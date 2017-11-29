السجن عشرة أعوام لأردني خطط لاستهداف قاعدة جوية

عمان- الزمان

أصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية الاربعاء حكما بالسجن 10 اعوام بحق اردني خطط لاستهداف قاعدة جوية في شمال شرق المملكة يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لضرب تنظيم داعش .

وقررت المحكمة سجن المتهم البالغ من العمر 52 عاما عشرة اعوام بعد ادانته بتهمة «التآمر بقصد القيام بأعمال ارهابية». وبحسب قرار المحكمة فقد خطط المدان عام 2016 لاستهداف قاعدة موفق السلطي الجوية التي يستخدمها تحالف دولي تقوده واشنطن لضرب تنظيم داعش في سوريا والعراق.

واشارت المحكمة الى ان المدان تواصل مع عناصر في التنظيم المتطرف في الرقة (شمال سوريا) وطلب منه «تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف ضباط وافراد الاستخبارات العسكرية الاردنية».

واضافت ان المدان كلف ايضا «معاينة قاعدة موفق السلطي الجوية في منطقة الازرق (شمال شرق الاردن) لاستهدافها بعملية عسكرية».

وتابعت ان المحكوم توجه الى القاعدة وعاينها وابلغ عناصر التنظيم المتطرف بمعلومات حول موقعها وحراساتها بغرض استهدافها.

واوضح القرار ان القبض على المدان في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حال دون تنفيذ المخطط.

والاردن حليف أساسي للولايات المتحدة في المنطقة ويشارك بفعالية منذ نحو ثلاث سنوات في تحالف دولي تقوده واشنطن يشن ضربات ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.