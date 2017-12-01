ماراثون دولي للكتاب في الموصل

فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬

جرى‭ ‬ماراثون‭ ‬عراقي‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬يحمل‭ ‬دلالات‭ ‬رمزية‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬المنكوبة‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬يحظ‭ ‬هذا‭ ‬المارثون‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬فيه‭ ‬عدّاء‭ ‬جزائري‭ ‬بأية‭ ‬تغطية‭ ‬عربية‭ ‬مهمة‭ ‬،وبقيت‭ ‬أخباره‭ ‬تتناقلها‭ ‬مواقع‭ ‬محلية‭ ‬أغلبها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭. ‬المسافة‭ ‬المقطوعة‭ ‬كانت‭ ‬رمزية‭ ‬أيضاً،‭ ‬من‭ ‬الجسر‭ ‬القديم‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬الجامعة‭ ‬،‭ ‬طالما‭ ‬مشيناها‭ ‬على‭ ‬الاقدام‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الحروب‭ ‬وماأكثرها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬يشح‭ ‬وقود‭ ‬السيارات‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬ينعدم‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬مشاها‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تفتح‭ ‬قلوبهم‭ ‬على‭ ‬شقائق‭ ‬الحب‭ ‬الأول‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الربيع‭ ‬أو‭ ‬الخريف‭ ‬،‭ ‬والموصل‭ ‬أم‭ ‬ربيعين‭ ‬أصلاً‭. ‬الفعاليات‭ ‬الرمزية،‭ ‬برغم‭ ‬صغرها،‭ ‬تحتاجها‭ ‬الموصل‭ ‬،التي‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يُشعر‭ ‬أبناءها‭ ‬المحرّرين‭ ‬من‭ ‬أسر‭ ‬داعش‭ ‬المقبور‭ ‬إنّهم‭ ‬لايزالون‭ ‬يمارسون‭ ‬طقوس‭ ‬الحياة‭ ‬العادية‭ ‬ولهم‭ ‬حصة‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬البلاء‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬بالجانب‭ ‬الأيمن‭ ‬خاصّة‭ ‬من‭ ‬مدينتهم‭ .‬

‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬معرض‭ ‬متواضع‭ ‬للكتاب‭ ‬،‭ ‬مفتوح‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬،‭ ‬وجد‭ ‬اقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عرف‭ ‬أبناؤها‭ ‬بحب‭ ‬الكتب‭ ‬والتأليف‭ ‬والقراءة‭ . ‬بيوت‭ ‬الموصليين‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬المكتبات‭ ‬تشكل‭ ‬ركناً‭ ‬لاغنى‭ ‬عنه‭ ‬فيها،‭ ‬فرغت‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حرق‭ ‬داعش‭ ‬المكتبات‭ ‬الخاصة‭ ‬واضطر‭ ‬الاهالي‭ ‬الى‭ ‬حرق‭ ‬مكتباتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬بأيديهم‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬اتهامهم‭ ‬بالكفر‭ ‬أو‭ ‬الردة‭ ‬أو‭ ‬العلمانية‭ ‬أو‭ ‬الهرطقة‭ ‬أو‭ ‬سواها‭ ‬من‭ ‬التهم‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬ثمنها‭ ‬الاعدام‭ ‬الفوري‭ ‬،فضلاً‭ ‬عن‭ ‬القصف‭ ‬العشوائي‭ ‬لبعض‭ ‬الوحدات‭ ‬غير‭ ‬المدربة‭ ‬جيداً‭ .‬

قليل‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يدفن‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬كتبه‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أنظار‭ ‬أعداء‭ ‬النور‭ ‬حتى‭ ‬تحررت‭ ‬المدينة‭. ‬لكن‭ ‬المكتبات‭ ‬العامة‭ ‬لاسيما‭ ‬مكتبة‭ ‬جامعة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬عملاقة‭ ‬احترقت‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬إعمارها‭ ‬في‭ ‬طيّ‭ ‬المنسيات‭ ‬الكثيرة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬المدمرة‭.‬

‭ ‬يفترض‭ ‬في‭ ‬سلطات‭ ‬الثقافة‭ ‬والاعلام‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬أن‭ ‬تدعو‭ ‬لاقامة‭ ‬معرض‭ ‬عربي‭ ‬ودولي‭ ‬كبير‭ ‬للكتاب‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬ليكون‭ ‬تظاهرة‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬ثمين‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬أصابته‭ ‬النكبة‭ ‬،‭ ‬ولتتحمل‭ ‬السلطات‭ ‬الرسمية‭ ‬تكاليف‭ ‬اقامة‭ ‬المعرض‭ ‬وشراء‭ ‬جميع‭ ‬كتب‭ ‬الناشرين‭ ‬التي‭ ‬يحملونها‭ ‬الى‭ ‬معرض‭ ‬الموصل‭ ‬الدولي‭ ‬،‭ ‬وأن‭ ‬تلزم‭ ‬المعرض‭ ‬بالبيع‭ ‬للأفراد‭ ‬بأسعار‭ ‬رمزية‭ ‬زهيدة‭ ‬جداً‭ ‬،مهما‭ ‬ارتفعت‭ ‬أثمان‭ ‬الكتب‭ ‬،‭ ‬لكي‭ ‬يستطيع‭ ‬أبناء‭ ‬الموصل‭ ‬أن‭ ‬يعوضوا‭ ‬شيئاً‭ ‬من‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بمكتباتهم‭ ‬الخاصّة‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬بحسب‭ ‬معرفتي‭ ‬ببيوتات‭ ‬الموصل‭ ‬كانت‭ ‬كثيرة‭ ‬جداً‭ ‬وغنية‭ ‬ومكتنزة‭ ‬بالمعارف‭ ‬والمصادر‭ ‬والمراجع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬العلوم‭ ‬والاداب‭ ‬والفنون‭ ‬والمخطوطات‭ ‬أيضاً‭ . ‬

كما‭ ‬إنّها‭ ‬مناسبة‭ ‬أمام‭ ‬الناشرين‭ ‬العرب‭ ‬ليهدوا‭ ‬كتباً‭ ‬من‭ ‬الفائض‭ ‬لديهم‭ ‬فيكون‭ ‬لهم‭ ‬مساهمة‭ ‬ستجد‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬أبناء‭ ‬الموصل‭ ‬مكانة‭ ‬وتقديراً‭ . ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬دعوة‭ ‬وفود‭ ‬صحفية‭ ‬واعلامية‭ ‬عربية‭ ‬تتكفل‭ ‬بغداد‭ ‬بتغطيتها‭ ‬ليطلعوا‭ ‬على‭ ‬جراحات‭ ‬الموصل‭ ‬،كما‭ ‬لهم‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬يروا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ملمح‭ ‬فكري‭ ‬وأدبي‭ ‬وفني‭ ‬عجز‭ ‬الظلام‭ ‬عن‭ ‬إبادته‭. ‬

رئيس التحرير ـ لندن

fatihabdulsalam@hotmail.com