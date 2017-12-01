انستغرام يقدم خدمة تفاعلية جديدة

نيويورك- الزمان
اتسم الإصدار 24 من تطبيق انستغرام بميّزة جديدة تسمح الرد على صور الأصدقاء وإعادة استخدامها كمُلصقات في الصور المُتبادلة داخل الرسائل المُباشرة بطريقة تفاعلية، وهي ميّزة تُعرف باسم Remix. وعند استلام صورة في الرسائل المُباشرة يُمكن فتحها ثم الضغط على زر الكاميرا للرد عليها بصورة، لتكون الأصلية ظاهرة للاستخدام كمُلصق يُمكن تحريكه وتغيير حجمه وبالتالي إنشاء صور تفاعلية. وقدّم الإصدار الجديد أيضاً إمكانية تغيير فترة عرض الصور المتبادلة داخل الرسائل، إذ يُمكن ضبطها للعرض مرّة واحدة. وهي وسيلة تحدد وتضبط الحسابات الاصلية والزائفة . وكانت إدارة الموقع قد شنت قبل ثلاث سنوات عمليّة تطهير واسعة للحسابات المزيّفة وغير الفعّالة.وعلى رأس الخاسرين كان النجم العالمي Justin Bieber، الذي خسر 3.5 ملايين متابع، ما جعل Kim Kardashian تتفوّق عليه بين ليلة وضحاها.أمّا مغني الراب الشهير Mase فقد اضطرّ إلى أن يغلق حسابه بعدما فقد 1.5 مليون متابع، ولم يتبقَّ له سوى حوالى 100 ألف متابع.