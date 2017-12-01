تحذير طبي من مرض يكتسح العالم في سنوات

لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬‭ ‬

وجدت‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬أمراض‭ ‬الكبد‭ ‬سوف‭ ‬تتفوق‭ ‬على‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬باعتبارها‭ ‬أكبر‭ ‬سبب‭ ‬للوفيات‭ ‬المبكرة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬وتعتبر‭ ‬الكحول‭ ‬والسمنة‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬لأمراض‭ ‬الكبد‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأحيان‭. ‬وتوقعت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطاني،‭ ‬أنه‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ستتفوق‭ ‬نسبة‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬الكبد‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب،‭ ‬مع‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬سنة‭ ‬عمل‭ ‬خسارة‭ ‬سنويا‭. ‬وأفاد‭ ‬البروفسور‭ ‬نيك‭ ‬شيرون،‭ ‬خبير‭ ‬الكبد‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ساوثهامبتون‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬البحث،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬البالغين‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العمر،‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬بين‭ ‬الـ40‭ ‬والـ50‭ ‬من‭ ‬عمرهم،‭ ‬هم‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للموت‭ ‬المبكر‮»‬‭. ‬وأمراض‭ ‬الكبد‭ ‬هي‭ ‬أنواع‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬عضو‭ ‬الكبد‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان،‭ ‬ومن‭ ‬أنواعها‭ ‬المهمة‭ ‬الالتهاب‭ ‬الكبدي‭ ‬وسرطان‭ ‬الكبد‭ ‬والتهاب‭ ‬الطرق‭ ‬الصفراوية‭ ‬المصلب‭ ‬البدئي‭ ‬ومتلازمة‭ ‬غلبرت‭ ‬وغيرها‭. ‬ووفقاً‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬يمكن‭ ‬لالتهاب‭ ‬الكبد‭ ‬أن‭ ‬يشفى‭ ‬ذاتياً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علاج‭ ‬أو‭ ‬يتطور‭ ‬ليصبح‭ ‬تليفاً‭ (‬تندّب‭ ‬الكبد‭) ‬أو‭ ‬تشمّعاً‭ ‬أو‭ ‬سرطاناً‭ ‬يلحق‭ ‬بالكبد‭. ‬ومن‭ ‬أكثر‭ ‬أسباب‭ ‬الإصابة‭ ‬بالالتهاب‭ ‬شيوعاً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هي‭ ‬فيروسات‭ ‬الكبد،‭ ‬ولكنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينجم‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬أمراض‭ ‬أخرى‭ ‬ومواد‭ ‬سامة‭ (‬مثل‭ ‬الكحول‭ ‬وبعض‭ ‬الأدوية‭) ‬وعن‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬المناعة‭ ‬الذاتية‭. ‬ويحدث‭ ‬التهابا‭ ‬الكبد‭ ‬‮«‬أ‮»‬‭ ‬و«إي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬غالب‭ ‬الأحيان،‭ ‬نتيجة‭ ‬تناول‭ ‬أغذية‭ ‬أو‭ ‬مياه‭ ‬ملوثة‭. ‬أما‭ ‬التهابات‭ ‬الكبد‭ ‬‮«‬بي‮»‬‭ ‬و«سي‮»‬‭ ‬و«دي‮»‬‭ ‬فتحدث،‭ ‬عادة،‭ ‬نتيجة‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬سوائل‭ ‬الجسم‭ ‬الملوثة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحقن‭. ‬

ومن‭ ‬الطرق‭ ‬الشائعة‭ ‬لانتقال‭ ‬تلك‭ ‬الفيروسات‭ ‬تلقي‭ ‬دم‭ ‬ملوث‭ ‬أو‭ ‬منتجات‭ ‬دموية‭ ‬ملوثة،‭ ‬والإجراءات‭ ‬الطبية‭ ‬الجائرة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬معدات‭ ‬ملوثة‭. ‬وحث‭ ‬مؤلفو‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬أولا‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬لانسيت‮»‬‭ ‬الطبية،‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬أسعار‭ ‬أعلى‭ ‬للكحول‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسكوتلندية‭ ‬أنه‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬مايو‭ (‬أيار‭) ‬2018،‭ ‬سيتم‭ ‬شحن‭ ‬الكحول‭ ‬بسعر‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬جنيهاً‭ ‬إسترلينياً‭ ‬لكل‭ ‬زجاجة‭. ‬وأفاد‭ ‬جودي‭ ‬ريس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬‮«‬الثقة‭ ‬بالكبد‮»‬‭ ‬البريطانية‭: ‬‮«‬الكثير‭ ‬منا‭ ‬يضعون‭ ‬كبدهم‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬جراء‭ ‬الشرب‭ ‬المفرط‭ ‬للكحول‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬تظهر‭ ‬الأرقام‭ ‬المروعة‭ ‬للمصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬الكبد‭ ‬أننا‭ ‬نواجه‭ ‬أزمة‭ ‬طبية‭ ‬حقيقية،‭ ‬وينبغي‭ ‬أن‭ ‬نتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ممارسي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬لديهم‭ ‬كل‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭ ‬للتشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬والوقاية‭ ‬اللازمة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬كاثرين‭ ‬براون،‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمعهد‭ ‬‮«‬دراسات‭ ‬الكحول‮»‬‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬مخاوفنا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬أمراض‭ ‬الكبد‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬معرضون‭ ‬للموت‭ ‬قبل‭ ‬الأوان‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬يمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬منه‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭.‬