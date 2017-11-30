بريطانيا تخصص مبالغ لدعم جهود العراق في اعادة النازحين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ابلغت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي نظيرها حيدر العبادي عن تخصيص مبالغ لدعم القوات العراقية وجهود اعادة النازحين الى مدنهم . وقال بيان امس ان (العبادي استقبل ماي خلال زيارتها الى بغداد وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود إعادة الاستقرار والتعاون الاقتصادي وأوضاع المنطقة), واكد العبادي ان (العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً واضحاً), مشيدا بـ (مواقف الحكومة البريطانية الداعمة للعراق في جميع المجالات وفي مقدمتها التعاون ضد الإرهاب وتوفير غطاء جوي ومعلومات استخبارية ودعم الاستقرار وجهود إعادة النازحين وحقوق الإنسان), وتابع (استطعنا بتضحيات شعبنا وشجاعة قواتنا البطلة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري تحرير جميع المدن وهزيمة داعش، وان العراق مقبل على مرحلة من البناء والإعمار والاستثمار). من جهتها اكدت ماي (مواصلة دعم العراق كشريك لبسط الأمن والبناء والاستقرار، وتدريب القوات العراقية، وقد خصصنا مبالغ لدعم القوات العراقية وجهود إعادة النازحين والاستقرار، ونؤكد دعمنا لمضي العراق بإصلاحاته), مشددة على (وحدة العراق ودعوة إقليم كردستان لاحترام عراق موحد وتشجيع الحوار), منوهة إلى أن (بلادها تتطلع لعلاقات مستمرة مع العراق في جميع المجالات).