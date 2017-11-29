تيريزا ماي في أول زيارة إلى بغداد: دعم وحدة العراق وإشادة بجهود محاربة داعش

بغداد- الزمان

في زيارة هي الاولى من نوعها ،اشادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتمكن الحكومة العراقية من تحرير المدن من تنظيم داعش ، وذلك في خلال زيارتها المفاجئة إلى العاصمة العراقية بغداد الأربعاء التقت خلالها رئيس الحكومة حيدر العبادي، بحسب مسؤول حكومي.

وقال مدير المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء حيدر حمادة إن «العبادي استقبل رئيسة وزراء بريطانيا والوفد المرافق لها» استقبالا رسميا.

وأشار حمادة إلى أن الطرفين «بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود إعادة الاستقرار والتعاون الاقتصادي وأوضاع المنطقة والتأكيد على وحدة العراق واحترام دستوره». ولفت إلى أن ماي «أكدت دعمها لوحدة العراق، والأجواء كانت إيجابية جدا وبريطانيا أكدت دعمها الكبير للعراق وإعجابها بالانتصارات العراقية والشجاعة الكبيرة في محاربة داعش».

وبريطانيا شريك في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، الذي قدم دعما كبيرا للقوات العراقية في عملياتها العسكرية لطرد تنظيم داعش من البلاد. وقال مكتب العبادي في بيانالاربعاء ، إن العبادي استقبل رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ورحب بوصولها الى بغداد اليوم الأربعاء في زيارة رسمية، حيث أجري لها استقبال رسمي. وتابع أنه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وجهود إعادة الاستقرار، والتعاون الاقتصادي، وأوضاع المنطقة، فيما اعرب العبادي، بحسب البيان عن ترحيبه برئيسة الحكومة البريطانية، وبحضورها اليوم وما أبدته من دعم لتطوير علاقات التعاون ورغبة في زيادة هذا التعاون».

وتابع أن العلاقات العراقية البريطانية تشهد تطوراً واضحاً، ونشكر مواقف الحكومة البريطانية الداعمة للعراق في جميع المجالات وفي مقدمتها التعاون ضد الإرهاب وتوفير غطاء جوي ومعلومات استخبارية ودعم الاستقرار وجهود إعادة النازحين وحقوق الإنسان.

وزاد أن المباحثات مع رئيسة وزراء بريطانيا تركزت على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين وتوسيع التعاون والتنسيق والتأكيد على وحدة العراق واستقراره.

وشدد بالقول «استطعنا بتضحيات شعبنا وشجاعة قواتنا البطلة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري تحرير جميع المدن العراقية وهزيمة داعش الارهابي، وان العراق مقبل على مرحلة من البناء والإعمار والاستثمار، وقد بحثنا مساهمة الشركات البريطانية وتنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. بدورها قالت رئيسة الحكومة البريطانية ان بلادها ستواصل «دعم العراق كشريك لبسط الأمن والبناء والاستقرار، وتدريب القوات العراقية، وقد خصصنا مبالغ لدعم القوات العراقية وجهود إعادة النازحين والاستقرار، ونؤكد دعمنا لمضي العراق بإصلاحاته».

وأكدت ماي دعمها «لوحدة العراق ودعوة إقليم كردستان لاحترام عراق موحد وتشجيع الحوار، مشيرة الى إلى أن بلادها تتطلع لعلاقات مستمرة مع العراق في جميع المجالات.