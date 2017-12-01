رجل أعمال تركي‮ ‬إيراني‮ ‬يتهم إردوغان‮ ‬ بانتهاك العقوبات على طهران

نيابة اسطنبول تصدر مذكرة توقيف بحق مسؤول سابق في السي.اي.ايه
نيويورك- انقرة- الزمان
اكد رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب الشاهد الرئيسي في محاكمة في نيويورك، الخميس تورط رجب طيب اردوغان في قضية الالتفاف على العقوبات الاميركية المفروضة على ايران وان كان الرئيس التركي اكد ان لا علاقة له بهذا الامر. والمح ضراب (34 عاما) الذي اعتقل في 2016 في اذار/مارس في ميامي ويتعاون مع القضاء حاليا، الى ان اردوغان كان يعلم بعلاقاته مع «خلق بنك» الحكومي التركي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الاميركية عبر خطط معقدة لتبييض العائدات الناجمة عن مبيعات النفط والغاز الايرانية. وفي اليوم الثاني من شهادته أمام محكمة فدرالية، قال ضراب ان اردوغان الذي كان رئيسا للوزراء اصدر في تشرين الاول/أكتوبر 2012 «تعليمات» الى مصرفين تركيين آخرين هما «زراعات» و»وقف» ليشاركا في هذه الخطة التي كان «خلق بنك» معبرا رئيسيا لتنفيذها. واضاف ضراب الذي كان يتحدث بالتركية عبر مترجم نقلا عن وزير الاقتصاد التركي حينذاك ظافر جاجلايان ان «رئيس الوزراء ابلغني موافقته على ان يقوم +زراعات+ و+وقف+ ايضا بهذا العمل». واوضح بعد ذلك ان «رئيس الوزراء حينذاك رجب طيب اردوغان ووزير الخزانة (السابق) (علي) باباجان، اعطيا تعليماتهما ليبدآ ممارسة هذه التجارة (…) عرفت ذلك من ظافر جاجلايان». فيما ذكرت وكالة انباء الاناضول الرسمية ان النيابة العامة في اسطنبول اصدرت الجمعة مذكرة توقيف بحق مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.اي.ايه) تشتبه السلطات التركية بتورطه في محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليو 2016. واضافت الوكالة ان غراهام فولر، نائب الرئيس السابق لمجلس الاستخبارات الوطني في الوكالة متهم بانتهاك الدستور التركي، ومحاولة اطاحة الحكومة والقيام بأعمال تجسس.
ذهب اسود
كما انه ملاحق في التحقيق نفسه الذي يستهدف العامل في المجال الانساني عثمان كفالا، والموظف التركي في القنصلية الأميركية في اسطنبول متين توبوز، والنائب المعارض السابق ايكان اردمير الذي يعمل حاليا في مركز «الدفاع عن الديموقراطية» للابحاث، كما اوضحت الوكالة. وتعزو انقرة محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016 الى الداعية فتح الله غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب اردوغان الذي اصبح عدوه اللدود. وقد اوضح ضراب الاربعاء انه لعب دورا اساسيا في تنظيم هذه التجارة التي بلغت قيمتها مليارات اليورو وبدأت عام 2012 على ان تزدهر تدريجيا، الى ان انفجرت الفضيحة في تركيا اواخر 2013.
واكد ضراب في شهادته الخميس انه قام اولا بتبييض عائدات محروقات ايرانية بيعت الى تركيا ثم وسع «خلق بنك» برنامجه الى المحروقات الايرانية التي تباع الى دولا اخرى مثل الهند. وذكر ايطاليا ايضا، لكن من دون تفاصيل. واضاف انه حاول تطبيق هذا النظام في الصين. لكن المصارف الصينية التي استضافت الشركات الظاهرية اللازمة لاخفاء مصدر الاموال «اوقفت كل شيء عندما تنبهت الى مشاركة ايران».
وكان ضراب صرح الاربعاء ان جاجلايان ساعده على ترتيب الخطة مع «خلق بنك» عبر دفع رشى تبلغ قيمتها 50 مليون يورو بين آذار/مارس 2012 وآذار/مارس 2013.
وروى رجل الاعمال المعروف في تركيا بميله الى الترف والمتزوج من مغنية مشهورة، بالتفصيل كيف ساعد على تحويل عائدات المحروقات الايرانية التي اودعت في «خلق بنك» الى ذهب.
وكان الذهب ينقل بحقائب الى دبي ويعاد بيعه مقابل عملات صعبة لا يمكن رصدها ترسل الى الحكومة الايرانية. وتستخدم طهران هذه الاموال لتسديد الفواتير الدولية رغم العقوبات الاميركية والدولية التي تمنع التجارة مع ايران من حيث المبدأ.
وفي اسطنبول، عبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة عن أمله أن يعود ضراب عن «الخطأ» بعد تصريحاته الأخيرة.
وقال يلدريم في خطاب جماهيري «بإذن الله، سيتراجع عن هذا الخطأ».
وتابع «في جميع الاحوال، قال (ضراب) شخصيا أن أسهل سبيل للخروج من السجن هو الانتقال للطرف الأخر».
وقبل هذه التصريحات، كان اردوغان اكد ان تركيا لا مأخذ عليها في هذه القضية.
وقال «ايا تكن النتيجة (المحاكمة) فعلنا ما هو صحيح. لم ننتهك الحظر». واضاف «لم نقطع وعدا من هذا النوع للولايات المتحدة».
وتربك هذه المحاكمة تركيا وتجعلها مهددة بعقوبات قاسية ضد قطاعها المصرفي بينما ما زال اقتصادها يواجه وضعا هشا.
وكانت الحكومة التركية تأمل في خنق هذه القضية نهائيا.
وتحاول انقرة منذ اسابيع التشكيك في هذه المحاكمة التي يمثل فيها حضوريا نائب المدير العام ل»خلق بنك» محمد هاكان اتيلا فقط. اما المتهمون الثمانية الآخرون وبينهم جاجلايان، والمدير العام للبنك ففارون.
ووصف الناطق باسم الحكومة بكر بوزداق الخميس المحاكمة ب»المسرحية» مؤكدا ان تصريحات ضراب تشكل «تشهيرا» قام به «تحت الضغط».
وغادر ضراب السجن الفدرالي في مانهاتن في تشرين الثاني/نوفمبر وقال انه بات محتجزا في مكان سري تحت حماية مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي). واكد الخميس انه تلقى «تهديدات في السجن»، من دون تفاصيل.