ‬ملك‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬شفيق‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬ترشحه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مصر‭ ‬انتحار‭ ‬سياسي‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الشعب‭ ‬لن‭ ‬يعطى‭ ‬صوته‭ ‬لشخصيات‭ ‬مستهلكه‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭.‬

‭ ‬من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬النقاب‭ ‬ان‭ ‬قوى‭ ‬المعارضة‭ ‬تسعى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬الى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬يضم‭ ‬الاحزاب‭ ‬والتيارات‭ ‬السياسية‭ ‬المعارضة‭ ‬لحسم‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬القادمة‭ ‬والضمانات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لخوضها‭ ‬وايضا‭ ‬ً‭ ‬حسم‭ ‬موقفا‭ ‬من‭ ‬المشاركه‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬او‭ ‬مقاطعتها‭ ‬وكذلك‭ ‬اختيار‭ ‬مرشح‭ ‬واحد‭ ‬او‭ ‬اكثر‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيها