طهران تتهم ايرانية بريطانية بالتورط في مشاريع سرية

طهران— أ.ف.ب – الزمان : اتهم التلفزيون الايراني الجمعة الايرانية-البريطانية نازنين زاغري- راتكليف بالتورط في مشاريع «سرية» تستهدف طهران، لحساب الحكومتين البريطانية والاميركية. زاغري-راتكليف التي حكم عليها بالسجن خمس سنوات في ايلول/سبتمبر 2016 لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام في 2009، ستمثل مجددا كما يقول زوجها امام القضاء الإيراني في 10 كانون الاول/ديسمبر، بتهمة «بث دعايات». والتهم بالمشاركة في «مشاريع سرية» قد سيقت ضد زاغري-راتكليف في شريط فيديو للتلفزيون الرسمي على شبكة الانترنت. وكان شريط فيديو سابق يتضمن التهمة اياها بث في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ضد الايرانية-البريطانية. ويتهم شريطا الفيديو زاغري-راتكليف بالمشاركة في اطلاق شبكة «بي.بي.سي بالفارسية» قبل 2009، وبالمشاركة في تجنيد صحافيين ايرانيين وتدريبهم للعمل مع المحطة التي تبث باللغة الفارسية من لندن، وتعتبر وسيلة اعلام معادية للحكم في طهران. وكانت بي.بي.سي نفت اتهامات مماثلة مؤكدة ان الايرانية-البريطانية لم «تتورط ابدا في اطلاق بي.بي.سي بالفارسية» حتى لو انها عملت بين شباط/فبراير 2009 وتشرين الاول/اكتوبر 2010 لحساب بي.بي.سي وورلد سرفيس تراست (اصبحت بي.بي.سي ميديا أكشن) غير المتصلة بدائرة البرامج بالفارسية في الشبكة البريطانية.