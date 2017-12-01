ديانا حداد تشعل بأغانيها سماء الاحتفالات في الامارات

ابو‭ ‬ظبي‮ ‬‭-‬‮ ‬الزمان‮ ‬

ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الـ46،‭ ‬احيت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬ديانا‭ ‬حداد‭ ‬حفلها‭ ‬بين‭ ‬جمهور‭ ‬مدينة‭ ‬العين،‭ ‬برفقة‭ ‬فرقتها‭ ‬الموسيقية،‭ ‬الجمعة‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمدينة‭ ‬ألعاب‭ ‬الهيلي،‭ ‬وتحت‭ ‬تنظيم‭ ‬وإشراف‭ ‬بلدية‭ ‬مدينة‭ ‬العين‭. ‬واشعلت‭ ‬ديانا‭ ‬باغانيها‭ ‬سماء‭ ‬الاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬تألقت‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬الامارات‭ .‬

وأعربت‭ ‬ديانا‭ ‬حداد‭ ‬في‭ ‬تهنئتها‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للإمارات‭ ‬الـ46،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بث‭ ‬التهاني‭ ‬الخاصة‭ ‬للقيادة‭ ‬والشعب‭ ‬والمقيمين‭ ‬فيها،‭ ‬داعية‭ ‬استمرار‭ ‬العز‭ ‬والفخر‭ ‬لهذه‭ ‬الدولة‭ ‬الكبيرة‭ ‬ذات‭ ‬المكانة‭ ‬العالية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأمم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكدة‭ ‬سعادتها‭ ‬لقاء‭ ‬جمهور‭ ‬مدينة‭ ‬العين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أيضاً‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬حساباتها‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬دعونا‭ ‬نحتفل‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للإمارات‭ ‬الغالية،‭ ‬إمارات‭ ‬العز‭ ‬والشموخ،‭ ‬إمارات‭ ‬التسامح‭ ‬والسعادة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬بانتظار‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العين‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬أفتخر‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬معكم‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬بلدية‭ ‬العين‮»‬‭. ‬

هذا‭ ‬ويشارك‭ ‬ديانا‭ ‬حداد‭ ‬السهرة‭ ‬الجماهرية‭ ‬الغنائية‭ ‬الفنان‭ ‬حمد‭ ‬العامري،‭ ‬وستقدم‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أغنياتها‭ ‬متنقلة‭ ‬بين‭ ‬جديدها‭ ‬وقديمها‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬متنوع‭ ‬من‭ ‬الأغنيات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬المختلفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الأغنيات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الكبيرة‭.‬