طهران تتهم ايرانية بريطانية بالتورط في مشاريع سرية

طهران—‮ ‬‭ ‬أ‭.‬ف‭.‬ب‭ – ‬الزمان‮ ‬‭:‬‭ ‬اتهم‭ ‬التلفزيون‭ ‬الايراني‭ ‬الجمعة‭ ‬الايرانية‭-‬البريطانية‭ ‬نازنين‭ ‬زاغري‭- ‬راتكليف‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬‮«‬سرية‮»‬‭ ‬تستهدف‭ ‬طهران،‭ ‬لحساب‭ ‬الحكومتين‭ ‬البريطانية‭ ‬والاميركية‭. ‬زاغري‭-‬راتكليف‭ ‬التي‭ ‬حكم‭ ‬عليها‭ ‬بالسجن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬لمشاركتها‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬2009،‭ ‬ستمثل‭ ‬مجددا‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬زوجها‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر،‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬بث‭ ‬دعايات‮»‬‭. ‬والتهم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬مشاريع‭ ‬سرية‮»‬‭ ‬قد‭ ‬سيقت‭ ‬ضد‭ ‬زاغري‭-‬راتكليف‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‭. ‬وكان‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬سابق‭ ‬يتضمن‭ ‬التهمة‭ ‬اياها‭ ‬بث‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬ضد‭ ‬الايرانية‭-‬البريطانية‭. ‬ويتهم‭ ‬شريطا‭ ‬الفيديو‭ ‬زاغري‭-‬راتكليف‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬بالفارسية‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬2009،‭ ‬وبالمشاركة‭ ‬في‭ ‬تجنيد‭ ‬صحافيين‭ ‬ايرانيين‭ ‬وتدريبهم‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬المحطة‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬باللغة‭ ‬الفارسية‭ ‬من‭ ‬لندن،‭ ‬وتعتبر‭ ‬وسيلة‭ ‬اعلام‭ ‬معادية‭ ‬للحكم‭ ‬في‭ ‬طهران‭. ‬وكانت‭ ‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬نفت‭ ‬اتهامات‭ ‬مماثلة‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬الايرانية‭-‬البريطانية‭ ‬لم‭ ‬‮«‬تتورط‭ ‬ابدا‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬بالفارسية‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬انها‭ ‬عملت‭ ‬بين‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2009‭ ‬وتشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2010‭ ‬لحساب‭ ‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬وورلد‭ ‬سرفيس‭ ‬تراست‭ (‬اصبحت‭ ‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬ميديا‭ ‬أكشن‭) ‬غير‭ ‬المتصلة‭ ‬بدائرة‭ ‬البرامج‭ ‬بالفارسية‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬البريطانية‭.‬