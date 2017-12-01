انستغرام يقدم خدمة تفاعلية جديدة

‭ ‬نيويورك‭- ‬الزمان‮ ‬

اتسم‭ ‬الإصدار‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬انستغرام‭ ‬بميّزة‭ ‬جديدة‭ ‬تسمح‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬الأصدقاء‭ ‬وإعادة‭ ‬استخدامها‭ ‬كمُلصقات‭ ‬في‭ ‬الصور‭ ‬المُتبادلة‭ ‬داخل‭ ‬الرسائل‭ ‬المُباشرة‭ ‬بطريقة‭ ‬تفاعلية،‭ ‬وهي‭ ‬ميّزة‭ ‬تُعرف‭ ‬باسم‭ ‬Remix‭. ‬وعند‭ ‬استلام‭ ‬صورة‭ ‬في‭ ‬الرسائل‭ ‬المُباشرة‭ ‬يُمكن‭ ‬فتحها‭ ‬ثم‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬الكاميرا‭ ‬للرد‭ ‬عليها‭ ‬بصورة،‭ ‬لتكون‭ ‬الأصلية‭ ‬ظاهرة‭ ‬للاستخدام‭ ‬كمُلصق‭ ‬يُمكن‭ ‬تحريكه‭ ‬وتغيير‭ ‬حجمه‭ ‬وبالتالي‭ ‬إنشاء‭ ‬صور‭ ‬تفاعلية‭. ‬وقدّم‭ ‬الإصدار‭ ‬الجديد‭ ‬أيضاً‭ ‬إمكانية‭ ‬تغيير‭ ‬فترة‭ ‬عرض‭ ‬الصور‭ ‬المتبادلة‭ ‬داخل‭ ‬الرسائل،‭ ‬إذ‭ ‬يُمكن‭ ‬ضبطها‭ ‬للعرض‭ ‬مرّة‭ ‬واحدة‭. ‬وهي‭ ‬وسيلة‭ ‬تحدد‭ ‬وتضبط‭ ‬الحسابات‭ ‬الاصلية‭ ‬والزائفة‭ . ‬وكانت‭ ‬إدارة‭ ‬الموقع‮ ‬‭ ‬قد‭ ‬شنت‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬عمليّة‭ ‬تطهير‭ ‬واسعة‭ ‬للحسابات‭ ‬المزيّفة‭ ‬وغير‭ ‬الفعّالة‭.‬وعلى‭ ‬رأس‭ ‬الخاسرين‭ ‬كان‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬Justin‭ ‬Bieber،‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬3‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬متابع،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬Kim‭ ‬Kardashian‭ ‬تتفوّق‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬ليلة‭ ‬وضحاها‭.‬أمّا‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الشهير‭ ‬Mase‭ ‬فقد‭ ‬اضطرّ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يغلق‭ ‬حسابه‭ ‬بعدما‭ ‬فقد‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬متابع،‭ ‬ولم‭ ‬يتبقَّ‭ ‬له‭ ‬سوى‭ ‬حوالى‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬متابع‭.‬