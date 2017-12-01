محامية:الأزمة سببها سوء فهم ومخترق هاتف شفيق يسرب الفيديو

القاهرة- مصطفى عمارة
اكدت دينا عدلي حسين محامية الفريق شفيق بتصريحات للزمان ان هناك حملة من جانب اجهزة الاعلام المواليه للنظام بعد اعلان الفريق احمد شفيق عزمه على الترشيح لانتخابات الرئاسه وان الترويج لاتصالاته بالاخوان ولجوئه الى قناة الجزيرة لاعلان خبر ترشحه امر غير صحيح واشارت ان الفيديو الذى ظهر فيه شفيق فى قناه الجزيره تم تصويره من تليفون ابنته بعد منعه من التوجه للمطار منذ اسبوع ومنعه من وسائل الاعلام وانه استطاع هاكرز اختراق هذا التليفون وعرضه فى قناة الجزيرة. واضافت ان الخلاف بين شفيق والامارات قد انتهى بعد سوء الفهم الذى حدث وان السلطات الاماراتية ابلغته ان منعه من السفر خلال الفترة الماضية كان حفاظا على حياته، وانه حر الان فى التنقل والسفر الى الخارج . فيما اكد شفيق للمسؤليين الامارتيين تقديره وعرفانه لرعاية الامارات له خلال فتره تواجده بها . اوكدت مصادر مقربة من شفيق انه سوف يتوجه الى باريس لتنظيم مؤتمر صحفى ،فى الوقت نفسه واكد اللواء رءوف السيد احمد قيادات حزب الحركة الوطنية فى تصريحات خاصة ان قيادات الحزب قررت عقد مؤتمر صحفى يوم 23 ديسمبر القادم لعرض تحركاته القادمة. فى السياق ذاته اعلن عدد من القيادات الحزبية والسياسيين انه لا يوجد ما يمنع من ترشيح شفيق قانونيا ً وان ترشيحه سوف تثرى الحياة السياسية مجلس النواب السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان الترشح من حق اى مواطن يجد فى نفسه القدرة على التصدي لمشاكل مصر واضاف ان ترشحه اثراء المنافسه وعودة للحياة سياسية سليمة وعن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة قال انه سوف يترشح فى شهر ديسمبر القادم .
فى المقابل هاجم عدد من السياسيين ترشح شفيق للرئاسة خاصة بعد اعلانه نبأ ترشحه من خارج مصر واوضح النائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الديموقراطى ان شفيق اخطأ بترشحه من خارج مصر وانه لو كان جادا ً فى خدمه بلده لعاد الى مصر عقب ثوره 30 يونيو على الرغم من رفع اسمه من ترقب الوصول واشار مجدى ملك عضو مجلس النواب ان ما قام به شفيق من اعلان ترشحه من خارج مصر انتحار سياسي واضاف ان الشعب لن يعطى صوته لشخصيات مستهلكه من رموز النظام السابق.
من ناحيه اخرى كشفت مصادر مطلعة النقاب ان قوى المعارضة تسعى خلال الفترة الحالية الى الاتفاق على عقد اجتماع يضم الاحزاب والتيارات السياسية المعارضة لحسم موقفها من الانتخابات الرئاسية القادمة والضمانات المطلوبة لخوضها وايضا ً حسم موقفا من المشاركه فى تلك الانتخابات او مقاطعتها وكذلك اختيار مرشح واحد او اكثر للمشاركة فيها