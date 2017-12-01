رجل أعمال تركي‮ ‬إيراني‮ ‬يتهم إردوغان‮ ‬ بانتهاك العقوبات على طهران

نيابة اسطنبول تصدر مذكرة توقيف بحق مسؤول سابق في‮ ‬السي‭.‬اي‭.‬ايه

نيويورك‭- ‬انقرة‭- ‬الزمان

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‭ ‬اكد‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬التركي‭ ‬الايراني‭ ‬رضا‭ ‬ضراب‭ ‬الشاهد‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬محاكمة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬الخميس‭ ‬تورط‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الالتفاف‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بهذا‭ ‬الامر‭. ‬والمح‭ ‬ضراب‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬ويتعاون‭ ‬مع‭ ‬القضاء‭ ‬حاليا،‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اردوغان‭ ‬كان‭ ‬يعلم‭ ‬بعلاقاته‭ ‬مع‭ ‬‮«‬خلق‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬الحكومي‭ ‬التركي‭ ‬لمساعدة‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬الالتفاف‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭ ‬عبر‭ ‬خطط‭ ‬معقدة‭ ‬لتبييض‭ ‬العائدات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬مبيعات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬الايرانية‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬شهادته‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬فدرالية،‭ ‬قال‭ ‬ضراب‭ ‬ان‭ ‬اردوغان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬للوزراء‭ ‬اصدر‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬أكتوبر‭ ‬2012‭ ‬‮«‬تعليمات‮»‬‭ ‬الى‭ ‬مصرفين‭ ‬تركيين‭ ‬آخرين‭ ‬هما‭ ‬‮«‬زراعات‮»‬‭ ‬و»وقف‮»‬‭ ‬ليشاركا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬‮«‬خلق‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬معبرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لتنفيذها‭. ‬واضاف‭ ‬ضراب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬بالتركية‭ ‬عبر‭ ‬مترجم‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التركي‭ ‬حينذاك‭ ‬ظافر‭ ‬جاجلايان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ابلغني‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ +‬زراعات‭+ ‬و‭+‬وقف‭+ ‬ايضا‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حينذاك‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬ووزير‭ ‬الخزانة‭ (‬السابق‭) (‬علي‭) ‬باباجان،‭ ‬اعطيا‭ ‬تعليماتهما‭ ‬ليبدآ‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬التجارة‭ (…) ‬عرفت‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬ظافر‭ ‬جاجلايان‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬اصدرت‭ ‬الجمعة‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬بحق‭ ‬مسؤول‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الاميركية‭ (‬سي‭.‬اي‭.‬ايه‭) ‬تشتبه‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬بتورطه‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭. ‬واضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬غراهام‭ ‬فولر،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لمجلس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الوكالة‭ ‬متهم‭ ‬بانتهاك‭ ‬الدستور‭ ‬التركي،‭ ‬ومحاولة‭ ‬اطاحة‭ ‬الحكومة‭ ‬والقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬تجسس‭. ‬

ذهب‭ ‬اسود

كما‭ ‬انه‭ ‬ملاحق‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الانساني‭ ‬عثمان‭ ‬كفالا،‭ ‬والموظف‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬متين‭ ‬توبوز،‭ ‬والنائب‭ ‬المعارض‭ ‬السابق‭ ‬ايكان‭ ‬اردمير‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭ ‬للابحاث،‭ ‬كما‭ ‬اوضحت‭ ‬الوكالة‭. ‬وتعزو‭ ‬انقرة‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭ ‬الى‭ ‬الداعية‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن،‭ ‬الحليف‭ ‬السابق‭ ‬للرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الذي‭ ‬اصبح‭ ‬عدوه‭ ‬اللدود‭. ‬وقد‭ ‬اوضح‭ ‬ضراب‭ ‬الاربعاء‭ ‬انه‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬اساسيا‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬التجارة‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬مليارات‭ ‬اليورو‭ ‬وبدأت‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تزدهر‭ ‬تدريجيا،‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬انفجرت‭ ‬الفضيحة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬اواخر‭ ‬2013‭.‬

واكد‭ ‬ضراب‭ ‬في‭ ‬شهادته‭ ‬الخميس‭ ‬انه‭ ‬قام‭ ‬اولا‭ ‬بتبييض‭ ‬عائدات‭ ‬محروقات‭ ‬ايرانية‭ ‬بيعت‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬ثم‭ ‬وسع‭ ‬‮«‬خلق‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬برنامجه‭ ‬الى‭ ‬المحروقات‭ ‬الايرانية‭ ‬التي‭ ‬تباع‭ ‬الى‭ ‬دولا‭ ‬اخرى‭ ‬مثل‭ ‬الهند‭. ‬وذكر‭ ‬ايطاليا‭ ‬ايضا،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل‭. ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬حاول‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬الصين‭. ‬لكن‭ ‬المصارف‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬الشركات‭ ‬الظاهرية‭ ‬اللازمة‭ ‬لاخفاء‭ ‬مصدر‭ ‬الاموال‭ ‬‮«‬اوقفت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬عندما‭ ‬تنبهت‭ ‬الى‭ ‬مشاركة‭ ‬ايران‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ضراب‭ ‬صرح‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬جاجلايان‭ ‬ساعده‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬الخطة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬خلق‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬دفع‭ ‬رشى‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬بين‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2012‭ ‬وآذار‭/‬مارس‭ ‬2013‭.‬

وروى‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬المعروف‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بميله‭ ‬الى‭ ‬الترف‭ ‬والمتزوج‭ ‬من‭ ‬مغنية‭ ‬مشهورة،‭ ‬بالتفصيل‭ ‬كيف‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬عائدات‭ ‬المحروقات‭ ‬الايرانية‭ ‬التي‭ ‬اودعت‭ ‬في‭ ‬‮«‬خلق‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬الى‭ ‬ذهب‭.‬

وكان‭ ‬الذهب‭ ‬ينقل‭ ‬بحقائب‭ ‬الى‭ ‬دبي‭ ‬ويعاد‭ ‬بيعه‭ ‬مقابل‭ ‬عملات‭ ‬صعبة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬رصدها‭ ‬ترسل‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭ ‬الايرانية‭. ‬وتستخدم‭ ‬طهران‭ ‬هذه‭ ‬الاموال‭ ‬لتسديد‭ ‬الفواتير‭ ‬الدولية‭ ‬رغم‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬التجارة‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭.‬

وفي‭ ‬اسطنبول،‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلدريم‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ضراب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الخطأ‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تصريحاته‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬يلدريم‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬جماهيري‭ ‬‮«‬بإذن‭ ‬الله،‭ ‬سيتراجع‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الخطأ‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬جميع‭ ‬الاحوال،‭ ‬قال‭ (‬ضراب‭) ‬شخصيا‭ ‬أن‭ ‬أسهل‭ ‬سبيل‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬هو‭ ‬الانتقال‭ ‬للطرف‭ ‬الأخر‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات،‭ ‬كان‭ ‬اردوغان‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬لا‭ ‬مأخذ‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬ايا‭ ‬تكن‭ ‬النتيجة‭ (‬المحاكمة‭) ‬فعلنا‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬صحيح‭. ‬لم‭ ‬ننتهك‭ ‬الحظر‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نقطع‭ ‬وعدا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وتربك‭ ‬هذه‭ ‬المحاكمة‭ ‬تركيا‭ ‬وتجعلها‭ ‬مهددة‭ ‬بعقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬ضد‭ ‬قطاعها‭ ‬المصرفي‭ ‬بينما‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬اقتصادها‭ ‬يواجه‭ ‬وضعا‭ ‬هشا‭.‬

وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬خنق‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬نهائيا‭.‬

وتحاول‭ ‬انقرة‭ ‬منذ‭ ‬اسابيع‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحاكمة‭ ‬التي‭ ‬يمثل‭ ‬فيها‭ ‬حضوريا‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬ل»خلق‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬محمد‭ ‬هاكان‭ ‬اتيلا‭ ‬فقط‭. ‬اما‭ ‬المتهمون‭ ‬الثمانية‭ ‬الآخرون‭ ‬وبينهم‭ ‬جاجلايان،‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬للبنك‭ ‬ففارون‭.‬

ووصف‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬بكر‭ ‬بوزداق‭ ‬الخميس‭ ‬المحاكمة‭ ‬ب»المسرحية‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬تصريحات‭ ‬ضراب‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬تشهيرا‮»‬‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬الضغط‮»‬‭.‬

وغادر‭ ‬ضراب‭ ‬السجن‭ ‬الفدرالي‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬بات‭ ‬محتجزا‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬سري‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ (‬اف‭ ‬بي‭ ‬آي‭). ‬واكد‭ ‬الخميس‭ ‬انه‭ ‬تلقى‭ ‬‮«‬تهديدات‭ ‬في‭ ‬السجن‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تفاصيل‭.‬