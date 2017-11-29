 4 جنيهات تجعل رجلاً بريطانياً مليونيراً في أول رهان

لندن – الزمان

استطاع رجل بريطاني ربح 6.3 مليون جنيه استرليني (8.2 مليون دولار)، بعد أن راهن بمبلغ بسيط لا يتعدى 4 جنيهات إسترلينية (5.2 دولار). وتحول الرجل المدعو نيل، إلى مليونير، بعد ساعة واحدة فقط، من أول رهان له على الإنترنت. فبعد أن وضع مبلغ 30 جنيهاً إسترلينياً (40 دولاراً) في حسابه الجديد على موقع المراهنات، استخدم 4 جنيهات للمراهنة في إحدى الألعاب. وكان نيل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول من مطبخه، عندما عقدت الفرحة لسانه، بعد أن تمكن من الحصول على أكبر جائزة في تاريخ الموقع، وتطلب الأمر بعض الوقت، قبل أن يدرك أنه فاز بالجائزة. وطلب نيل من زوجته التأكد من هذا الفوز، قبل أن يطلق العنان لفرحته، وبعد أن تأكد نيل أنه فاز بجائزة ضخمة، تفوق 6 ملايين جنيه استرليني، سارع إلى الاتصال بوالديه، ليزف لهما البشرى، بحسب صحيفة ميرور البريطانية. يذكر أن هذا هو أكبر فوز في تاريخ الموقع، متجاوزاً الرقم السابق بأكثر من الضعفين، وأصبح نيل خامس شخص يتحول إلى مليونير من خلال المراهنات عبر نفس الموقع هذا العام.