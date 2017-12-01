كتيب تذكارات الملكة فيكتوريا في المزاد

‭ ‬لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

يعرض‭ ‬كتيب‭ ‬يضم‭ ‬تذكارات‭ ‬جمعتها‭ ‬المربية‭ ‬ألمانية‭ ‬المولد‭ ‬للملكة‭ ‬فيكتوريا،‭ ‬منها‭ ‬خصلات‭ ‬من‭ ‬شعرها‭ ‬وتذكارات‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬زفافها،‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬ببرلين‭.‬‭ ‬الكتيب‭ ‬ذو‭ ‬الغلاف‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬الجلد‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬صفحة‭ ‬يضم‭ ‬أيضا‭ ‬رسومات‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬فيكتوريا‭ ‬وخطابات‭ ‬وغيرها‭ ‬مما‭ ‬يعرض‭ ‬لمحة‭ ‬عن‭ ‬حياتها‭ ‬الخاصة‭ ‬المبكرة‭.‬

وجمعت‭ ‬تلك‭ ‬التذكارات‭ ‬البارونيس‭ ‬لويزة‭ ‬ليتسين،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مربيتها‭ ‬ومستشارتها‭ ‬لنحو‭ ‬عقدين‭ ‬منذ‭ ‬كانت‭ ‬فيكتوريا‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬عمرها‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬شتيفان‭ ‬كورنر،‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬

مزادات‭ ‬غريسباخ،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬

‮«‬هي‭ ‬نظرة‭ ‬عميقة‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬الكتيب،‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬بسعر‭ ‬يبدأ‭ ‬بـ30‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬كان‭ ‬بحوزة‭ ‬عائلة‭ ‬ليتسين‭ ‬حتى‭ ‬بيع‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬1999‭.‬