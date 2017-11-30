نائبة تكشف عن تخفيض حصة الاقليم في موازنة العام المقبل

بغداد – شيماء عادل

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي عن تحديد يوم السبت المقبل موعدا لقراءة مشروع قانون الموازنة لعام 2018 . وقالت التميمي في تصريح امس ان (البرلمان استلم الموازنة وتم تحديد يوم السبت المقبل لمناقشة المشروع في جلسة استثنائية بسبب انتهاء الفصل التشريعي ومدة التمديد المحددة بشهر), داعية الى (ضرورة استمرار عمل مجلس النواب بصورة استثنائية لغرض التصويت على موازنة عام 2018), وتابعت أن (نسبة استقطاع رواتب الموظفين جاءت مطابقة لنسبة استقطاع العام الجاري وبنسبة 8.3 بالمئة مع تخفيض حصة الإقليم إلى 12.67بالمئة وتحديد سعر 46 دولارا لبرميل النفط). من جانبها اتهمت النائبة حنان الفتلاوي اتحاد القوى العراقية بكسر النصاب في جلسة البرلمان يوم امس الاربعاء وأرجأ أستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.وقالت الفتلاوي لبرنامج في تصريح امس ان ( الفهداوي اجتمع مع اتحاد القوى واتفقوا على كسر النصاب في جلسة استجوابه) على حد نعبيرها.وأضافت ان (تهرب الفهداوي من الاستجواب يعطي انطباع التخوف من الأسئلة والأجوبة