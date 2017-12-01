 العلماء يكشفون عن فائدة غير متوقعة للزواج 

لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬‭: ‬في‭ ‬بشرى‭ ‬سارة‭ ‬للمتزوجين‭.. ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬الزواج‭ ‬يسهم‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالخرف‭ ‬بنسبة‭ ‬الثلث‭ ‬تقريبًا‭. ‬فقد‭ ‬كشف‭ ‬الباحثون‭ ‬البريطانيون‭ ‬أن‭ ‬المتزوجين‭ ‬هم‭ ‬أقل‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بخرف‭ ‬الشيخوخة‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭%‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فحص‭ ‬بيانات‭ ‬أكثر‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬لوحظ‭ ‬أن‭ ‬التفاعل‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬قد‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬نشاط‭ ‬خلايا‭ ‬المخ‭ ‬ويدرأ‭ ‬تطور‭ ‬المرض‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أوضحت‭ ‬فيه‭ ‬الأبحاث‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬لندن‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الأرامل‭ ‬ترتفع‭ ‬بينهن‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭% ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالخرف،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإجهاد‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الفاجعة‭ ‬يعجل‭ ‬بالتدهور‭ ‬المعرفي‭. ‬فقد‭ ‬عرف‭ ‬الأطباء‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬أن‭ ‬الزواج‭ ‬يساعد‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭.. ‬ولكن‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬أقوى‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬الزواج‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬وظائف‭ ‬خلايا‭ ‬المخ‭.. ‬وتأتي‭ ‬النتائج‭ ‬المتوصل‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وآسيا‭ ‬والأمريكيتين‭. ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬الفريق‭ ‬البحثي‭ – ‬في‭ ‬سياق‭ ‬النتائج‭ ‬المتوصل‭ ‬إليها‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬طب‭ ‬الأعصاب‭ ‬وجراحة‭ ‬المخ‭ ‬والطب‭ ‬النفسي‮»‬‭.‬

إن‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬توصلنا‭ ‬إليها‭ ‬هي‭ ‬أقوى‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتزوجين‭ ‬أقل‭ ‬احتمالا‭ ‬بتطور‭ ‬الخرف‮»‬‭.. ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الخرف‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الغير‭ ‬متزوجين‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬البدنية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬المحتمل‭ ‬للمشاركات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬كعامل‭ ‬خطر‭ ‬قابل‭ ‬للتعديل‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬دعا‭ ‬العلماء‭ ‬البريطانيون‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الزواج‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬أساسي‮»‬‭ ‬لما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬اجتماعي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تقليله‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بضغط‭ ‬الدم‭ ‬المرتفع،‭ ‬الكوليسترول‭ ‬المرتفع‭ ‬والنمط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬السكر‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لورا‭ ‬فيبس،‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬الزهايمر‭ ‬للبحوث‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يتزوجون‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬أفضل‭ ‬ماليًا،‭ ‬وهو‭ ‬عامل‭ ‬متشابك‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬صحتنا‭.. ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬الزوجان‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬العادات‭ ‬الصحية،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬صحة‭ ‬شريكهم‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المهم‭.‬