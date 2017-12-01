أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬ من‭ ‬انتخابات‭ ‬إقليمهم‭ ‬الذاتي

الجعفري‭:‬الوفد‭ ‬السوري‭ ‬لم‭ ‬يحسم‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬جنيف‭ ‬

القامشلي‭ -‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬بيروت‭- ‬جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الجعفري‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬سيغادر‭ ‬جنيف‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬دمشق‭ ‬مسألة‭ ‬عودته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لاستئناف‭ ‬المحادثات،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬توقف‭ ‬الجولة‭ ‬الراهنة‭ ‬لثلاثة‭ ‬ايام‭. ‬وقال‭ ‬الجعفري‭ ‬للصحافيين‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬الموفد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬كوفد‭ ‬حكومي،‭ ‬نحن‭ ‬مغادرون‭ ‬غداً‭. ‬أبلغناه‭ ‬رسمياً‭ ‬اننا‭ ‬سنغادر‭ ‬غداً‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دمشق‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬ستقرر‮»‬‭ ‬امكانية‭ ‬عودة‭ ‬الوفد‭ ‬الى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭. ‬فيما‭ ‬توافد‭ ‬مواطنون‭ ‬سوريون‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬تنظمها‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرتها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬جرت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬اعلان‭ ‬النظام‭ ‬الفدرالي‭ ‬في‭ ‬روج‭ ‬أفا،‭ ‬أي‭ ‬غرب‭ ‬كردستان‭. ‬وفتحت‭ ‬أبواب‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الاكراد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحاً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقفل‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬مصطفى‭ ‬أحد‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القامشلي‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭)‬،‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬اشارك‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ (‬بعد‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭)‬،‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بذلك‭ ‬وبأن‭ ‬لنا‭ ‬حرية‭ ‬اختيار‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬سيقوم‭ ‬بخدمتنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬السابق،‭ ‬كنا‭ ‬نشارك‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭.‬

وتنقسم‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬روج‭ ‬أفا‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل،‭ ‬جرت‭ ‬الأولى‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬الرئاسات‭ ‬المشتركة‭ (‬كل‭ ‬رئاسة‭ ‬تضم‭ ‬رجلاً‭ ‬وامرأة‭) ‬لما‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬الكومونات،‭ ‬أي‭ ‬اللجان‭ ‬المحلية‭ ‬للحارات‭ ‬والأحياء‭.‬

وسيتم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬الجمعة‭ ‬انتخاب‭ ‬مجالس‭ ‬محلية‭ ‬للنواحي‭ ‬والمقاطعات‭ ‬التي‭ ‬يتألف‭ ‬منها‭ ‬كل‭ ‬اقليم‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاثة‭ ‬يشكلون‭ ‬روج‭ ‬أفا‭.‬

ويصار‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬والنهائية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الى‭ ‬انتخاب‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الشعوب‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الاقاليم‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬ستتمتع‭ ‬بصلاحيات‭ ‬تشريعية‭ ‬محلية‭.‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬انتخاب‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬الشعوب‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابة‭ ‬برلمان‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬مهماته‭ ‬تشريع‭ ‬القوانين‭ ‬ورسم‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬للنظام‭ ‬الفدرالي‭.‬

وقبل‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬عانى‭ ‬الاكراد‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬سوريا،‭ ‬من‭ ‬التهميش‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭. ‬وبدأوا‭ ‬بتعزيز‭ ‬موقعهم‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬تدريجيا‭ ‬من‭ ‬مناطقهم‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬لهم‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬وبرزوا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬كالقوة‭ ‬الاكثر‭ ‬فعالية‭ ‬في‭ ‬قتال‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2016،‭ ‬أعلن‭ ‬الاكراد‭ ‬النظام‭ ‬الفدرالي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرتهم‭ ‬التي‭ ‬قسموها‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬اقاليم‭ ‬هي‭ ‬الجزيرة‭ (‬محافظة‭ ‬الحسكة،‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬والفرات‭ (‬شمال‭ ‬وسط،‭ ‬تضم‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬واخرى‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬الرقة‭) ‬وعفرين‭ (‬شمال‭ ‬غرب،‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭).‬

ورفضت‭ ‬دمشق‭ ‬اعلان‭ ‬الفدرالية‭ ‬الكردي،‭ ‬ووصفت‭ ‬الانتخابات‭ ‬بـ»المزحة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مركز‭ ‬اقتراع‭ ‬في‭ ‬القامشلي،‭ ‬وقف‭ ‬مواطنون‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬بانتظار‭ ‬دورهم‭ ‬للدخول‭ ‬خلف‭ ‬ستار‭ ‬اخضر‭ ‬اللون‭ ‬لوضع‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬يختارونها‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬اقتراع‭ ‬شفافة‭ ‬اللون‭.‬

ويُشرف‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬مدرسون‭ ‬دربتهم‭ ‬مفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الادارة‭ ‬الذاتية‭.‬

ويؤكد‭ ‬الاكراد‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬لا‭ ‬تخصهم‭ ‬وحدهم‭ ‬بل‭ ‬تشمل‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬كافة‭ ‬من‭ ‬عرب‭ ‬وسريان‭ ‬وارمن‭ ‬وتركمان‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أحزاب‭ ‬كردية‭ ‬معارضة‭ ‬للنظام‭ ‬الفدرالي‭ ‬لا‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬مثل‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الكردي‭.‬

وتقتصر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬أحزاب‭ ‬تشكل‭ ‬الادارة‭ ‬الذاتية‭.‬