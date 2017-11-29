انتحار القائد السابق لكروات البوسنة أثناء محاكمته

زغرب-(أ ف ب) – توفي القائد العسكري السابق لكروات البوسنة سولوبودان برالياك في مستشفى في لاهاي بعد تجرعه السم خلال جلسة محاكمته امام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كما افادت وكالة الانباء الكرواتية الرسمية «هينا».

واستمع برالياك (72 عاما) لقرار المحكمة تثبيت الحكم بالسجن 20 عاما الصادر بحقه قبل ان يقول «ارفض حكمكم» ويخرج من جيبه قارورة ويتناول محتواها قبل ان يعلن محاميه انه سم. واعلنت وفاته وسائل اعلام كرواتية عدة بينها القناة الخاصة «ان 1» وابرز الصحف «جوتارنيي ليست» و»فيسيرنيي ليست» قبل ان تؤكده وكالة هينا نقلا عن مصدر مقرب من المتهم. فيما اعتبر رئيس الوزراء الكرواتي اندري بلنكوفيتش الاربعاء ان تناول سلوبودان برالياك السم في قاعة المحكمة يعكس «الظلم المعنوي العميق» للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي. وقال بلنكوفيتش في مؤتمر صحافي ان «حركته التي شهدناها جميعا مع الاسف اليوم، تصور الظلم المعنوي العميق ازاء كرواتيي البوسنة الستة» الذين ثبتت المحكمة ادانتهم بالاستئناف، و»ازاء الشعب الكرواتي»، موجها «تعازيه الصادقة» لعائلة برالياك. وكانت جلسة الاستئناف هذه تنظر في ملفات ستة من القادة السابقين والقادة العسكريين لكروات البوسنة، المتهمين بجرائم حرب خلال النزاع الكرواتي-المسلم (1993-1994) الذي اندلع خلال حرب البوسنة (1992-1995).

واستمع سلوبودان برالياك (72 عاما) لقرار المحكمة تثبيت الحكم بالسجن 20 عاما الصادر بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، قبل ان يقول «ارفض حكمكم» ويخرج من جيبه قارورة ويتناول محتواها. واعلن محاميه انه سم.

وعمت الفوضى قاعة المحكمة واضطر القضاة الى تعليق الجلسة، فيما اعلن الاعلام الرسمي الكرواتي لاحقا وفاة برالياك.

واعلنت وفاته في زغرب وسائل اعلام كرواتية عدة قبل ان تؤكده وكالة هينا نقلا عن مصدر مقرب من المتهم.

والمهندس الذي اصبح مدير مسرح لم يكن عسكريا في الأساس، لكنه انضم الى القتال عندما اندلعت الحرب، وسرعان ما اصبح مسؤولا كبيرا في القوات المسلحة لجمهورية البوسنة والهرسك الكرواتية التي قاتلت البوسنيين في 1993-1994، وورد اسمه باعتباره واحدا من المسؤولين عن تدمير الجسر العثماني في موستار. لكن عددا كبيرا من الكرواتيين يعتبرونه بطلا.