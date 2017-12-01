ديانا حداد تشعل بأغانيها سماء الاحتفالات في الامارات

ابو ظبي - الزمان
ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ46، احيت الفنانة اللبنانية ديانا حداد حفلها بين جمهور مدينة العين، برفقة فرقتها الموسيقية، الجمعة 1 ديسمبر على المسرح الرئيسي لمدينة ألعاب الهيلي، وتحت تنظيم وإشراف بلدية مدينة العين. واشعلت ديانا باغانيها سماء الاحتفالات التي تألقت في سماء الامارات .
وأعربت ديانا حداد في تهنئتها باليوم الوطني للإمارات الـ46، من خلال بث التهاني الخاصة للقيادة والشعب والمقيمين فيها، داعية استمرار العز والفخر لهذه الدولة الكبيرة ذات المكانة العالية بين جميع الأمم في العالم، مؤكدة سعادتها لقاء جمهور مدينة العين هذا العام أيضاً.
وقالت في حساباتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي: «دعونا نحتفل باليوم الوطني للإمارات الغالية، إمارات العز والشموخ، إمارات التسامح والسعادة»، مضيفة أنها بانتظار الجمهور في مدينة العين وقالت: «أفتخر أن أكون معكم في الحفل تحت إشراف بلدية العين».
هذا ويشارك ديانا حداد السهرة الجماهرية الغنائية الفنان حمد العامري، وستقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياتها متنقلة بين جديدها وقديمها ضمن جدول متنوع من الأغنيات الخليجية والعربية المختلفة، بالإضافة الى الأغنيات الوطنية في هذه المناسبة الكبيرة.