ما قاله الفنانون خلال تشييع جثمان الفنانة شادية في موكب رسمي مهيب؟

القاهرة -مصطفى عمارة

شيعت بعد ظهر الاربعاء من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة جنازة الفنانه شادية والتي لفظت انفاسها الاخيرة مساء امس الاول بعد صراع مع المرض دخلت على اثره فى حالة غيبوبة بعد نزيف فى المخ .

وقد شارك فى الجنازة الاف المواطنين ومندوب من رئاسة الجمهورية وعدد من الفنانين واعضاء نقابة المهن التمثيلية واكد المستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم الخارجيه المصرية ان الرصيد الفنى للفنانة الراحلة سيظل يجمع محبيها على حب الوطن وكشفت الفنانة شمس البارودى اسرار ارتدائها الحجاب وقالت ان شادية اتصلت بها واخبرتها عن قرارها بالاعتزال بعد حديثها مع الشيخ الكبير متولي الشعراوي وانها عاهدته على عدم العودة مرة اخرى للتمثيل واقتصار نشاطها فقط على الاغانى الدينية. واضافت انها كانت تواظب على حضور لقاءات دينية فى بيتها بينما ابدت الفنانة شهيرة حزنها الشديد مؤكدة انها القت كلمة نيابة عنها منذ 3 سنوات بعد تكريم المركز الكاثوليكى لها بعد ان فوضتها شادية بذلك واكدت انها اصيبت بصدمة بعد سماعها خبر وفاتها رغم علمها بتدهور حالتها لانها لاتطيق الحياة بدونها. وقال الفنان يوسف شعبان ان الفنانه شادية وقفت بجانبه فى بداية ظهوره الفنى فى فيلم (معبودة الجماهير) واعطته الثقة فى نفسه وكان ذلك بداية نجوميته . وقالت الفنانة الهام شاهين انها تعلمت من العمل معها احترام العمل والجوانب الانسانية خاصة فى فيلم لاتسالنى مَن انا . واعرب المخرج نادر خلال ابن الفنان عماد حمدي عن حزنه العميق لوفاتها ،وقال انها كانت انسانة بمعنى الكلمه فرغم طلاقها من والدي الا انها كانت دائمة السؤال عنى بعد وفاته، وساعدتنى اثناء العملية الجراحية التى اجريتها وكنت اقول لها دائما كلمة ماما . فيما اعرب عدد من المقربين من شادية انها كرست سنواتها الاخيره عقب اعتزالها الفن القيام بالاعمال الخيرية ومساعدة الفقراء والتبرع للمرضى فى مستشفى السرطان وانها تجنبت الاعلان عن تلك الاعمال لان تلك علاقة بينها وبين الله .