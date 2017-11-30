التربية تباشر بتوزيع رواتب ملاكاتها في نينوى اليوم

بغداد – داليا احمد

باشرت مديرية التربية في محافظة نينوى التابعة لوزارة التربية بتوزيع رواتب ملاكاتها الواردة سلامة موقفهم الامني اليوم الخميس. وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان امس إن (تربية المحافظة بدأت بتوزيع رواتب الشهر الجاري داخل الموصل ولجميع الدفعات الواردة سلامة موقفهم الامني), واضاف أن (التوزيع سيشمل منتسبي الثانوي داخل اقضية الموصل و البعاج و القيارة وكذلك سنجار فضلا عن الثانوي والابتدائي لاقضية الحمدانية و تلكيف و تلعفر بالاضافة الى محو الامية).