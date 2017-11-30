زعيم الحوثيين يحذر السعودية من مواصلة اغلاق منافذ اليمن

صنعاء-(أ ف ب) – حذر زعيم حركة انصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي الخميس السعودية من مواصلة اغلاق منافذ اليمن الغارق في الحرب، في كلمة القاها في ذكرى المولد النبوي في تجمع بوسط العاصمة، متوعدا بـ”خطوات حساسة” للرد.

وقال الحوثي في خطاب القاه عبر تلفزيون المسيرة “نحذر قوى العدوان من الاستمرار في اغلاق المنافذ”، مضيفا “نؤكد على حقنا بالاقدام على خطوات حساسة ونحن نعرف مكامن الوجع الشديد التي يمكن ان نستهدفها” في حال استمرار الحصار الذي يفرضه التحالف العسكري بقيادة السعودية على اليمن منذ مطلع الشهر الجاري.

وعزز تحالف عسكري بقيادة السعودية يتدخل في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، حصاره على اليمن بعد اعتراض صاروخ اطلقه الحوثيون قرب مطار الرياض في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

لكنه خففه جزئيا الاسبوع الفائت بعد ضغوط دولية كبرى على السعودية، ما اعتبرته الامم المتحدة غير كاف.

ومنذ 2014، يشهد اليمن نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل التحالف العربي العسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية. وخلّف النزاع اليمني اكثر من 8650 قتيلا وتسبّب بأزمة انسانية حادة.