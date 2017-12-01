ماراثون دولي للكتاب في الموصل

فاتح عبد السلام
جرى ماراثون عراقي دولي في الموصل يحمل دلالات رمزية للتضامن مع هذه المدينة المنكوبة ، لم يحظ هذا المارثون الذي فاز فيه عدّاء جزائري بأية تغطية عربية مهمة ،وبقيت أخباره تتناقلها مواقع محلية أغلبها على فيسبوك. المسافة المقطوعة كانت رمزية أيضاً، من الجسر القديم الى ملعب الجامعة ، طالما مشيناها على الاقدام في أيام الحروب وماأكثرها في العراق حيث يشح وقود السيارات بل كان ينعدم ، كما مشاها طلبة الجامعة على طريق تفتح قلوبهم على شقائق الحب الأول لاسيما في أيام الربيع أو الخريف ، والموصل أم ربيعين أصلاً. الفعاليات الرمزية، برغم صغرها، تحتاجها الموصل ،التي تحتاج الى كل شيء يُشعر أبناءها المحرّرين من أسر داعش المقبور إنّهم لايزالون يمارسون طقوس الحياة العادية ولهم حصة أمل في هذا العالم، بالرغم من كل البلاء الذي حلّ بالجانب الأيمن خاصّة من مدينتهم .
قبل أسابيع كان هناك معرض متواضع للكتاب ، مفتوح في الشارع ، وجد اقبالاً كبيراً ، في مدينة عرف أبناؤها بحب الكتب والتأليف والقراءة . بيوت الموصليين التي كانت المكتبات تشكل ركناً لاغنى عنه فيها، فرغت من الكتب بعد أن حرق داعش المكتبات الخاصة واضطر الاهالي الى حرق مكتباتهم الشخصية بأيديهم خوفاً من اتهامهم بالكفر أو الردة أو العلمانية أو الهرطقة أو سواها من التهم التي كان ثمنها الاعدام الفوري ،فضلاً عن القصف العشوائي لبعض الوحدات غير المدربة جيداً .
قليل من الناس استطاع أن يدفن بعضاً من كتبه بعيداً عن أنظار أعداء النور حتى تحررت المدينة. لكن المكتبات العامة لاسيما مكتبة جامعة الموصل التي كانت عملاقة احترقت ولا يزال إعمارها في طيّ المنسيات الكثيرة في الموصل المدمرة.
يفترض في سلطات الثقافة والاعلام في بغداد أن تدعو لاقامة معرض عربي ودولي كبير للكتاب في الموصل ، ليكون تظاهرة تسلط الضوء على جزء ثمين من العراق أصابته النكبة ، ولتتحمل السلطات الرسمية تكاليف اقامة المعرض وشراء جميع كتب الناشرين التي يحملونها الى معرض الموصل الدولي ، وأن تلزم المعرض بالبيع للأفراد بأسعار رمزية زهيدة جداً ،مهما ارتفعت أثمان الكتب ، لكي يستطيع أبناء الموصل أن يعوضوا شيئاً من الضرر الذي لحق بمكتباتهم الخاصّة ، وهي بحسب معرفتي ببيوتات الموصل كانت كثيرة جداً وغنية ومكتنزة بالمعارف والمصادر والمراجع في مختلف العلوم والاداب والفنون والمخطوطات أيضاً .
كما إنّها مناسبة أمام الناشرين العرب ليهدوا كتباً من الفائض لديهم فيكون لهم مساهمة ستجد في نفوس أبناء الموصل مكانة وتقديراً . نتمنى أن تتم دعوة وفود صحفية واعلامية عربية تتكفل بغداد بتغطيتها ليطلعوا على جراحات الموصل ،كما لهم أيضاً أن يروا أكثر من ملمح فكري وأدبي وفني عجز الظلام عن إبادته.
رئيس التحرير ـ لندن
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